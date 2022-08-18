«Партизан»
Эта команда провалила старт чемпионат Сербии. Ни о какой чемпионской гонке с «Црвеной Звездой» речи пока и близко не идет.
В предыдущем туре своего чемпионата команда добыла три очка. На выезде «Партизан» выгрыз викторию над «Младостью ГАТ» (0:1).
Коэффициенты матча Партизан — Хамрун Спартанс
При этом «Партизан» пребывает на 8 месте в таблице. Да и всего 8 набранных очков в 5 матчах — ужасный показатель для «гробарей».
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«Партизан» по составу выглядит сильнее соперника. Да и в родных стенах сербы явно будут играть исключительно на победу.
«Хамрун Спартанс»
Чемпионат Мальты еще не стартовал. Зато в прошлом сезоне «Хамрун Спартанс» финишировал третьим.
«Хамрун Спартанс» в предыдущем раунде сотворил сенсацию. Мальтийцы прошли болгарский «Левски», пусть и лишь в серии пенальти.
Причем «Хамрун Спартанс» победил на выезде (1:2), а решающий мяч был забит в самом эндшпиле поединка.
В этом поединке мальтийцы наверняка постараются сыграть так же, как и в противостоянии с болгарами.
Прогноз и ставка
На победу «Партизана» в этом матче можно поставить за 1.17, ничью букмекеры предлагают взять за 6.25, а победу «Хамрун Спартанс» — за 16.00.
«Партизан»
«Хамрун Спартанс» еще не стартовал в своем чемпионате.
«Гробари» не должны испытать трудности с мальтийцами. Наши прогноз и ставка — Фора «Партизана» -2.5 с коэффициентом 2.57.