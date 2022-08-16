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    Три очка достанутся «Шанхай Порт»

    «Шанхай Порт» — «Шэньчжэнь». Ставка (к. 1.91) и прогноз на футбол, чемпионат Китая, 16 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шанхай Порт» — «Шэньчжэнь»
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    «Шанхай Порт»
    В 13-м туре чемпионата Китая по футболу «Шанхай Порт» на своем поле примет «Шэньчжэнь». Встреча пройдет 16 августа и начнется в 14:30 по мск. «Шанхай Порт» — «Шэньчжэнь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 16 Августа 2022 года
    Шанхай Порт
  • Китай. Суперлига
    •  Шанхай Порт 14:30 Шэньчжэнь Шэньчжэнь
  • Шэньчжэнь
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    «Шанхай Порт»

    Чемпион Китая 2018 года в текущем первенстве после 11 проведенных матчей разместился на девятой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 17 очков, отставая от четвертой позиции на пять баллов.

    За всю турнирную дистанцию «красные драконы» добыли пять победных результатов, два поединка они еще свели вничью и потерпели четыре фиаско, забили 11 мячей, а пропустили на гол меньше.

    В минувшем туре первенства коллектив поделил очки на выезде с «Далянь Про» 1:1, ранее проиграл дома лидирующему «Ухань фри Таун» 0:1, а перед этим две встречи подряд выиграл.

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    На своем поле «Шанхай Порт» в этом чемпионате по два раза побеждал и уступал, а также один раз сыграл вничью, забито и пропущено по четыре гола.

    «Шэньчжэнь»

    «Шэньчжэнь» в турнирной таблице текущего чемпионата Китая разместился на две строки ниже предстоящего противника, имея в активе на балл меньше.

    «Фениксы» по пять раз побеждали и уступали, а также одну игру завершили вничью. Разница мячей составляет 15:17.

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    • В минувшем туре коллектив потерпел домашнее фиаско со счетом 0:2 от соседа по турнирной таблице. Перед этим же команда дважды подряд побеждала, одолев клубы, которые идут ниже их в турнирке.

    На выезде в текущем первенстве «Шэньчжэнь» дважды победил, столько же раз уступал и один поединок свел вничью.

    «Шанхай Порт» выиграл у «Шэньчжэнь» в последних четырех оных поединках, причем зачастую с разницей в два и более мяча.

    Прогноз и ставка на «Шанхай Порт» — «Шэньчжэнь»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Шанхай Порт» предлагают — 1.68.

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    На викторию «Шэньчжэнь» дают — 5.15, ничья оценена — в 3.84.

    Прогнозируем, что «Шанхай Порт» снова удачно сыграет против «Шэньчжэнь», выиграв и на этот раз, пробив фору в -1.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Шанхай Порт» — «Шэньчжэнь»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 16.08.2022. Прогнозы на футбол. Три очка достанутся «Шанхай Порт»
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