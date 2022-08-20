В матче 6-го тура чемпионата России екатеринбургский «Урал» примет на своем поле «Пари Нижний Новгород». Матч пройдет на арене «Екатеринбург» 20 августа и начнется в 13:00 мск. «Урал» — «Пари НН»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Урал»

В стартовом матче нового сезона «Урал» в гостях уступил ЦСКА (0:2), после чего на выезде проиграл «Оренбургу» (0:3), еще до перерыва оставшись в меньшинстве

Серия поражений команды продолжилась в домашних матчах с «Краснодаром» (1:3) и «Спартаком» (0:2).

Коэффициенты матча Урал — Нижний Новгород 1 2.03 X 3.25 2 3.95 Ставка

После 4-х туров главный тренер Игорь Шалимов был уволен, под руководством и.о. тренера Евгения Аверьянова «Урал» на выезде поделили очки с «Факелом» (0:0).

После 5 туров РПЛ «Урал» с 1 очком и разницей мячей 1-10 занимает последнее место в турнирной таблице.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Накануне 6-го тура команду возглавил Виктор Гончаренко, который уже работал в «Урале» в 2015 году и ушел после «странного» матча с «Тереком».

«Пари Нижний Новгород»

Нижегородцы сменили тренера еще летом — контракт с Александром Кержаковым не был продлен, его место занял Михаил Галактионов, а команда сменила название на «Пари НН».

В новом сезоне РПЛ клуб стартовал гостевой ничьей с «Локо» (1:1), а во 2-м туре крупно проиграл «Химкам» (0:3) на выезде, провалив второй тайм.

Затем нижегородцы дома спаслись на последних минутах в матче с ЦСКА (2:2), а потом на «Фиште» проиграли «Сочи» — 1:2.

Календарь и таблица РПЛ

В последнем матче «Пари НН» устроил домашнюю перестрелку с «Ростовом» (3:4), но не смог уйти от поражения и с 2 очками занимает 14-е место в таблице. Разница мячей 7-12, 3 гола забил Сулейманов.

Прогноз и ставка

На победу «Урала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.05, на ничью в основное время — 3.40, а на победу «Пари НН» — 3.85.

В прошлом сезоне команды сыграли вничью 1:1 в Екатеринбурге, а в Нижнем Новгороде хозяева победили со счетом 1:0.

Приход нового тренера даст встряску уральцам, но и нижегородцы не лыком шиты. Прогноз: «Урал» не проиграет низовой матч .