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    «Ириски» с «лесниками» будут забивать

    «Эвертон» — «Ноттингем Форест». Прогноз, ставка (к. 2.11) на футбол, АПЛ, 20 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Ноттингем Форест»
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    Демарай Грэй
    «Эвертон» сыграет на своем поле с «Ноттингем Форест» в рамках 3-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 20 августа, начало — в 17:00 мск. «Эвертон» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Августа 2022 года
    Эвертон
  • Ливерпуль
    •  Эвертон 17:00 Ноттингем Форест Ноттингем Форест
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    «Эвертон»

    Ливерпульский клуб начал сезон ужасающе. В двух стартовых турах команда Фрэнка Лэмпарда не набрала ни одного очка.

    «Эвертон» пребывает на 18 месте в таблице. Причем забила команда всего один мяч.

    Коэффициенты матча Эвертон — Ноттингем Форест

  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 4.10
  • Ставка
    •

    Предыдущий тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Эвертон» на выезде уступил «Астон Вилле» (2:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    «Эвертон» традиционно успешно противостоит «Ноттингем Форест». Четыре из пяти последних очных поединков были победными.

    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» начал чемпионат довольно прилично. В двух поединках команда набрала три очка.

    «Лесники» слабоваты в атаке. В двух поединках команда смогла забить всего один мяч.

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    • Минувший тур принес команде три очка. Дома «Ноттингем Форест» добыл минимальную викторию над «Вест Хэмом».

    В этом поединке «Ноттингем Форест» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Новичок АПЛ уже почувствовал вкус победы.

    Прогноз и ставка

    На победу «Эвертона» в этом матче можно поставить за 1.99, ничью букмекеры предлагают взять за 3.70, а победу «Ноттингем Форест» — за 4.12.

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    «Эвертон» крайне неудачно начал чемпионат.

    «Ноттингем Форест» неплохо смотрелся в стартовых матчах.

    Обе команды наверняка будут настроены на победу. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.11.

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    «Эвертон» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 20.08.2022. Прогнозы на футбол. «Ириски» с «лесниками» будут забивать
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