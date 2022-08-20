«Эвертон» сыграет на своем поле с «Ноттингем Форест» в рамках 3-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 20 августа, начало — в 17:00 мск. «Эвертон» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эвертон»

Ливерпульский клуб начал сезон ужасающе. В двух стартовых турах команда Фрэнка Лэмпарда не набрала ни одного очка.

«Эвертон» пребывает на 18 месте в таблице. Причем забила команда всего один мяч.

Коэффициенты матча Эвертон — Ноттингем Форест 1 1.90 X 3.50 2 4.10 Ставка

Предыдущий тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Эвертон» на выезде уступил «Астон Вилле» (2:1).

Все прогнозы на АПЛ

«Эвертон» традиционно успешно противостоит «Ноттингем Форест». Четыре из пяти последних очных поединков были победными.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» начал чемпионат довольно прилично. В двух поединках команда набрала три очка.

«Лесники» слабоваты в атаке. В двух поединках команда смогла забить всего один мяч.

Минувший тур принес команде три очка. Дома «Ноттингем Форест» добыл минимальную викторию над «Вест Хэмом».

В этом поединке «Ноттингем Форест» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Новичок АПЛ уже почувствовал вкус победы.

Прогноз и ставка

На победу «Эвертона» в этом матче можно поставить за 1.99, ничью букмекеры предлагают взять за 3.70, а победу «Ноттингем Форест» — за 4.12.

«Эвертон» крайне неудачно начал чемпионат.

«Ноттингем Форест» неплохо смотрелся в стартовых матчах .

Обе команды наверняка будут настроены на победу. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.11.