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    Сможет ли «Вильярреал» обуздать «Атлетико»?

    «Атлетико» — «Вильярреал». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, Примера, 21 августа 2022 года

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    Дани Парехо
    Матч 2 тура Примеры между «Атлетико» и «Вильярреалом» состоится 21 августа на поле стадиона «Ванда Метрополитано». Начало в 20:30 мск. «Атлетико» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 21 Августа 2022 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 20:30 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    «Атлетико»

    «Матрасники» удачно начали сезон, разгромив в первом туре «Хетафе». Команда Диего Симеоне выиграла на выезде со счетом 3:0.

    В межсезонье «Атлетико» отметился победами над «Манчестер Юнайтед» (1:0) и туринским «Ювентусом» (4:0).

    Коэффициенты матча Атлетико — Вильярреал

  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 4.20
  • Ставка
    •

    С учетом прошлого сезона, хозяева имеют 4 победы в последних пяти матчах чемпионата Испании. В трех их четырех случаев команда побеждала всухую.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    На «Ванда Метрополитано» в Примере «Атлетико» не проигрывает на протяжении семи матчей.

    «Вильярреал»

    Команда Уная Эмери успела провести уже два поединка со старта сезона. В чемпионате Испании «желтые» разгромили «Вальядолид» со счетом 3:0.

    После этого гости сыграли матч с «Хайдуком» в рамках плей-офф квалификации Лиги конференций. После первого поединка «Вильярреал» имеет преимущество в два гола, поскольку выиграл со счетом 4:2.

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    • В межсезонье команда отметилась победами над «Интером» (4:2) и дортмундской «Боруссией» (2:0). С учетом товарищеских встреч победная серия «субмарины» насчитывает уже четыре результата.

    В Примере коллектив Эмери выиграл 2 матча из трех последних. Напомним также, что в прошлом сезоне «Вильярреал» дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

    Прогноз и ставка

    Победа «Атлетико» выставлена с коэффициентом 1.94. На победу «Вильярреала» можно поставить с коэффициентом 4.10. Ничья оценена букмекерами котировкой 3.55.

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    В прошлом сезоне команды провели два результативных поединка, которые закончились вничью со счетом 2:2. С учетом результатов соперников в этом сезоне, можно предположить, что и в этот раз игра может получиться богатой на голы.

    Поставить на тотал больше 2.5 в этом матче можно с коэффициентом 2.04.

    «Вильярреал» очень хорошо провел предсезонку и мощно ворвался в новый сезон. Серия побед не должна остаться незамеченной. Предыдущие два выезда на «Ванда Метрополитано» закончились ничьей. С учетом формы гостей, история может повториться. Ставка — Х2 за 1.90.

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    «Атлетико» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 21.08.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Вильярреал» обуздать «Атлетико»?
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