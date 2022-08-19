«Норвич»
«Норвич» по итогам прошлого сезона вылетел из Премьер-лиги, заняв там последнее место, безнадежно отстав от безопасной строки. В 38 играх он набрал всего 22 очка.
Предсезонные спарринги «канарейки» провели весьма неплохо, выиграв четыре поединка из шести при одном мировом исходе и всего одном поражении.
Коэффициенты матча Норвич Сити — Миллуолл
Во втором по рангу дивизионе коллектив пока играет скромно, уступив в двух выездных встречах — 0:1 «Кардиффу» и 1:2 «Халлу». На своем же поле он сыграл вничью 1:1 с «Уиганом» и обыграл накануне 2:1 «Хаддерсфилд».
Помимо матчей Чемпионшипа, «Норвич» удачно выступил в 1/64 финала Кубка лиги, одолев там по пенальти в родных стенах «Бирмингем».
«Миллуолл»
«Миллуолл» в прошлом розыгрыше Чемпионшипа даже одно время претендовал на плей-офф. Однако в итоге занял лишь девятую позицию.
Лондонская команда смогла выиграть 18 встреч из 46 проведенных, 15 раз делила очки со своими противниками и 13 игр проиграла, забила 53 гола, пропустила — 45.
В текущем же первенстве «львы» выиграли обе домашние встречи, переиграв 2:0 «Сток Сити» и 3:2 «Ковентри». В выездных же поединках они уступили 0:2 «Шеффилд Юнайтед» и накануне расписали мировую с «Суонси» 2:2.
«Миллуолл», в отличие от предстоящего противника, прекратил борьбу в Кубке лиги, проиграв там «Кембриджу» со счетом 0:1.
В последних двух очных противостояниях этих клубов была зафиксирована ничья 0:0, а перед этим трижды подряд побеждал «Норвич».
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Норвича» предлагают — 1.90.
На викторию «Миллуолла» дают — 4.06, ничья оценена — в 3.66.
«Норвич» после неудачного старта понемногу начал находить свою игру и исправно набирать очки. Прогнозируем, что в домашней встрече «канарейки» разживутся тремя пунктами.