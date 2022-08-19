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    «Канарейки» пополнят копилку тремя баллами

    «Норвич» — «Миллуолл». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Чемпионшипа, 19 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Норвич Прогнозы на Миллуолл
    Прогноз и ставки на «Норвич» — «Миллуолл»
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    «Норвич»
    В пятницу, 19 августа, в 5-м туре нового сезона в английском Чемпионшипе «Норвич» в родных стенах примет лондонский «Миллуолл». Начало — в 22:00 по мск. «Норвич» — «Миллуолл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 19 Августа 2022 года
    Норвич Сити
  • Норидж
    •  Норвич Сити 22:00 Миллуолл Миллуолл
  • Англия. Чемпионшип
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    «Норвич»

    «Норвич» по итогам прошлого сезона вылетел из Премьер-лиги, заняв там последнее место, безнадежно отстав от безопасной строки. В 38 играх он набрал всего 22 очка.

    Предсезонные спарринги «канарейки» провели весьма неплохо, выиграв четыре поединка из шести при одном мировом исходе и всего одном поражении.

    Коэффициенты матча Норвич Сити — Миллуолл

  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 4.10
  • Ставка
    •

    Во втором по рангу дивизионе коллектив пока играет скромно, уступив в двух выездных встречах — 0:1 «Кардиффу» и 1:2 «Халлу». На своем же поле он сыграл вничью 1:1 с «Уиганом» и обыграл накануне 2:1 «Хаддерсфилд».

    Все прогнозы на футбол

    Помимо матчей Чемпионшипа, «Норвич» удачно выступил в 1/64 финала Кубка лиги, одолев там по пенальти в родных стенах «Бирмингем».

    «Миллуолл»

    «Миллуолл» в прошлом розыгрыше Чемпионшипа даже одно время претендовал на плей-офф. Однако в итоге занял лишь девятую позицию.

    Лондонская команда смогла выиграть 18 встреч из 46 проведенных, 15 раз делила очки со своими противниками и 13 игр проиграла, забила 53 гола, пропустила — 45.

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    • В текущем же первенстве «львы» выиграли обе домашние встречи, переиграв 2:0 «Сток Сити» и 3:2 «Ковентри». В выездных же поединках они уступили 0:2 «Шеффилд Юнайтед» и накануне расписали мировую с «Суонси» 2:2.

    «Миллуолл», в отличие от предстоящего противника, прекратил борьбу в Кубке лиги, проиграв там «Кембриджу» со счетом 0:1.

    В последних двух очных противостояниях этих клубов была зафиксирована ничья 0:0, а перед этим трижды подряд побеждал «Норвич».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Норвича» предлагают — 1.90.

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    На викторию «Миллуолла» дают — 4.06, ничья оценена — в 3.66.

    «Норвич» после неудачного старта понемногу начал находить свою игру и исправно набирать очки. Прогнозируем, что в домашней встрече «канарейки» разживутся тремя пунктами.

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    «Норвич» — «Миллуолл»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 19.08.2022. Прогнозы на футбол. «Канарейки» пополнят копилку тремя баллами
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