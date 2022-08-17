«Вест Бромвич» сыграет на своем поле с «Кардифф Сити» в рамках 4-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 17 августа, начало — в 22:00 мск. «Вест Бромвич» — «Кардифф Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Бромвич»

Эта команда начала сезон явно не лучшим образом. «Вест Бромвич» набрал всего 2 очка в трех турах.

При этом «дрозды» осели на скромном 20 месте в таблице. Впрочем, команда обязана подняться повыше.

Коэффициенты матча Вест Бромвич — Кардифф Сити 1 1.62 X 3.95 2 5.50 Ставка

Предыдущий тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Вест Бромвич» уступил «Блэкберну» (2:1).

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«Вест Бромвич» довольно удачно противостоит «Кардифф Сити». Из пяти последних очных поединков команда два завершила победами при одном поражении.

«Кардифф Сити»

«Кардифф Сити» начал чемпионат довольно многообещающе. 5 место по итогам трех туров тянет на приличный старт.

«Кардифф Сити» видится одним из претендентов на плей-офф. Правда, с голами у команды пока туговато: всего 3 мяча в трех матчах.

Минувший тур принес команде три очка. Дома «Кардифф Сити» нанес минимальное поражение «Бирмингему».

В этом поединке «Кардифф Сити» наверняка будет действовать вторым номером. Да и стабильностью валлийцы не блещут.

Прогноз и ставка

На победу «Вест Бромвич» в этом матче можно поставить за 1.64, ничью букмекеры предлагают взять за 3.90, а победу «Кардифф Сити» — за 5.60.

«Вест Бромвич» в трех стартовых турах не добыл ни единой победы .

«Кардифф Сити» маловато забивает.

Обе команды явно постараются улучшить свою голевую статистику. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.06.