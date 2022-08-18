«Фиорентина»
Эта команда только-только стартовала в своем чемпионате. До этого «фиалки» обходились лишь контрольными поединками.
В стартовом туре своего чемпионата команда добыла три очка. Дома «Фиорентина» сумела дожать «Кремонезе» (3:2).
Коэффициенты матча Фиорентина — Твенте
При этом «Фиорентина» неплохо смотрелась в атаке. Неплохо вписался в игру команды Лука Йович, забивший один из мячей.
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«Фиорентина» по составу выглядит куда сильнее соперника. Да и в родных стенах итальянцы явно будут играть исключительно на победу.
«Твенте»
Чемпионат Нидерландов стартовал совсем недавно. После двух туров «Твенте» занимает 4 место в таблице.
«Твенте» в двух матчах набрал максимум очков. Причем команда из Энсхеде еще не пропускала.
В минувшем туре «Твенте» победил уверенно. Дома команда устроила разгром «Фортуне» (3:0).
В этом поединке «Твенте» будет стараться зацепиться хотя бы за ничью. Да и в атаке голландцы могут кое-что предложить хозяевам.
Прогноз и ставка
На победу «Фиорентины» в этом матче можно поставить за 1.47, ничью букмекеры предлагают взять за 4.30, а победу «Твенте» — за 6.15.
«Фиорентина» неплохо атакует.
«Твенте»
Обе команды любят и умеют результативно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.67.