В четверг, 18 августа чешский «Словацко» примет АИК из Швеции в рамках первого матча раунда плей-офф Лиги конференций. Встреча пройдёт 18 августа и начнётся в 20:00 (мск). «Словацко» — АИК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Словацко»

Обладатель Кубка Чехии начал свой путь во 2-м по значимости турнире УЕФА. Путь в квалификации Лиги Европы начался с 3-го отборочного раунда.

«Словацко» сразился с именитым «Фенербахче». В родных стенах чешский клуб сыграл с турками вничью (1:1). Хотя этот результат уже ничего не решал. В первой игре, которая прошла в Турции, «Словацко» потерпел крупное поражение со счётом 0:3.

Коэффициенты матча Словацко — АИК 1 1.90 X 3.50 2 4.30 Ставка

Бонус от УЕФА. «Словацко» покинул Лигу Европы, но перешёл в Лигу конференций. Теперь предстоит битва с АИКом из Швеции. На кону — путёвка в групповой этап турнира.

Все прогнозы на Лигу конференций

В чемпионате Чехии «Словацко» идёт на 7-м месте. В активе команды — 5 очков. В 3-м туре участник Лиги конференций разошёлся миром с клубом «Динамо Ч-Б» (2:2).

АИК

АИК в отличии от соперника не играл в Лиге Европы. Серебряный призёр чемпионата Швеции стартовал со 2-го раунда Лиги конференций.

На раннем этапе квалификации шведам противостояла полтавская «Ворскла». Уже от украинского коллектива АИК мог вылететь из еврокубков. Матч в гостях скандинавы проиграли (2:3).

В домашней игре смогли исправиться. В основное время АИК добился минимального перевеса (1:0) и перевёл противостояние в дополнительное время. В овертайме шведам удалось добить «Ворсклу» победным голом.

В 3-м раунде АИК играл против «Шкендии» из Северной Македонии. Команды не смогли определить победителя пары по итогам двухматчевой дуэли (2:2). В ход пошла лотерея. В серии пенальти точнее оказались футболисты АИКа (3:2 в серии пенальти).

Параллельно АИК играет в чемпионате Швеции. В 18-м туре команда сыграли вничью с командой «Вернаму» (2:2). В турнирной таблице клуб из Стокгольма занимает 5 место — в активе команды 32 очка. От лидера «Хеккена» отставание составляет 6 баллов.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Словацко» предлагают — 1.89.

На викторию АИКа дают — 4.04, ничья оценена — в 3.34.

Оба клуба ищут игру. «Словацко» за плечами сложная игра с «Фенербахче». АИК с трудом прошёл «Ворсклу» и «Шкендию». Прогнозируем, что соперники не расщедрятся на голы.

Ставка — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.75.