«Боруссия» из Менхенгладбаха сыграет на своем поле против берлинской «Герты» в рамках 3-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 19 августа, начало — в 21:30 мск. «Боруссия» М — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» М

Прошлый сезон получился для «Боруссии» не самым удачным. Гладбахцы завершили чемпионат Германии всего лишь на десятом месте.

Летом громких трансферов не было, но сменился наставник — из «Краснодара» пришел Даниэль Фарке. Среди потерь стоит выделить уход защитника Маттиаса Гинтера и нападающего Бриля Эмболо.

Начали новый сезон «жеребцы» с 1/32 финала Кубка Германии, где вынесли вперед ногами «Оберахерн», переиграв оппонента со счетом 9:1. В первом туре Бундеслиги они дома одолели «Хоффенхайм» 3:1.

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В минувшем же игровом дне «Боруссия» в Гельзенкирхене расписала мировую с местным «Шальке», сыграв со счетом 2:2, причем упустив викторию только в компенсированное время.

«Герта»

«Герта» в прошлом сезоне была в шаге от того, чтобы оказаться во второй Бундеслиге. Команда заняла в таблице 16 строчку и попала в стыковые матчи.

В них берлинцы играли с «Гамбургом», который выиграл первый матч 1:0. В ответном противостоянии берлинцы совершили камбэк 2:0 и сохранили прописку в высшей лиге.

Напомним, что летом главным тренером столичного коллектива стал Сандро Шварц, до этого работавший в московском «Динамо». Особо громких приобретений команда не делала, да и существенных потерь также нет.

На старте сезона «Старая Дама» в кубке Германии уступила «Айнтрахту» Брауншвейг в серии пенальти, чемпионат же начала с фиаско в дерби от «Униона» 1:3, после чего дома расписала мировую с «Айнтрахтом» 1:1.

В прошлом сезоне эти команды обменялись домашними викториями (2:0 и 0:1), а в позапрошлом — дважды сыграли вничью между собой — 1:1 и 2:2.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Боруссии» М предлагают — 1.60.

На викторию «Герты» дают — 5.60, ничья оценена — в 4.68.

«Герта» еще что-то может показать на своем поле, но на выезде она выглядит крайне слабо. Поэтому рекомендуем ставить на то, что в Менхенгладбахе выиграет «Боруссия», пробив при этом фору в -1.