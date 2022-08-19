«Сан-Паулу» сыграет на выезде против «Америки Минейро» в рамках ответного матча 1/4 финала Кубка Бразилии. Матч пройдет 19 августа в Белу-Оризонти, начало — в 03:00 мск. «Америка Минейро» — «Сан-Паулу»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Америка Минейро»

В первом матче, который состоялся в конце июля, «Америка Минейро» уступила на поле «Сан-Паулу» со счетом 0:1.

Интрига жива, в этом нет никаких сомнений. А тем более с учетом недавних результатов команды Вагнера Мансини.

В августе «Америка Минейро» выиграла три матча подряд в чемпионате Бразилии, одержав победы над «Аваи», «Жувентуде» и «Сантосом».

И на этом отрезке клуб из Белу-Оризонти пропустил лишь один мяч.

«Америка Минейро» потерпела лишь три поражения в 11-ти предыдущих матчах на своем поле.

«Сан-Паулу»

У «Сан-Паулу» тем временем после первой встречи с «Америкой Минейро» был ряд напряженных матчей.

В первой половине августа команда Рожерио Сени вышла в полуфинал Южноамериканского кубка, обыграв по сумме двух матчей «Сеару». В ответной встрече все решилось только в серии пенальти.

В трех предыдущих матчах чемпионата Бразилии «Сан-Паулу» потерпел два поражения — от «Атлетико Паранаэнсе» и «Фламенго».

Все прогнозы на футбол

Но зато перед поездкой в Белу-Оризонти «Сан-Паулу» разгромил на своем поле «Ред Булл Брагантино».

«Сан-Паулу» одержал всего лишь три победы в основное время в 15-ти предыдущих матчах на выезде.

Прогноз и ставка

На «Америку Минейро» в этом матче можно поставить за 2.54, ничью букмекеры предлагают за 3.20, а победу «Сан-Паулу» — за 2.75.

Скорее всего, на этот раз «Сан-Паулу» не только забьет, но и пропустит. Соперник здорово выглядел в недавних матчах.

Вполне вероятно, что «Америка Минейро» совершит камбэк и выйдет в следующий раунд Кубка Бразилии. Но ставки на исход в данном случае лучше не трогать.

Ставка — обе команды забьют за 1.89.