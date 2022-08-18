«Словацко»
Обладатель Кубка Чехии начал свой путь во 2-м по значимости турнире УЕФА. Путь в квалификации Лиги Европы начался с 3-го отборочного раунда.
«Словацко» сразился с именитым «Фенербахче». В родных стенах чешский клуб сыграл с турками вничью (1:1). Хотя этот результат уже ничего не решал. В первой игре, которая прошла в Турции, «Словацко» потерпел крупное поражение со счётом 0:3.
Коэффициенты матча Словацко — АИК
Бонус от УЕФА. «Словацко» покинул Лигу Европы, но перешёл в Лигу конференций. Теперь предстоит битва с АИКом из Швеции. На кону — путёвка в групповой этап турнира.
Все прогнозы на Лигу конференций
В чемпионате Чехии «Словацко» идёт на 7-м месте. В активе команды — 5 очков. В 3-м туре участник Лиги конференций разошёлся миром с клубом «Динамо Ч-Б» (2:2).
АИК
АИК в отличии от соперника не играл в Лиге Европы. Серебряный призёр чемпионата Швеции стартовал со 2-го раунда Лиги конференций.
На раннем этапе квалификации шведам противостояла полтавская «Ворскла». Уже от украинского коллектива АИК мог вылететь из еврокубков. Матч в гостях скандинавы проиграли (2:3).
В домашней игре смогли исправиться. В основное время АИК добился минимального перевеса (1:0) и перевёл противостояние в дополнительное время. В овертайме шведам удалось добить «Ворсклу» победным голом.
В 3-м раунде АИК играл против «Шкендии» из Северной Македонии. Команды не смогли определить победителя пары по итогам двухматчевой дуэли (2:2). В ход пошла лотерея. В серии пенальти точнее оказались футболисты АИКа (3:2 в серии пенальти).
Параллельно АИК играет в чемпионате Швеции. В 18-м туре команда сыграли вничью с командой «Вернаму» (2:2). В турнирной таблице клуб из Стокгольма занимает 5 место — в активе команды 32 очка. От лидера «Хеккена» отставание составляет 6 баллов.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Словацко» предлагают — 1.89.
На викторию АИКа дают — 4.04, ничья оценена — в 3.34.
Оба клуба ищут игру. «Словацко» за плечами сложная игра с «Фенербахче». АИК с трудом прошёл «Ворсклу» и «Шкендию». Прогнозируем, что соперники не расщедрятся на голы.
Ставка — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.75.