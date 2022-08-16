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    «Тигры» продолжат идти без потерь

    «Бёрнли» — «Халл Сити». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Чемпионшипа, 16 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бёрнли» — «Халл Сити»
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    «Халл Сити»
    В 4-м туре английского Чемпионшипа «Бёрнли» на своем поле примет «Халл Сити». Игра состоится 16 августа 21:45 по мск. «Бёрнли» — «Халл Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 16 Августа 2022 года
    Бёрнли
  • Бёрнли
    •  Бёрнли 21:45 Халл Сити Халл Сити
  • Кингстон-апон-Халл
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    «Бёрнли»

    В прошлом сезоне «Бернли» выступал в Премьер-лиге, но не сумел сохранить там свою прописку, заняв 18-е место в турнирной таблице, правда, оформив свой вылет в последнем туре.

    За 38 игр «бордовые» записали на свой счет семь побед и 14 мирных исходов. Отметим, что слабым звеном у них была линия атаки, которая отличалась всего 34 раза.

    Коэффициенты матча Бёрнли — Халл Сити

  • 1
  • 1.65
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 5.50
  • Ставка
    •

    После провала команду покинул главный тренер Шон Дайч, которому на смену пришел Винсент Компани. В первом туре коллектив обыграл «Хаддерсфилд» 1:0, следом за чем сыграл вничью с «Лутоном» 1:1.

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    В третьем же туре «Бернли» потерпел первое фиаско в сезоне, уступив на выезде «Уотфорду» со счетом 0:1.

    «Халл Сити»

    «Халл Сити» в прошлом сезоне плелся в нижней части турнирной таблицы, но особо не беспокоился на счет вылета. Команда финишировала на 19 позиции в Чемпионшипе.

    Новый же сезон «тигры» начали хорошо и по итогам трех сыгранных матчей находятся на верху турнирки, набрав семь баллов, выиграв обе домашние игры и расписав выездную мировую.

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    • Так, обыграны были 2:1 «Бристоль Сити» и 2:1 «Норвич», ничья состоялась с «Престоном» 0:0. Помимо этого они успели вылететь из Кубка лиги, проиграв там клубу из четвертого дивизиона.

    Последний раз между собой эти команды играли в сезоне 2016/17, расписав тогда между собой две мировые по 1:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бёрнли» предлагают — 1.64.

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    На викторию «Халл Сити» дают — 5.60, ничья оценена — в 3.88.

    В данном сражении рискнем поставить с Х на гостей, которые пока выглядят совсем неплохо, а вот хозяева только привыкают к темпу Чемпионшипа.

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    «Бёрнли» — «Халл Сити»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 16.08.2022. Прогнозы на футбол. «Тигры» продолжат идти без потерь
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