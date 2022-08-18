«Партизан» сыграет на своем поле с «Хамрун Спартанс» в рамках финального раунда квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 18 августа, начало — в 22:00 мск. «Партизан» — «Хамрун Спартанс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Партизан»

Эта команда провалила старт чемпионат Сербии. Ни о какой чемпионской гонке с «Црвеной Звездой» речи пока и близко не идет.

В предыдущем туре своего чемпионата команда добыла три очка. На выезде «Партизан» выгрыз викторию над «Младостью ГАТ» (0:1).

Коэффициенты матча Партизан — Хамрун Спартанс 1 1.19 X 6.30 2 19.00 Ставка

При этом «Партизан» пребывает на 8 месте в таблице. Да и всего 8 набранных очков в 5 матчах — ужасный показатель для «гробарей».

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«Партизан» по составу выглядит сильнее соперника. Да и в родных стенах сербы явно будут играть исключительно на победу.

«Хамрун Спартанс»

Чемпионат Мальты еще не стартовал. Зато в прошлом сезоне «Хамрун Спартанс» финишировал третьим.

«Хамрун Спартанс» в предыдущем раунде сотворил сенсацию. Мальтийцы прошли болгарский «Левски», пусть и лишь в серии пенальти.

Причем «Хамрун Спартанс» победил на выезде (1:2), а решающий мяч был забит в самом эндшпиле поединка.

В этом поединке мальтийцы наверняка постараются сыграть так же, как и в противостоянии с болгарами.

Прогноз и ставка

На победу «Партизана» в этом матче можно поставить за 1.17, ничью букмекеры предлагают взять за 6.25, а победу «Хамрун Спартанс» — за 16.00.

«Партизан» намерен уверенно пройти мальтийский барьер .

«Хамрун Спартанс» еще не стартовал в своем чемпионате.

«Гробари» не должны испытать трудности с мальтийцами. Наши прогноз и ставка — Фора «Партизана» -2.5 с коэффициентом 2.57.