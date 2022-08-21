Матч 2 тура Примеры между «Атлетико» и «Вильярреалом» состоится 21 августа на поле стадиона «Ванда Метрополитано». Начало в 20:30 мск. «Атлетико» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

«Матрасники» удачно начали сезон, разгромив в первом туре «Хетафе». Команда Диего Симеоне выиграла на выезде со счетом 3:0.

В межсезонье «Атлетико» отметился победами над «Манчестер Юнайтед» (1:0) и туринским «Ювентусом» (4:0).

Коэффициенты матча Атлетико — Вильярреал 1 1.90 X 3.55 2 4.20 Ставка

С учетом прошлого сезона, хозяева имеют 4 победы в последних пяти матчах чемпионата Испании. В трех их четырех случаев команда побеждала всухую.

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На «Ванда Метрополитано» в Примере «Атлетико» не проигрывает на протяжении семи матчей.

«Вильярреал»

Команда Уная Эмери успела провести уже два поединка со старта сезона. В чемпионате Испании «желтые» разгромили «Вальядолид» со счетом 3:0.

После этого гости сыграли матч с «Хайдуком» в рамках плей-офф квалификации Лиги конференций. После первого поединка «Вильярреал» имеет преимущество в два гола, поскольку выиграл со счетом 4:2.

В межсезонье команда отметилась победами над «Интером» (4:2) и дортмундской «Боруссией» (2:0). С учетом товарищеских встреч победная серия «субмарины» насчитывает уже четыре результата.

В Примере коллектив Эмери выиграл 2 матча из трех последних. Напомним также, что в прошлом сезоне «Вильярреал» дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

Прогноз и ставка

Победа «Атлетико» выставлена с коэффициентом 1.94. На победу «Вильярреала» можно поставить с коэффициентом 4.10. Ничья оценена букмекерами котировкой 3.55.

В прошлом сезоне команды провели два результативных поединка, которые закончились вничью со счетом 2:2. С учетом результатов соперников в этом сезоне, можно предположить, что и в этот раз игра может получиться богатой на голы.

Поставить на тотал больше 2.5 в этом матче можно с коэффициентом 2.04.

«Вильярреал» очень хорошо провел предсезонку и мощно ворвался в новый сезон. Серия побед не должна остаться незамеченной. Предыдущие два выезда на «Ванда Метрополитано» закончились ничьей. С учетом формы гостей, история может повториться. Ставка — Х2 за 1.90.