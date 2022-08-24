В 15-м туре чемпионата Аргентины по футболу «Атлетико Тукуман» дома сыграет против «Барракас Сентраль». Встреча пройдет 24 августа и начнется в 03:30 по мск. «Атлетико Тукуман» — «Барракас Сентраль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико Тукуман»

«Атлетико Тукуман» по итогам 14 проведенных туров аргентинского первенства единолично возглавляет турнирную таблицу, имея на счету 29 баллов, но преследователи находятся совсем рядом.

В текущем первенстве «деканы» потерпели пока только одно поражение, восемь встреч они смогли выиграть и пять раз делили очки со своими оппонентами, забили 14 мячей, а пропустили только шесть.

В своей последней проведенной игре «небесно-голубые» расписали выездную мировую с «Тигре», сыграв 0:0. Перед этим же они победили в семи встреч из восьми при одном фиаско.

Все прогнозы на футбол

При своих зрителях «Атлетико Тукуман» в этом первенстве еще не знал горечи поражений, добившись пяти викторий и расписав две мировые.

«Барракас Сентраль»

С 17 зачетными пунктам «Барракас Сентраль» расположился на 18 позиции в турнирной таблице среди 28 участников. От десятой строки его отделяет всего четыре балла.

За всю турнирную дистанцию «красно-белые» отпраздновали четыре виктории, а также по пять раз расходились с соперниками миром и уступали, забил 17 голов, пропустили на три больше.

В прошлом туре коллектив на своем поле нанес поражение «Дефенса и Хустисии» со счетом 3:1. До этого была 3-матчевая серия без побед, где состоялся один проигрыш и две ничьи.

В данном чемпионате у «Барракас Сентраль» на выезде только одна победа, еще два раза он уступал и трижды делил очки со своими оппонентами.

Данный поединок будет дебютным между этими коллективами.

Прогноз и ставка на «Атлетико Тукуман» — «Барракас Сентраль»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Атлетико Тукуман» предлагают — 1.61.

На викторию «Барракас Сентраль» дают — 4.54, ничья оценена — в 3.48.

В данном сражении прогнозируем сухую победу хозяев, так как они имеют очень надежную защиту, пропустив пока в родных стенах лишь три гола за семь игр.