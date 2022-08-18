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    «Гробари» устроят разгром мальтийцам

    «Партизан» — «Хамрун Спартанс». Прогноз, ставка (к. 2.57) на футбол, квалификация Лиги конференций, 18 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Партизан» — «Хамрун Спартанс»
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    Рикарду Гомеш
    «Партизан» сыграет на своем поле с «Хамрун Спартанс» в рамках финального раунда квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 18 августа, начало — в 22:00 мск. «Партизан» — «Хамрун Спартанс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 18 Августа 2022 года

    «Партизан»

    Эта команда провалила старт чемпионат Сербии. Ни о какой чемпионской гонке с «Црвеной Звездой» речи пока и близко не идет.

    В предыдущем туре своего чемпионата команда добыла три очка. На выезде «Партизан» выгрыз викторию над «Младостью ГАТ» (0:1).

    Коэффициенты матча Партизан — Хамрун Спартанс

  • 1
  • 1.19
  • X
  • 6.30
  • 2
  • 19.00
  • Ставка
    •

    При этом «Партизан» пребывает на 8 месте в таблице. Да и всего 8 набранных очков в 5 матчах — ужасный показатель для «гробарей».

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    «Партизан» по составу выглядит сильнее соперника. Да и в родных стенах сербы явно будут играть исключительно на победу.

    «Хамрун Спартанс»

    Чемпионат Мальты еще не стартовал. Зато в прошлом сезоне «Хамрун Спартанс» финишировал третьим.

    «Хамрун Спартанс» в предыдущем раунде сотворил сенсацию. Мальтийцы прошли болгарский «Левски», пусть и лишь в серии пенальти.

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    • Причем «Хамрун Спартанс» победил на выезде (1:2), а решающий мяч был забит в самом эндшпиле поединка.

    В этом поединке мальтийцы наверняка постараются сыграть так же, как и в противостоянии с болгарами.

    Прогноз и ставка

    На победу «Партизана» в этом матче можно поставить за 1.17, ничью букмекеры предлагают взять за 6.25, а победу «Хамрун Спартанс» — за 16.00.

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    «Партизан» намерен уверенно пройти мальтийский барьер.

    «Хамрун Спартанс» еще не стартовал в своем чемпионате.

    «Гробари» не должны испытать трудности с мальтийцами. Наши прогноз и ставка — Фора «Партизана» -2.5 с коэффициентом 2.57.

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    «Партизан» — «Хамрун Спартанс»: прогноз, ставка (2.57), статистика, коэффициенты матча 18.08.2022. Прогнозы на футбол. «Гробари» устроят разгром мальтийцам
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