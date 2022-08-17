«Вест Бромвич»
Эта команда начала сезон явно не лучшим образом. «Вест Бромвич» набрал всего 2 очка в трех турах.
При этом «дрозды» осели на скромном 20 месте в таблице. Впрочем, команда обязана подняться повыше.
Коэффициенты матча Вест Бромвич — Кардифф Сити
Предыдущий тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Вест Бромвич» уступил «Блэкберну» (2:1).
«Вест Бромвич» довольно удачно противостоит «Кардифф Сити». Из пяти последних очных поединков команда два завершила победами при одном поражении.
«Кардифф Сити»
«Кардифф Сити» начал чемпионат довольно многообещающе. 5 место по итогам трех туров тянет на приличный старт.
«Кардифф Сити» видится одним из претендентов на плей-офф. Правда, с голами у команды пока туговато: всего 3 мяча в трех матчах.
Минувший тур принес команде три очка. Дома «Кардифф Сити» нанес минимальное поражение «Бирмингему».
В этом поединке «Кардифф Сити» наверняка будет действовать вторым номером. Да и стабильностью валлийцы не блещут.
Прогноз и ставка
На победу «Вест Бромвич» в этом матче можно поставить за 1.64, ничью букмекеры предлагают взять за 3.90, а победу «Кардифф Сити» — за 5.60.
«Вест Бромвич»
«Кардифф Сити» маловато забивает.
Обе команды явно постараются улучшить свою голевую статистику. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.06.