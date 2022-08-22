«Эльче» сыграет на своем поле с «Альмерией» в рамках 2-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 22 августа, начало — в 21:00 мск. «Эльче» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эльче»

«Эльче» наверняка будет бороться лишь за выживание. Старт команды в чемпионате сие лишь подтвердил.

Стартовый тур Примеры сложился для команды неудачно. «Эльче» был разгромлен «Бетисом» (3:0).

Коэффициенты матча Эльче — Альмерия 1 2.50 X 3.15 2 3.00 Ставка

В той встрече у команды не получалось ничего. А вот в поединке с потенциальным конкурентом в борьбе за выживание «Эльче» обязан брать очки.

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«Эльче» традиционно успешно противостоит «Альмерии». Из пяти последних очных битв команда выиграла в трех при одной неудаче.

«Альмерия»

«Альмерия» начал чемпионат вполне достойно. Дать бой мадридскому «Реалу» дорогого стоит.

Причем «Альмерия» вела в счете до 61-й минуты матча. После того мадридцы все-таки показали класс (1:2).

Наверняка команда мотивирована добыть первые очки в этом туре. Так что не стоит ждать от гостей лишь оборонительных действий.

В этом поединке «Альмерия» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Правда, реализацию нужно будет подтянуть.

Прогноз и ставка

На победу «Эльчеа» в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Альмерии» — за 3.00.

«Эльче» откровенно не впечатлил в стартовом туре. «Альмерия» в первом туре дала бой чемпиону .

Хозяева имеют заметные проблемы в обороне. Наши прогноз и ставка — Победа «Альмерии» с коэффициентом 3.00.