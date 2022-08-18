Боснийский «Зриньски» на своём поле сыграет со «Слованом». Это первый поединок раунда плей-офф Лиги конференций. Встреча пройдёт 18 августа и начнётся в 21:00 (мск). «Зриньски» — «Слован»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зриньски»

«Зриньски» — чемпион Боснии и Герцеговины. Команда начала турне по Европе с Лиги чемпионов. В главном клубном турнире Старого Света закрепиться не удалось.

Боснийцы не смогли преодолеть барьер в лице тираспольского «Шерифа». Матч в Боснии завершился вничью (0:0), а ответку в Кишиневе футболисты «Зриньски» проиграли со счётом 0:1.

Таким образом команда перебралась из Лиги чемпионов в Лигу конференций. Во 2-м раунде этого турнира «Зриньски» обыграли «Тирану» из Албании (4:2) по сумме двух матчей.

Все прогнозы на Лигу конференций

Потом был успешный исход в противостоянии с чемпионом Казахстана — «Тоболом». Эту дуэль боснийский коллектив выиграл с результатом 2:1.

«Слован»

«Словану» удалось поиграть во всех турнирах УЕФА. Команда смогла пройти 1-й раунд Лиги чемпионов. Команда из Братиславы обыграла чемпиона Грузии «Динамо» Батуми (2:1 — победа в дополнительное время).

Во 2-м раунде чемпионы Словакии были близки к тому, чтобы продолжить выступление в Лиге чемпионов. «Слован» обыграл «Ференцварош» в гостях со счётом 2:1. Но дома потерпел крупное поражение (1:4).

Таким образом клуб из Лиги чемпионов перебрался в Лигу Европы. Здесь словаков

поджидала битва с чемпионом Греции — «Олимпиакосом».

Суммарно соперники сыграли вничью 3:3. Победителя пришлось определить в серии пенальти. В решающий момент удача отвернулась от боснийцев (3:4 — поражение «Слована») и команда перебралась в Лигу конференций.

В чемпионате Словакии прошли матчи 5-го тура. «Слован» в гостях разгромил команду «Липтовски-Микулаш» (5:1). В турнирной таблице команда идёт на 1-м месте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты на команды практически равны. На победу «Зриньски» в этом матче можно поставить за 2.85, ничью букмекеры предлагают за 3.08, а победу «Слована» — за 2.47.

Прогноз — команды будут осторожничать в этом матче. «Слован» вполне может прибрать инициативу в свои руки. «Зриньски» скорее всего будет искать счастья у чужих ворот в контратаке.

Ставка — ничья с коэффициентом за 3.08.