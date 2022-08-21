ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем ДзюбаТурецкий «Локомотив» и конкуренция с Балотелли. Куда уехал Дзюба перезапускать карьеру? Сильвио БерлускониПодъем «Монцы». Новый проект Берлускони может удивить всю Италию Лионель МессиВ ожидании ЧМ-2022. По стопам Марадоны
  • 22:33
    • «Реал» объявил о переходе Каземиро в «Манчестер Юнайтед»
  • 22:24
    • УЕФА накажет «ПСЖ» и «Марсель» за нарушение ФФП
  • 22:17
    • Медведев победил Фритца и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
  • 20:59
    • «Крылья Советов» и «Факел» сыграли вничью
  • 17:32
    • Савичев — новый главный тренер «Торпедо»
    Все новости спорта

    «Рубин» прибавит после перерыва

    «Волга» Ульяновск — «Рубин». Прогноз, ставка (к. 2.23) на футбол, Первая лига, 21 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на Рубин Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Волга» Ульяновск — «Рубин»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрий Дюпин
    «Волга» Ульяновск сыграет на своем поле с «Рубином» в рамках 6-го тура чемпионата России. Матч пройдет 21 августа, начало — в 12:45 мск. «Волга» Ульяновск — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 21 Августа 2022 года
    Волга Ульяновск
  • Россия. ФНЛ
    •  Волга Ульяновск 12:45 Рубин Рубин
  • Казань
    •

    «Волга» Ульяновск

    Эта команда начала сезон безобразно. Ульяновский клуб скатился на последнее место, пропустив уже 11 мячей.

    В 5 матчах команда набрала всего один балл. Да и с организацией игры имеются заметные сложности.

    Минувший тур команда провела неудачно. «Волга» Ульяновск дома уступила лидеру «КамАЗу» (0:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    «Волга» Ульяновск наверняка постарается выбраться со дна таблицы. Времени на раскачку уже нет — очки нужны здесь и сейчас.

    «Рубин»

    Команда Леонида Слуцкого только находится в поисках своей лучшей игры. Казанцы стартовали не лучшим образом, но надеются исправить ситуацию.

    На текущий момент «Рубин» находится на 8 месте. Причем от лидера «КамАЗа» команда отстает на 5 очков.

  • Подъем «Монцы». Новый проект Берлускони может удивить всю Италию
  • Новичок Серии А может стать примером для многих итальянских клубов
  • Вчера

    • В предыдущем туре «Рубин» наконец-то показал то, на что способен. Казанцы уверенно переиграли «Кубань» (3:0).

    В этом поединке «Рубин» будет также стараться победить. Команда Слуцкого явно оживает.

    Прогноз и ставка

    На победу «Рубина» в этом матче можно поставить за 1.78, ничью букмекеры предлагают взять за 3.44, а победу «Волги» Ульяновск — за 3.92.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Волга» Ульяновск по игре выглядит крайне убого.

    «Рубин» только набирает обороты.

    Гости наверняка намерены искать счастье в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Рубина» во 2 тайме с коэффициентом 2.23.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.50
  • Прогноз на матч Лион — Труа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Циципас — Изнер
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Норвич — Миллуолл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Севилья — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Канада — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  4.39
  • Экспресс дня 19 августа
  • Сегодня в 23:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Чорич
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Швеция — Финляндия
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Норри — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Урал — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Слуцк — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Калев — Пайде
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Химки — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Волга» Ульяновск — «Рубин»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 21.08.2022. Прогнозы на футбол. «Рубин» прибавит после перерыва
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры