«Эльче»
«Эльче» наверняка будет бороться лишь за выживание. Старт команды в чемпионате сие лишь подтвердил.
Стартовый тур Примеры сложился для команды неудачно. «Эльче» был разгромлен «Бетисом» (3:0).
Коэффициенты матча Эльче — Альмерия
В той встрече у команды не получалось ничего. А вот в поединке с потенциальным конкурентом в борьбе за выживание «Эльче» обязан брать очки.
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«Эльче» традиционно успешно противостоит «Альмерии». Из пяти последних очных битв команда выиграла в трех при одной неудаче.
«Альмерия»
«Альмерия» начал чемпионат вполне достойно. Дать бой мадридскому «Реалу» дорогого стоит.
Причем «Альмерия» вела в счете до 61-й минуты матча. После того мадридцы все-таки показали класс (1:2).
Наверняка команда мотивирована добыть первые очки в этом туре. Так что не стоит ждать от гостей лишь оборонительных действий.
В этом поединке «Альмерия» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Правда, реализацию нужно будет подтянуть.
Прогноз и ставка
На победу «Эльчеа» в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Альмерии» — за 3.00.
«Эльче» откровенно не впечатлил в стартовом туре. «Альмерия»
Хозяева имеют заметные проблемы в обороне. Наши прогноз и ставка — Победа «Альмерии» с коэффициентом 3.00.