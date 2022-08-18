«Фиорентина» сыграет на своем поле с «Твенте» в рамках финального раунда квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 18 августа, начало — в 22:00 мск. «Фиорентина» — «Твенте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фиорентина»

Эта команда только-только стартовала в своем чемпионате. До этого «фиалки» обходились лишь контрольными поединками.

В стартовом туре своего чемпионата команда добыла три очка. Дома «Фиорентина» сумела дожать «Кремонезе» (3:2).

Коэффициенты матча Фиорентина — Твенте 1 1.50 X 4.40 2 6.20 Ставка

При этом «Фиорентина» неплохо смотрелась в атаке. Неплохо вписался в игру команды Лука Йович, забивший один из мячей.

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«Фиорентина» по составу выглядит куда сильнее соперника. Да и в родных стенах итальянцы явно будут играть исключительно на победу.

«Твенте»

Чемпионат Нидерландов стартовал совсем недавно. После двух туров «Твенте» занимает 4 место в таблице.

«Твенте» в двух матчах набрал максимум очков. Причем команда из Энсхеде еще не пропускала.

В минувшем туре «Твенте» победил уверенно. Дома команда устроила разгром «Фортуне» (3:0).

В этом поединке «Твенте» будет стараться зацепиться хотя бы за ничью. Да и в атаке голландцы могут кое-что предложить хозяевам.

Прогноз и ставка

На победу «Фиорентины» в этом матче можно поставить за 1.47, ничью букмекеры предлагают взять за 4.30, а победу «Твенте» — за 6.15.

«Фиорентина» неплохо атакует.

«Твенте» отлично стартовал в своем чемпионате .

Обе команды любят и умеют результативно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.67.