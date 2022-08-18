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    «Словацко» — АИК. Прогноз, ставка (к. 1.75) на футбол, финал квалификации Лиги конференций, 18 августа 2022 года

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    «Словацко» — «Фенербахче». Квалификация Лиги Европы
    В четверг, 18 августа чешский «Словацко» примет АИК из Швеции в рамках первого матча раунда плей-офф Лиги конференций. Встреча пройдёт 18 августа и начнётся в 20:00 (мск). «Словацко» — АИК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 18 Августа 2022 года
    Словацко
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Словацко 20:00 АИК АИК
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    «Словацко»

    Обладатель Кубка Чехии начал свой путь во 2-м по значимости турнире УЕФА. Путь в квалификации Лиги Европы начался с 3-го отборочного раунда.

    «Словацко» сразился с именитым «Фенербахче». В родных стенах чешский клуб сыграл с турками вничью (1:1). Хотя этот результат уже ничего не решал. В первой игре, которая прошла в Турции, «Словацко» потерпел крупное поражение со счётом 0:3.

    Коэффициенты матча Словацко — АИК

  • 1
  • 1.90
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  • 3.50
  • 2
  • 4.30
  • Ставка
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    Бонус от УЕФА. «Словацко» покинул Лигу Европы, но перешёл в Лигу конференций. Теперь предстоит битва с АИКом из Швеции. На кону — путёвка в групповой этап турнира.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В чемпионате Чехии «Словацко» идёт на 7-м месте. В активе команды — 5 очков. В 3-м туре участник Лиги конференций разошёлся миром с клубом «Динамо Ч-Б» (2:2).

    АИК

    АИК в отличии от соперника не играл в Лиге Европы. Серебряный призёр чемпионата Швеции стартовал со 2-го раунда Лиги конференций.

    На раннем этапе квалификации шведам противостояла полтавская «Ворскла». Уже от украинского коллектива АИК мог вылететь из еврокубков. Матч в гостях скандинавы проиграли (2:3).

    В домашней игре смогли исправиться. В основное время АИК добился минимального перевеса (1:0) и перевёл противостояние в дополнительное время. В овертайме шведам удалось добить «Ворсклу» победным голом.

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    • В 3-м раунде АИК играл против «Шкендии» из Северной Македонии. Команды не смогли определить победителя пары по итогам двухматчевой дуэли (2:2). В ход пошла лотерея. В серии пенальти точнее оказались футболисты АИКа (3:2 в серии пенальти).

    Параллельно АИК играет в чемпионате Швеции. В 18-м туре команда сыграли вничью с командой «Вернаму» (2:2). В турнирной таблице клуб из Стокгольма занимает 5 место — в активе команды 32 очка. От лидера «Хеккена» отставание составляет 6 баллов.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Словацко» предлагают — 1.89.

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    На викторию АИКа дают — 4.04, ничья оценена — в 3.34.

    Оба клуба ищут игру. «Словацко» за плечами сложная игра с «Фенербахче». АИК с трудом прошёл «Ворсклу» и «Шкендию». Прогнозируем, что соперники не расщедрятся на голы.

    Ставка — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.75.

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    «Словацко» — АИК: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 18.08.2022. Прогнозы на футбол. Получится ли матч «сухим»?
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