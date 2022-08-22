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    «Альмерия» одолеет «Эльче»

    «Эльче» — «Альмерия». Прогноз, ставка (к. 3.00) на футбол, Примера, 22 августа 2022 года

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    Родриго Эли
    «Эльче» сыграет на своем поле с «Альмерией» в рамках 2-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 22 августа, начало — в 21:00 мск. «Эльче» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 22 Августа 2022 года
    Эльче
  • Испания. Примера
    •  Эльче 21:00 Альмерия Альмерия
  • Испания. Примера
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    «Эльче»

    «Эльче» наверняка будет бороться лишь за выживание. Старт команды в чемпионате сие лишь подтвердил.

    Стартовый тур Примеры сложился для команды неудачно. «Эльче» был разгромлен «Бетисом» (3:0).

    Коэффициенты матча Эльче — Альмерия

  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 3.00
  • Ставка
    •

    В той встрече у команды не получалось ничего. А вот в поединке с потенциальным конкурентом в борьбе за выживание «Эльче» обязан брать очки.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Эльче» традиционно успешно противостоит «Альмерии». Из пяти последних очных битв команда выиграла в трех при одной неудаче.

    «Альмерия»

    «Альмерия» начал чемпионат вполне достойно. Дать бой мадридскому «Реалу» дорогого стоит.

    Причем «Альмерия» вела в счете до 61-й минуты матча. После того мадридцы все-таки показали класс (1:2).

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    • Наверняка команда мотивирована добыть первые очки в этом туре. Так что не стоит ждать от гостей лишь оборонительных действий.

    В этом поединке «Альмерия» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Правда, реализацию нужно будет подтянуть.

    Прогноз и ставка

    На победу «Эльчеа» в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Альмерии» — за 3.00.

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    «Эльче» откровенно не впечатлил в стартовом туре. «Альмерия» в первом туре дала бой чемпиону.

    Хозяева имеют заметные проблемы в обороне. Наши прогноз и ставка — Победа «Альмерии» с коэффициентом 3.00.

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    «Эльче» — «Альмерия»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 22.08.2022. Прогнозы на футбол. «Альмерия» одолеет «Эльче»
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