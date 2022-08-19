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    «Жеребята» дома справятся с неуверенными берлинцами

    «Боруссия» М — «Герта». Ставки (к. 1.98) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 19 августа 2022 года

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    «Боруссия» М
    «Боруссия» из Менхенгладбаха сыграет на своем поле против берлинской «Герты» в рамках 3-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 19 августа, начало — в 21:30 мск. «Боруссия» М — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 19 Августа 2022 года
    Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 21:30 Герта Герта
  • Берлин
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    «Боруссия» М

    Прошлый сезон получился для «Боруссии» не самым удачным. Гладбахцы завершили чемпионат Германии всего лишь на десятом месте.

    Летом громких трансферов не было, но сменился наставник — из «Краснодара» пришел Даниэль Фарке. Среди потерь стоит выделить уход защитника Маттиаса Гинтера и нападающего Бриля Эмболо.

    Начали новый сезон «жеребцы» с 1/32 финала Кубка Германии, где вынесли вперед ногами «Оберахерн», переиграв оппонента со счетом 9:1. В первом туре Бундеслиги они дома одолели «Хоффенхайм» 3:1.

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    В минувшем же игровом дне «Боруссия» в Гельзенкирхене расписала мировую с местным «Шальке», сыграв со счетом 2:2, причем упустив викторию только в компенсированное время.

    «Герта»

    «Герта» в прошлом сезоне была в шаге от того, чтобы оказаться во второй Бундеслиге. Команда заняла в таблице 16 строчку и попала в стыковые матчи.

    В них берлинцы играли с «Гамбургом», который выиграл первый матч 1:0. В ответном противостоянии берлинцы совершили камбэк 2:0 и сохранили прописку в высшей лиге.

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    • Напомним, что летом главным тренером столичного коллектива стал Сандро Шварц, до этого работавший в московском «Динамо». Особо громких приобретений команда не делала, да и существенных потерь также нет.

    На старте сезона «Старая Дама» в кубке Германии уступила «Айнтрахту» Брауншвейг в серии пенальти, чемпионат же начала с фиаско в дерби от «Униона» 1:3, после чего дома расписала мировую с «Айнтрахтом» 1:1.

    В прошлом сезоне эти команды обменялись домашними викториями (2:0 и 0:1), а в позапрошлом — дважды сыграли вничью между собой — 1:1 и 2:2.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Боруссии» М предлагают — 1.60.

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    На викторию «Герты» дают — 5.60, ничья оценена — в 4.68.

    «Герта» еще что-то может показать на своем поле, но на выезде она выглядит крайне слабо. Поэтому рекомендуем ставить на то, что в Менхенгладбахе выиграет «Боруссия», пробив при этом фору в -1.

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    «Боруссия» М — «Герта»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 19.08.2022. Прогнозы на футбол. «Жеребята» дома справятся с неуверенными берлинцами
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