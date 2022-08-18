В четверг, 18 августа, в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций словенский «Марибор» примет чемпиона Румынии — «Клуж». Начало — в 21:15 (мск). «Марибор» — «Клуж»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марибор»

«Марибор» — чемпион Словении. В Лиге чемпионов смог пройти один этап отбора. Словенский клуб смог обыграть чемпиона Белоруссии — солигорский «Шахтёр» (2:0).

Во 2-м раунде «Марибору» выпала честь сыграть с победителем мадридского «Реала» — тираспольским «Шерифом». Эту дуэль словенцы проиграли с общим счётом 0:1.

Коэффициенты матча Марибор — ЧФР Клуж 1 3.65 X 2.95 2 2.30 Ставка

Дальше — участие в Лиге Европы, а именно в 3-й стадии квалификации. «Марибор» не смог пройти чемпиона Финляндии ХИК (0:3).

Все прогнозы на Лигу конференций

В чемпионате Словении «Марибор» играет крайне неудачно. Команда потерпела 3 поражение кряду. На этот раз в 5-м туре от «Домжале» (2:3).

После 5 проведенных матчей «Марибор» набрал всего 3 очка и рухнул на последнее 10 место в турнирной таблице.

«Клуж»

ЧФР «Клуж» — чемпион Румынии. В 1-м раунде Лиги чемпионов потерпел сенсационное поражение от чемпиона Армении — «Пюника» (2:2 — в основное и дополнительное время). В серии пенальти точнее оказались футболисты из Еревана (4:3).

Дальше румынская команда вступила в игру в Лиге конференций. Во 2-м раунде «железнодорожники» смогли обыграть чемпиона Андорры «Интер Эскальдес» (4:1).

Ну а в 3-й стадии квалификации ЧФР нанёс поражение белорусскому чемпиону — «Шахтёру» (1:0).

В матче 5-го тура чемпионата Румынии «Клуж» потерпел поражение от команды «Ботошани» (0:1). В таблице сейчас ЧФР находится 4 месте с активом 9 очков.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Клуж» предлагают — 2.27.

На викторию «Марибора» дают — 3.40, ничья оценена — в 2.93.

Чемпион Словении подходит к встрече в Лиге конференций не в самом лучшем духе. Серия проигранных матчей составляет уже 5 мячей.

Чемпион Румынии — фаворит пары и наверняка одержит победу, и уедет домой с комфортным преимуществом

Наши прогноз и ставка — победа ЧФР «Клуж» с коэффициентом 2.27.