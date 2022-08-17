17 августа состоится очередной тур в регулярном чемпионате МЛС, в котором «Лос-Анджелес» дома сыграет с «Ди Си Юнайтед». Начало поединка запланировано на 05:30 по мск. «Лос-Анджелес» — «Ди Си Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес» на текущий момент занимает первое место в Западной конференции, имея в своем 54 очками после 24 проведенных игр. Отрыв от ближайшего преследователя составляет шесть пунктов.

Отметим, что «золотисто-черные» потерпели только одно поражение за прошедшие 13 игр первенства. Еще в этот период они раз сыграли вничью и добились 11 побед.

К данному же поединку команда походит с серией из шести выигрышей подряд. В минувшем тура она на своей территории справилась со «Шарлотт», выиграв со счетом 5:0.

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На своем поле «Лос-Анджелес» побеждал в каждом из шести последних матчей, забивая как минимум по два гола.

«Ди Си Юнайтед»

«Ди Си Юнайтед» проводит слабый сезон и занимает последнее, 14-е место в таблице Восточной конференции МЛС. У команды сильное отставание от зоны плей-офф.

И из-за столь низких результатов руководство столичного клуба приняло решение сменить главного тренера. Так, на тренерский мостик был приглашен Уэйна Руни, который провел два сезона в команде в качестве игрока.

Дебютный матч английскому специалисту не удался, так как вашингтонцы проиграли в гостевом поединке «Миннесоте» со счетом 0:2. После этого они еще трижды уступали, а также раз победили и расписали одну мировую.

В минувшем туре «Ди Си Юнайтед» на выезде потерпел фиаско от «Нью-Ингленд Революшен» со счетом 0:1. На выезде вашингтонцы выступают значительно хуже, чем дома.

Между собой эти клубы провели три поединка, соблюдая в них полный парите, по разу обыграв друг друга при одном мировом исходе.

Прогноз и ставка на «Лос-Анджелес» — «Ди Си Юнайтед»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лос-Анджелес» предлагают — 1.31.

На викторию «Ди Си Юнайтед» дают — 8.50, ничья оценена — в 5.65.

Калифорнийцы набрали просто потрясающий ход и на своем поле, где они особо сильны, должны обыгрывать неубедительного соперника, пробив фору в -1,5.