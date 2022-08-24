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    Лидер добудет сухую викторию

    «Атлетико Тукуман» — «Барракас Сентраль». Прогноз, ставка (к. 2.75) на футбол, чемпионат Аргентины, 24 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Тукуман» — «Барракас Сентраль»
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    «Атлетико Тукуман»
    В 15-м туре чемпионата Аргентины по футболу «Атлетико Тукуман» дома сыграет против «Барракас Сентраль». Встреча пройдет 24 августа и начнется в 03:30 по мск. «Атлетико Тукуман» — «Барракас Сентраль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 24 Августа 2022 года
    Атлетико Тукуман
  • Аргентина. Примера
    •  Атлетико Тукуман 03:30 Барракас Сентраль Барракас Сентраль
  • Буэнос-Айрес
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    «Атлетико Тукуман»

    «Атлетико Тукуман» по итогам 14 проведенных туров аргентинского первенства единолично возглавляет турнирную таблицу, имея на счету 29 баллов, но преследователи находятся совсем рядом.

    В текущем первенстве «деканы» потерпели пока только одно поражение, восемь встреч они смогли выиграть и пять раз делили очки со своими оппонентами, забили 14 мячей, а пропустили только шесть.

    В своей последней проведенной игре «небесно-голубые» расписали выездную мировую с «Тигре», сыграв 0:0. Перед этим же они победили в семи встреч из восьми при одном фиаско.

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    При своих зрителях «Атлетико Тукуман» в этом первенстве еще не знал горечи поражений, добившись пяти викторий и расписав две мировые.

    «Барракас Сентраль»

    С 17 зачетными пунктам «Барракас Сентраль» расположился на 18 позиции в турнирной таблице среди 28 участников. От десятой строки его отделяет всего четыре балла.

    За всю турнирную дистанцию «красно-белые» отпраздновали четыре виктории, а также по пять раз расходились с соперниками миром и уступали, забил 17 голов, пропустили на три больше.

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    • В прошлом туре коллектив на своем поле нанес поражение «Дефенса и Хустисии» со счетом 3:1. До этого была 3-матчевая серия без побед, где состоялся один проигрыш и две ничьи.

    В данном чемпионате у «Барракас Сентраль» на выезде только одна победа, еще два раза он уступал и трижды делил очки со своими оппонентами.

    Данный поединок будет дебютным между этими коллективами.

    Прогноз и ставка на «Атлетико Тукуман» — «Барракас Сентраль»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Атлетико Тукуман» предлагают — 1.61.

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    На викторию «Барракас Сентраль» дают — 4.54, ничья оценена — в 3.48.

    В данном сражении прогнозируем сухую победу хозяев, так как они имеют очень надежную защиту, пропустив пока в родных стенах лишь три гола за семь игр.

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    «Атлетико Тукуман» — «Барракас Сентраль»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 24.08.2022. Прогнозы на футбол. Лидер добудет сухую викторию
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