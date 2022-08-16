В 4-м туре английского Чемпионшипа «Бёрнли» на своем поле примет «Халл Сити». Игра состоится 16 августа 21:45 по мск. «Бёрнли» — «Халл Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бёрнли»

В прошлом сезоне «Бернли» выступал в Премьер-лиге, но не сумел сохранить там свою прописку, заняв 18-е место в турнирной таблице, правда, оформив свой вылет в последнем туре.

За 38 игр «бордовые» записали на свой счет семь побед и 14 мирных исходов. Отметим, что слабым звеном у них была линия атаки, которая отличалась всего 34 раза.

Коэффициенты матча Бёрнли — Халл Сити 1 1.65 X 3.70 2 5.50 Ставка

После провала команду покинул главный тренер Шон Дайч, которому на смену пришел Винсент Компани. В первом туре коллектив обыграл «Хаддерсфилд» 1:0, следом за чем сыграл вничью с «Лутоном» 1:1.

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В третьем же туре «Бернли» потерпел первое фиаско в сезоне, уступив на выезде «Уотфорду» со счетом 0:1.

«Халл Сити»

«Халл Сити» в прошлом сезоне плелся в нижней части турнирной таблицы, но особо не беспокоился на счет вылета. Команда финишировала на 19 позиции в Чемпионшипе.

Новый же сезон «тигры» начали хорошо и по итогам трех сыгранных матчей находятся на верху турнирки, набрав семь баллов, выиграв обе домашние игры и расписав выездную мировую.

Так, обыграны были 2:1 «Бристоль Сити» и 2:1 «Норвич», ничья состоялась с «Престоном» 0:0. Помимо этого они успели вылететь из Кубка лиги, проиграв там клубу из четвертого дивизиона.

Последний раз между собой эти команды играли в сезоне 2016/17, расписав тогда между собой две мировые по 1:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бёрнли» предлагают — 1.64.

На викторию «Халл Сити» дают — 5.60, ничья оценена — в 3.88.

В данном сражении рискнем поставить с Х на гостей, которые пока выглядят совсем неплохо, а вот хозяева только привыкают к темпу Чемпионшипа.