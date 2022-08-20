«Урал»
В стартовом матче нового сезона «Урал» в гостях уступил ЦСКА (0:2), после чего на выезде проиграл «Оренбургу» (0:3), еще до перерыва оставшись в меньшинстве
Серия поражений команды продолжилась в домашних матчах с «Краснодаром» (1:3) и «Спартаком» (0:2).
Коэффициенты матча Урал — Нижний Новгород
После 4-х туров главный тренер Игорь Шалимов был уволен, под руководством и.о. тренера Евгения Аверьянова «Урал» на выезде поделили очки с «Факелом» (0:0).
После 5 туров РПЛ «Урал» с 1 очком и разницей мячей 1-10 занимает последнее место в турнирной таблице.
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Накануне 6-го тура команду возглавил Виктор Гончаренко, который уже работал в «Урале» в 2015 году и ушел после «странного» матча с «Тереком».
«Пари Нижний Новгород»
Нижегородцы сменили тренера еще летом — контракт с Александром Кержаковым не был продлен, его место занял Михаил Галактионов, а команда сменила название на «Пари НН».
В новом сезоне РПЛ клуб стартовал гостевой ничьей с «Локо» (1:1), а во 2-м туре крупно проиграл «Химкам» (0:3) на выезде, провалив второй тайм.
Затем нижегородцы дома спаслись на последних минутах в матче с ЦСКА (2:2), а потом на «Фиште» проиграли «Сочи» — 1:2.
В последнем матче «Пари НН» устроил домашнюю перестрелку с «Ростовом» (3:4), но не смог уйти от поражения и с 2 очками занимает 14-е место в таблице. Разница мячей 7-12, 3 гола забил Сулейманов.
Прогноз и ставка
На победу «Урала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.05, на ничью в основное время — 3.40, а на победу «Пари НН» — 3.85.
В прошлом сезоне команды сыграли вничью 1:1 в Екатеринбурге, а в Нижнем Новгороде хозяева победили со счетом 1:0.
Приход нового тренера даст встряску уральцам, но и нижегородцы не лыком шиты. Прогноз:
Интересны варианты ставок