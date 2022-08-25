В четверг, 25 августа, в ответном матче раунда плей-офф Лиги конференций «Ницца» на своём поле примет «Маккаби» из Тель-Авива. Соперники разыграют место в групповой стадии еврокубка. Начало — в 21:00 (мск). «Ницца» — «Маккаби» Тель-Авив: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ницца»

Старт в еврокубках для французов начался с поражения. В первом матче раунда плей-офф Лиги конференций «Ницца» уступила «Маккаби» с минимальным счётом (0:1).

В прошлом сезоне — 5 место. В новом чемпионате пока 16 позиция. Команда с Лазурного берега Франции провалилась в первых матчах Лиги 1.

В 3-х стартовых играх «Ницца» набрала всего 2 очка. В последней встрече «орлята» проиграли «Клермону» со счётом 0:1.

Все прогнозы на Лигу конференций

До этого были две ничьи с «Тулузой» (1:1) и «Страсбургом» (1:1). Команда пока не может нащупать свою игру и одержать первую победу в сезоне 2022/2023.

«Маккаби»

Клуб из Тель-Авива удачно стартовал в чемпионате Израиля. В 1-м туре «Маккаби» в домашних стенах разгромил ФК «Маккаби» Бней-Рейне (5:0).

Команда продолжает победную серию. В домашнем поединке Лиги конференций против «Ниццы» важный гол в дуэли забил Перица на 74-й минуте матча.

До раунда плей-офф израильский коллектив прошёл два этапа квалификации. Во 2-м раунде была победа над клубом «Зиря» из Азербайджана (3:0).

Потом была битва с греческим «Арисом». Эту игру Тель-Авив выиграл с общим счётом 3:2.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ниццы» предлагают — 1.38. На викторию «Маккаби» дают — 7.70, ничья оценена — в 4.50.

Прогноз — «Ницца» уже не может выиграть в 4-х матчах, включая Лигу конференций и чемпионат Франции. «Маккаби» в свою очередь шикарно играет в атаке. Клуб из Тель-Авива может сыграть на контратаке, а французам всё-таки придётся раскрываться и идти ва-банк.

Ставка — «Маккаби» не проиграет с коэффициентом 2.85.