В четверг, 25 августа, «Базель» на своём поле примет болгарский ЦСКА в рамках ответного поединка раунда плей-офф Лиги конференций. Матч начнётся — в 20:00 (мск). «Базель» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Базель»

Серебряный призёр чемпионата Швейцарии первый поединок с ЦСКА проиграл (0:1). «Базель» потерпел поражение после автогола Серхио Лопеса на 71-й минуте встречи.

«Базель» уже преодолел два этапа отбора. Во 2-м раунде швейцарцы обыграли «Крузейдерс» из Северной Ирландии (3:1).

Коэффициенты матча Базель — ЦСКА София 1 1.50 X 4.30 2 6.70 Ставка

На следующем этапе квалификации «красно-синие» сразились с датским клубом «Брондбю» (2:2 — в основное время, 3:1 — победа «Базеля» в серии пенальти).

Все прогнозы на Лигу конференций

В чемпионате Швейцарии «Базель» идёт на 8-м месте. В активе команды 3 ничьи и 1 поражение.

ЦСКА

ЦСКА из Софии переносит вторую игру в чемпионате Болгарии. На этот раз матч 7-го тура против «Локомотива» из Пловдива.

Во внутреннем первенстве «армейцы» идут на 3-м месте. В активе команды — 13 очков. В 5 матчах ЦСКА одержал 4 победы и 1 встречу завершил миром.

В Лиге конференций ЦСКА обыграл двух соперников. Во 2-м раунде была одержана победа со счётом 4:0 над клубом «Македония Скопье».

В 3-м этапе отбора болгарский клуб добился волевой победы над обладателем Кубка Ирландии «Сент-Патриком» (0:1 — дома, 2:0 — в гостях).

Прогноз и ставка

На победу «Базеля» в этом матче можно поставить за 1.48, ничью букмекеры предлагают за 4.14, а победу ЦСКА — за 6.30.

«Базель» будет рвать и метать в домашнем поединке, чтобы исправить ситуацию в дуэли.

ЦСКА — надёжно играет в обороне и если футболисты поймают удачу, то клуб из Болгарии вполне может выйти в групповой этап Лиги конференций.

Наши прогноз и ставка — проход ЦСКА в следующий этап с коэффициентом 2.03.