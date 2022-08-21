«Волга» Ульяновск сыграет на своем поле с «Рубином» в рамках 6-го тура чемпионата России. Матч пройдет 21 августа, начало — в 12:45 мск. «Волга» Ульяновск — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Волга» Ульяновск

Эта команда начала сезон безобразно. Ульяновский клуб скатился на последнее место, пропустив уже 11 мячей.

В 5 матчах команда набрала всего один балл. Да и с организацией игры имеются заметные сложности.

Минувший тур команда провела неудачно. «Волга» Ульяновск дома уступила лидеру «КамАЗу» (0:2).

Прогнозы на ФНЛ

«Волга» Ульяновск наверняка постарается выбраться со дна таблицы. Времени на раскачку уже нет — очки нужны здесь и сейчас.

«Рубин»

Команда Леонида Слуцкого только находится в поисках своей лучшей игры. Казанцы стартовали не лучшим образом, но надеются исправить ситуацию.

На текущий момент «Рубин» находится на 8 месте. Причем от лидера «КамАЗа» команда отстает на 5 очков.

В предыдущем туре «Рубин» наконец-то показал то, на что способен. Казанцы уверенно переиграли «Кубань» (3:0).

В этом поединке «Рубин» будет также стараться победить. Команда Слуцкого явно оживает.

Прогноз и ставка

На победу «Рубина» в этом матче можно поставить за 1.78, ничью букмекеры предлагают взять за 3.44, а победу «Волги» Ульяновск — за 3.92.

«Волга» Ульяновск по игре выглядит крайне убого.

«Рубин» только набирает обороты .

Гости наверняка намерены искать счастье в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Рубина» во 2 тайме с коэффициентом 2.23.