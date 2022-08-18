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    Соперники обменяются голами в первом матче?

    «Университатя Крайова» — «Хапоэль» Беэр-Шева. Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, финал квалификации Лиги конференций, 18 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Университатя Крайова» — «Хапоэль» Беэр-Шева
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    «Лугано» — «Хапоэль». Квалификация Лиги конференций
    В четверг, 18 августа, в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций «Университатя Крайова» примет «Хапоэль». Начало — в 20:30 (мск). «Университатя Крайова» — «Хапоэль» Беэр-Шева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 18 Августа 2022 года
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    •  КСУ 20:30 Хапоэль Б-Ш Хапоэль Б-Ш
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Университатя Крайова»

    «Университатя Крайова» — бронзовый призёр чемпионата Румынии. На протяжении всей квалификации участвует только в одном турнире — Лиге конференций.

    «Вллазния» из Албании — первый соперник «Университати» в отборочном цикле еврокубка. Пути соперников пересеклись во 2-м раунде. Встречу с общим счётом 4:1 выиграли футболисты румынского клуба.

    Следующий соперник — «Заря». А это уже 3-й раунд отбора. Первый матч с луганским коллективом «Крайова» проиграла с минимальным счётом 0:1. Однако в домашнем поединке «Университатя» буквально уничтожила украинскую команду (3:0).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В 5-м туре чемпионата Румынии «Университатя Крайова» одержала минимальную победу над командой «Миовени» (1:0). После этой победы «Университатя» закрепилась на 6-м месте с 8-ю набранными очками.

    «Хапоэль»

    «Хапоэль» идёт в квалификации по той же турнирной сетке — со 2-го раунда Лиги конференций.

    Минское «Динамо» — первый соперник израильского коллектива в еврокубке. В этом противостоянии команда из Беэр-Шевы одержала победу (3:1 — сумма двух матчей).

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  • 15/08/2022

    • «Лугано» из Швейцарии — оппонент «Хапоэля» по 3-му раунду Лиги конференций. «Хапоэль» оказался сильнее соперника (5:1).

    В воскресенье, 21 августа «Хапоэль» из Беэр-Шевы проведёт первый матч в чемпионате Израиля. В стартовом туре команда встретится с командой «Ашдод».

    Прогноз и ставка

    На победу команды «Университатя Крайова» можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают за 3.36, а победу «Базеля» — за 3.44.

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    «Университатя Крайова» и «Хапоэль» Беэр-Шева — клубы, которые много забивают. В среднем — 2 гола за игру.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.82.

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    «Университатя Крайова» — «Хапоэль» Беэр-Шева: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 18.08.2022. Прогнозы на футбол. Соперники обменяются голами в первом матче?
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