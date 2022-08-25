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    Пойдут ли французы ва-банк?

    «Ницца» — «Маккаби» Тель-Авив. Прогноз, ставка (к. 2.85) на футбол, финал квалификации Лиги конференций, 25 августа 2022 года

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    «Ницца» — участник квалификации Лиги конференций
    В четверг, 25 августа, в ответном матче раунда плей-офф Лиги конференций «Ницца» на своём поле примет «Маккаби» из Тель-Авива. Соперники разыграют место в групповой стадии еврокубка. Начало — в 21:00 (мск). «Ницца» — «Маккаби» Тель-Авив: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 25 Августа 2022 года
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    «Ницца»

    Старт в еврокубках для французов начался с поражения. В первом матче раунда плей-офф Лиги конференций «Ницца» уступила «Маккаби» с минимальным счётом (0:1).

    В прошлом сезоне — 5 место. В новом чемпионате пока 16 позиция. Команда с Лазурного берега Франции провалилась в первых матчах Лиги 1.

    В 3-х стартовых играх «Ницца» набрала всего 2 очка. В последней встрече «орлята» проиграли «Клермону» со счётом 0:1.

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    До этого были две ничьи с «Тулузой» (1:1) и «Страсбургом» (1:1). Команда пока не может нащупать свою игру и одержать первую победу в сезоне 2022/2023.

    «Маккаби»

    Клуб из Тель-Авива удачно стартовал в чемпионате Израиля. В 1-м туре «Маккаби» в домашних стенах разгромил ФК «Маккаби» Бней-Рейне (5:0).

    Команда продолжает победную серию. В домашнем поединке Лиги конференций против «Ниццы» важный гол в дуэли забил Перица на 74-й минуте матча.

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    • До раунда плей-офф израильский коллектив прошёл два этапа квалификации. Во 2-м раунде была победа над клубом «Зиря» из Азербайджана (3:0).

    Потом была битва с греческим «Арисом». Эту игру Тель-Авив выиграл с общим счётом 3:2.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ниццы» предлагают — 1.38. На викторию «Маккаби» дают — 7.70, ничья оценена — в 4.50.

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    Прогноз — «Ницца» уже не может выиграть в 4-х матчах, включая Лигу конференций и чемпионат Франции. «Маккаби» в свою очередь шикарно играет в атаке. Клуб из Тель-Авива может сыграть на контратаке, а французам всё-таки придётся раскрываться и идти ва-банк.

    Ставка — «Маккаби» не проиграет с коэффициентом 2.85.

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    «Ницца» — «Маккаби» Тель-Авив: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 25.08.2022. Прогнозы на футбол. Пойдут ли французы ва-банк?
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