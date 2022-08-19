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    «Сан-Паулу» еще раз обыграет «Америку Минейро»?

    «Америка Минейро» — «Сан-Паулу». Прогноз (к. 1.89) и ставки на Кубок Бразилии 19 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Америка Минейро» — «Сан-Паулу»
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    «Сан-Паулу» одержал всего лишь три победы в основное время в 15-ти предыдущих матчах на выезде
    «Сан-Паулу» сыграет на выезде против «Америки Минейро» в рамках ответного матча 1/4 финала Кубка Бразилии. Матч пройдет 19 августа в Белу-Оризонти, начало — в 03:00 мск. «Америка Минейро» — «Сан-Паулу»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Америка Минейро»

    В первом матче, который состоялся в конце июля, «Америка Минейро» уступила на поле «Сан-Паулу» со счетом 0:1.

    Интрига жива, в этом нет никаких сомнений. А тем более с учетом недавних результатов команды Вагнера Мансини.

    В августе «Америка Минейро» выиграла три матча подряд в чемпионате Бразилии, одержав победы над «Аваи», «Жувентуде» и «Сантосом».

    И на этом отрезке клуб из Белу-Оризонти пропустил лишь один мяч.
    «Америка Минейро» потерпела лишь три поражения в 11-ти предыдущих матчах на своем поле.

    «Сан-Паулу»

    У «Сан-Паулу» тем временем после первой встречи с «Америкой Минейро» был ряд напряженных матчей.

    В первой половине августа команда Рожерио Сени вышла в полуфинал Южноамериканского кубка, обыграв по сумме двух матчей «Сеару». В ответной встрече все решилось только в серии пенальти.

    В трех предыдущих матчах чемпионата Бразилии «Сан-Паулу» потерпел два поражения — от «Атлетико Паранаэнсе» и «Фламенго».

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    Но зато перед поездкой в Белу-Оризонти «Сан-Паулу» разгромил на своем поле «Ред Булл Брагантино».

    «Сан-Паулу» одержал всего лишь три победы в основное время в 15-ти предыдущих матчах на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Америку Минейро» в этом матче можно поставить за 2.54, ничью букмекеры предлагают за 3.20, а победу «Сан-Паулу» — за 2.75.

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    Скорее всего, на этот раз «Сан-Паулу» не только забьет, но и пропустит. Соперник здорово выглядел в недавних матчах.

    Вполне вероятно, что «Америка Минейро» совершит камбэк и выйдет в следующий раунд Кубка Бразилии. Но ставки на исход в данном случае лучше не трогать.

    Ставка — обе команды забьют за 1.89.

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    «Америка Минейро» — «Сан-Паулу»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 19.08.2022. Прогнозы на футбол. «Сан-Паулу» еще раз обыграет «Америку Минейро»?
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