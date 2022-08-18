В четверг, 18 августа, в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций «Университатя Крайова» примет «Хапоэль». Начало — в 20:30 (мск). «Университатя Крайова» — «Хапоэль» Беэр-Шева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Университатя Крайова»

«Университатя Крайова» — бронзовый призёр чемпионата Румынии. На протяжении всей квалификации участвует только в одном турнире — Лиге конференций.

«Вллазния» из Албании — первый соперник «Университати» в отборочном цикле еврокубка. Пути соперников пересеклись во 2-м раунде. Встречу с общим счётом 4:1 выиграли футболисты румынского клуба.

Следующий соперник — «Заря». А это уже 3-й раунд отбора. Первый матч с луганским коллективом «Крайова» проиграла с минимальным счётом 0:1. Однако в домашнем поединке «Университатя» буквально уничтожила украинскую команду (3:0).

Все прогнозы на Лигу конференций

В 5-м туре чемпионата Румынии «Университатя Крайова» одержала минимальную победу над командой «Миовени» (1:0). После этой победы «Университатя» закрепилась на 6-м месте с 8-ю набранными очками.

«Хапоэль»

«Хапоэль» идёт в квалификации по той же турнирной сетке — со 2-го раунда Лиги конференций.

Минское «Динамо» — первый соперник израильского коллектива в еврокубке. В этом противостоянии команда из Беэр-Шевы одержала победу (3:1 — сумма двух матчей).

«Лугано» из Швейцарии — оппонент «Хапоэля» по 3-му раунду Лиги конференций. «Хапоэль» оказался сильнее соперника (5:1).

В воскресенье, 21 августа «Хапоэль» из Беэр-Шевы проведёт первый матч в чемпионате Израиля. В стартовом туре команда встретится с командой «Ашдод».

Прогноз и ставка

На победу команды «Университатя Крайова» можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают за 3.36, а победу «Базеля» — за 3.44.

«Университатя Крайова» и «Хапоэль» Беэр-Шева — клубы, которые много забивают. В среднем — 2 гола за игру.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.82.