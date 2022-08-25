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    Удержит ли ЦСКА минимальное преимущество?

    «Базель» — ЦСКА. Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, финал квалификации Лиги конференций, 25 августа 2022 года

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    «Базель» — «Лугано». Фрагмент матча чемпионата Швейцарии
    В четверг, 25 августа, «Базель» на своём поле примет болгарский ЦСКА в рамках ответного поединка раунда плей-офф Лиги конференций. Матч начнётся — в 20:00 (мск). «Базель» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 25 Августа 2022 года
    Базель
  • Базель
    •  Базель 20:00 ЦСКА София ЦСКА София
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Базель»

    Серебряный призёр чемпионата Швейцарии первый поединок с ЦСКА проиграл (0:1). «Базель» потерпел поражение после автогола Серхио Лопеса на 71-й минуте встречи.

    «Базель» уже преодолел два этапа отбора. Во 2-м раунде швейцарцы обыграли «Крузейдерс» из Северной Ирландии (3:1).

    Коэффициенты матча Базель — ЦСКА София

  • 1
  • 1.50
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 6.70
  • Ставка
    •

    На следующем этапе квалификации «красно-синие» сразились с датским клубом «Брондбю» (2:2 — в основное время, 3:1 — победа «Базеля» в серии пенальти).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В чемпионате Швейцарии «Базель» идёт на 8-м месте. В активе команды 3 ничьи и 1 поражение.

    ЦСКА

    ЦСКА из Софии переносит вторую игру в чемпионате Болгарии. На этот раз матч 7-го тура против «Локомотива» из Пловдива.

    Во внутреннем первенстве «армейцы» идут на 3-м месте. В активе команды — 13 очков. В 5 матчах ЦСКА одержал 4 победы и 1 встречу завершил миром.

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  • 22/08/2022

    • В Лиге конференций ЦСКА обыграл двух соперников. Во 2-м раунде была одержана победа со счётом 4:0 над клубом «Македония Скопье».

    В 3-м этапе отбора болгарский клуб добился волевой победы над обладателем Кубка Ирландии «Сент-Патриком» (0:1 — дома, 2:0 — в гостях).

    Прогноз и ставка

    На победу «Базеля» в этом матче можно поставить за 1.48, ничью букмекеры предлагают за 4.14, а победу ЦСКА — за 6.30.

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    «Базель» будет рвать и метать в домашнем поединке, чтобы исправить ситуацию в дуэли.

    ЦСКА — надёжно играет в обороне и если футболисты поймают удачу, то клуб из Болгарии вполне может выйти в групповой этап Лиги конференций.

    Наши прогноз и ставка — проход ЦСКА в следующий этап с коэффициентом 2.03.

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    «Базель» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 25.08.2022. Прогнозы на футбол. Удержит ли ЦСКА минимальное преимущество?
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