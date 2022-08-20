«Эвертон»
Ливерпульский клуб начал сезон ужасающе. В двух стартовых турах команда Фрэнка Лэмпарда не набрала ни одного очка.
«Эвертон» пребывает на 18 месте в таблице. Причем забила команда всего один мяч.
Коэффициенты матча Эвертон — Ноттингем Форест
Предыдущий тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Эвертон» на выезде уступил «Астон Вилле» (2:1).
«Эвертон» традиционно успешно противостоит «Ноттингем Форест». Четыре из пяти последних очных поединков были победными.
«Ноттингем Форест»
«Ноттингем Форест» начал чемпионат довольно прилично. В двух поединках команда набрала три очка.
«Лесники» слабоваты в атаке. В двух поединках команда смогла забить всего один мяч.
Минувший тур принес команде три очка. Дома «Ноттингем Форест» добыл минимальную викторию над «Вест Хэмом».
В этом поединке «Ноттингем Форест» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Новичок АПЛ уже почувствовал вкус победы.
Прогноз и ставка
На победу «Эвертона» в этом матче можно поставить за 1.99, ничью букмекеры предлагают взять за 3.70, а победу «Ноттингем Форест» — за 4.12.
«Эвертон» крайне неудачно начал чемпионат.
«Ноттингем Форест»
Обе команды наверняка будут настроены на победу. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.11.