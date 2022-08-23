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    «Шахтер» Донецк — «Металлист-1925». Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, чемпионат Украины, 23 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шахтер» Донецк — «Металлист-1925»
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    «Шахтер» Донецк
    23 августа в 1-м туре чемпионата Украины по футболу сезона 2022/23 донецкий «Шахтер» сыграет против харьковского «Металлиста-1925». Встреча пройдет в Киеве на стадионе «Олимпийский», начало — в 13:00 по мск. «Шахтер» Донецк — «Металлист-1925»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 23 Августа 2022 года
    Шахтёр Д
  • Донецк
    •  Шахтёр Д 13:00 Металлист 1925 Металлист 1925
  • Украина. Премьер-лига
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    «Шахтер» Донецк

    Прошлый чемпионат Украины не был доигран. Состоялось всего 18 туров и на тот момент «Шахтер» лидировал в таблице, поэтому ему были присуждены золотые награды.

    «Горняки» в этом году не провели ни одного официального матча, играя только товарняки. Всего они провели с апреля месяца 12 спаррингов, демонстрируя слабые результаты.

    Во многом это связано с тем, что донецкий клуб покинули все легионеры, также ушел и главный тренер команды. Теперь в составе представлены в основном только воспитанники донетчан.

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    15 августа «Шахтер» провел свои два последних контрольных поединка, в которых сперва обыграл 5:0 саудовский «Аль-Фатех», а затем в этот же день и проиграл ему 1:3.

    «Металлист-1925»

    «Металлист-1925» только в прошлом сезоне поднялся до элитного украинского дивизиона, успев отыграть всего 18 игр и разместился на десятой строке в турнирке.

    Харьковчане смогли выиграть лишь шесть матчей из 18 проведенных, один поединок еще они свели вничью и аж 11 раз уходили с поля поверженными, разница мячей — 17:29.

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    • Команда в последнее время проводила только двухстронки, а последний раз она проводила матч аж в феврале, отыграв тогда несколько спаррингов.

    Между собой эти коллективы провели лишь один поединок, который закончился викторий «горняков» со счетом 2:0.

    Прогноз и ставка на «Шахтер» Донецк — «Металлист-1925»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шахтера» предлагают — 1.36.

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    На викторию «Металлиста-1925» дают — 8.80, ничья оценена — в 4.90.

    Трудно судить о состоянии данных команд, ведь они давно не проводили официальных игр и сильно потерпели изменения в своих составах. Поэтому на результат ставить не будем, а сделаем ставку на голы. В общем, ждем здесь обмена результативными ударами.

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    «Шахтер» Донецк — «Металлист-1925»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 23.08.2022. Прогнозы на футбол. Старт УПЛ будет голевым
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