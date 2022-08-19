В пятницу, 19 августа, в 5-м туре нового сезона в английском Чемпионшипе «Норвич» в родных стенах примет лондонский «Миллуолл». Начало — в 22:00 по мск. «Норвич» — «Миллуолл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Норвич»

«Норвич» по итогам прошлого сезона вылетел из Премьер-лиги, заняв там последнее место, безнадежно отстав от безопасной строки. В 38 играх он набрал всего 22 очка.

Предсезонные спарринги «канарейки» провели весьма неплохо, выиграв четыре поединка из шести при одном мировом исходе и всего одном поражении.

Коэффициенты матча Норвич Сити — Миллуолл 1 1.90 X 3.55 2 4.10 Ставка

Во втором по рангу дивизионе коллектив пока играет скромно, уступив в двух выездных встречах — 0:1 «Кардиффу» и 1:2 «Халлу». На своем же поле он сыграл вничью 1:1 с «Уиганом» и обыграл накануне 2:1 «Хаддерсфилд».

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Помимо матчей Чемпионшипа, «Норвич» удачно выступил в 1/64 финала Кубка лиги, одолев там по пенальти в родных стенах «Бирмингем».

«Миллуолл»

«Миллуолл» в прошлом розыгрыше Чемпионшипа даже одно время претендовал на плей-офф. Однако в итоге занял лишь девятую позицию.

Лондонская команда смогла выиграть 18 встреч из 46 проведенных, 15 раз делила очки со своими противниками и 13 игр проиграла, забила 53 гола, пропустила — 45.

В текущем же первенстве «львы» выиграли обе домашние встречи, переиграв 2:0 «Сток Сити» и 3:2 «Ковентри». В выездных же поединках они уступили 0:2 «Шеффилд Юнайтед» и накануне расписали мировую с «Суонси» 2:2.

«Миллуолл», в отличие от предстоящего противника, прекратил борьбу в Кубке лиги, проиграв там «Кембриджу» со счетом 0:1.

В последних двух очных противостояниях этих клубов была зафиксирована ничья 0:0, а перед этим трижды подряд побеждал «Норвич».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Норвича» предлагают — 1.90.

На викторию «Миллуолла» дают — 4.06, ничья оценена — в 3.66.

«Норвич» после неудачного старта понемногу начал находить свою игру и исправно набирать очки. Прогнозируем, что в домашней встрече «канарейки» разживутся тремя пунктами.