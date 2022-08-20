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    Как Гончаренко начнет свой второй заход в «Урале»?

    «Урал» — «Пари НН». Ставка (к. 1.81) и прогноз на РПЛ 20 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Урал» — «Пари НН»
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    Виктор Гончаренко
    В матче 6-го тура чемпионата России екатеринбургский «Урал» примет на своем поле «Пари Нижний Новгород». Матч пройдет на арене «Екатеринбург» 20 августа и начнется в 13:00 мск. «Урал» — «Пари НН»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 20 Августа 2022 года
    Урал
  • Екатеринбург
    •  Урал 13:00 Нижний Новгород Нижний Новгород
  • Нижний Новгород
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    «Урал»

    В стартовом матче нового сезона «Урал» в гостях уступил ЦСКА (0:2), после чего на выезде проиграл «Оренбургу» (0:3), еще до перерыва оставшись в меньшинстве

    Серия поражений команды продолжилась в домашних матчах с «Краснодаром» (1:3) и «Спартаком» (0:2).

    Коэффициенты матча Урал — Нижний Новгород

  • 1
  • 2.03
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 3.95
  • Ставка
    •

    После 4-х туров главный тренер Игорь Шалимов был уволен, под руководством и.о. тренера Евгения Аверьянова «Урал» на выезде поделили очки с «Факелом» (0:0).

    После 5 туров РПЛ «Урал» с 1 очком и разницей мячей 1-10 занимает последнее место в турнирной таблице.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Накануне 6-го тура команду возглавил Виктор Гончаренко, который уже работал в «Урале» в 2015 году и ушел после «странного» матча с «Тереком».

    «Пари Нижний Новгород»

    Нижегородцы сменили тренера еще летом — контракт с Александром Кержаковым не был продлен, его место занял Михаил Галактионов, а команда сменила название на «Пари НН».

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  • 15/08/2022

    • В новом сезоне РПЛ клуб стартовал гостевой ничьей с «Локо» (1:1), а во 2-м туре крупно проиграл «Химкам» (0:3) на выезде, провалив второй тайм.

    Затем нижегородцы дома спаслись на последних минутах в матче с ЦСКА (2:2), а потом на «Фиште» проиграли «Сочи» — 1:2.

    Календарь и таблица РПЛ

    В последнем матче «Пари НН» устроил домашнюю перестрелку с «Ростовом» (3:4), но не смог уйти от поражения и с 2 очками занимает 14-е место в таблице. Разница мячей 7-12, 3 гола забил Сулейманов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Урала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.05, на ничью в основное время — 3.40, а на победу «Пари НН» — 3.85.

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    В прошлом сезоне команды сыграли вничью 1:1 в Екатеринбурге, а в Нижнем Новгороде хозяева победили со счетом 1:0.

    Приход нового тренера даст встряску уральцам, но и нижегородцы не лыком шиты. Прогноз: «Урал» не проиграет низовой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.66 и ТМ 2,5 за 1.55.

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    «Урал» — «Пари НН»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 20.08.2022. Прогнозы на футбол. Как Гончаренко начнет свой второй заход в «Урале»?
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