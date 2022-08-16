В 13-м туре чемпионата Китая по футболу «Шанхай Порт» на своем поле примет «Шэньчжэнь». Встреча пройдет 16 августа и начнется в 14:30 по мск. «Шанхай Порт» — «Шэньчжэнь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шанхай Порт»

Чемпион Китая 2018 года в текущем первенстве после 11 проведенных матчей разместился на девятой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 17 очков, отставая от четвертой позиции на пять баллов.

За всю турнирную дистанцию «красные драконы» добыли пять победных результатов, два поединка они еще свели вничью и потерпели четыре фиаско, забили 11 мячей, а пропустили на гол меньше.

В минувшем туре первенства коллектив поделил очки на выезде с «Далянь Про» 1:1, ранее проиграл дома лидирующему «Ухань фри Таун» 0:1, а перед этим две встречи подряд выиграл.

Все прогнозы на футбол

На своем поле «Шанхай Порт» в этом чемпионате по два раза побеждал и уступал, а также один раз сыграл вничью, забито и пропущено по четыре гола.

«Шэньчжэнь»

«Шэньчжэнь» в турнирной таблице текущего чемпионата Китая разместился на две строки ниже предстоящего противника, имея в активе на балл меньше.

«Фениксы» по пять раз побеждали и уступали, а также одну игру завершили вничью. Разница мячей составляет 15:17.

В минувшем туре коллектив потерпел домашнее фиаско со счетом 0:2 от соседа по турнирной таблице. Перед этим же команда дважды подряд побеждала, одолев клубы, которые идут ниже их в турнирке.

На выезде в текущем первенстве «Шэньчжэнь» дважды победил, столько же раз уступал и один поединок свел вничью.

«Шанхай Порт» выиграл у «Шэньчжэнь» в последних четырех оных поединках, причем зачастую с разницей в два и более мяча.

Прогноз и ставка на «Шанхай Порт» — «Шэньчжэнь»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Шанхай Порт» предлагают — 1.68.

На викторию «Шэньчжэнь» дают — 5.15, ничья оценена — в 3.84.

Прогнозируем, что «Шанхай Порт» снова удачно сыграет против «Шэньчжэнь», выиграв и на этот раз, пробив фору в -1.