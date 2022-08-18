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    «Фиорентина» и «Твенте» будут забивать

    «Фиорентина» — «Твенте». Ставка (к. 2.67) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 18 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Твенте»
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    Лука Йович
    «Фиорентина» сыграет на своем поле с «Твенте» в рамках финального раунда квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 18 августа, начало — в 22:00 мск. «Фиорентина» — «Твенте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 18 Августа 2022 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 22:00 Твенте Твенте
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Фиорентина»

    Эта команда только-только стартовала в своем чемпионате. До этого «фиалки» обходились лишь контрольными поединками.

    В стартовом туре своего чемпионата команда добыла три очка. Дома «Фиорентина» сумела дожать «Кремонезе» (3:2).

    Коэффициенты матча Фиорентина — Твенте

  • 1
  • 1.50
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 6.20
  • Ставка
    •

    При этом «Фиорентина» неплохо смотрелась в атаке. Неплохо вписался в игру команды Лука Йович, забивший один из мячей.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    «Фиорентина» по составу выглядит куда сильнее соперника. Да и в родных стенах итальянцы явно будут играть исключительно на победу.

    «Твенте»

    Чемпионат Нидерландов стартовал совсем недавно. После двух туров «Твенте» занимает 4 место в таблице.

    «Твенте» в двух матчах набрал максимум очков. Причем команда из Энсхеде еще не пропускала.

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    • В минувшем туре «Твенте» победил уверенно. Дома команда устроила разгром «Фортуне» (3:0).

    В этом поединке «Твенте» будет стараться зацепиться хотя бы за ничью. Да и в атаке голландцы могут кое-что предложить хозяевам.

    Прогноз и ставка

    На победу «Фиорентины» в этом матче можно поставить за 1.47, ничью букмекеры предлагают взять за 4.30, а победу «Твенте» — за 6.15.

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    «Фиорентина» неплохо атакует.

    «Твенте» отлично стартовал в своем чемпионате.

    Обе команды любят и умеют результативно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.67.

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    «Фиорентина» — «Твенте»: прогноз, ставка (2.67), статистика, коэффициенты матча 18.08.2022. Прогнозы на футбол. «Фиорентина» и «Твенте» будут забивать
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