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    «Дрозды» разменяются голами с валлийцами

    «Вест Бромвич» — «Кардифф Сити». Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, Чемпионшип, 17 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Бромвич» — «Кардифф Сити»
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    Грейди Диангана
    «Вест Бромвич» сыграет на своем поле с «Кардифф Сити» в рамках 4-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 17 августа, начало — в 22:00 мск. «Вест Бромвич» — «Кардифф Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 17 Августа 2022 года
    Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
    •  Вест Бромвич 22:00 Кардифф Сити Кардифф Сити
  • Англия. Чемпионшип
    •

    «Вест Бромвич»

    Эта команда начала сезон явно не лучшим образом. «Вест Бромвич» набрал всего 2 очка в трех турах.

    При этом «дрозды» осели на скромном 20 месте в таблице. Впрочем, команда обязана подняться повыше.

    Коэффициенты матча Вест Бромвич — Кардифф Сити

  • 1
  • 1.62
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 5.50
  • Ставка
    •

    Предыдущий тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Вест Бромвич» уступил «Блэкберну» (2:1).

    Все прогнозы на футбол

    «Вест Бромвич» довольно удачно противостоит «Кардифф Сити». Из пяти последних очных поединков команда два завершила победами при одном поражении.

    «Кардифф Сити»

    «Кардифф Сити» начал чемпионат довольно многообещающе. 5 место по итогам трех туров тянет на приличный старт.

    «Кардифф Сити» видится одним из претендентов на плей-офф. Правда, с голами у команды пока туговато: всего 3 мяча в трех матчах.

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    • Минувший тур принес команде три очка. Дома «Кардифф Сити» нанес минимальное поражение «Бирмингему».

    В этом поединке «Кардифф Сити» наверняка будет действовать вторым номером. Да и стабильностью валлийцы не блещут.

    Прогноз и ставка

    На победу «Вест Бромвич» в этом матче можно поставить за 1.64, ничью букмекеры предлагают взять за 3.90, а победу «Кардифф Сити» — за 5.60.

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    «Вест Бромвич» в трех стартовых турах не добыл ни единой победы.

    «Кардифф Сити» маловато забивает.

    Обе команды явно постараются улучшить свою голевую статистику. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.06.

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    «Вест Бромвич» — «Кардифф Сити»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 17.08.2022. Прогнозы на футбол. «Дрозды» разменяются голами с валлийцами
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