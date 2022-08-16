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    Результативный матч, в котором выиграет «Динамо»?

    «Буде-Глимт» — «Динамо» Загреб. Ставка (к. 1.71) и прогноз на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 16 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Буде-Глимт» — «Динамо» Загреб
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    Йосип Дрмич
    16 августа на стадионе «Аспмира» в Буде состоится матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Буде-Шлимт» и «Динамо» Загреб. Начало в 22:00 мск. «Буде-Глимт» — «Динамо» Загреб: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 16 Августа 2022 года
    Будё-Глимт
  • Будё
    •  Будё-Глимт 22:00 Динамо З Динамо З
  • Загреб
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    «Буде-Глимт»

    До этого сетка для норвежцев была относительно простой. Команда прошла «Клаксвик», «Линфилд» и прошлом раунде «Жальгирис».

    Вопрос с «Жальгирисом» был решен еще в первой игре с помощью пяти забитых голов. Во второй соперник смог лишь раз ответить и этого явно оказалось недостаточно.

    Попутно «Буде-Глимт» разбирался с соперниками в чемпионате Норвегии, где коллектив разгромил «Одд» 7:0 и «Сарпсборг» 4:1.

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    В прошлом сезоне «Буде» дошел до четвертьфинала Лиги конференций, где проиграл «Роме».

    «Динамо» Загреб

    Наиболее тяжелым соперником для гостей стал «Лудогорец». Тем не менее хорваты выиграли оба матча (2:1, 4:2).

    Ранее «Динамо» встречалось со «Шкупи» и там вопрос был решен во второй игре благодаря одному голу (3:2).

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  • 08/08/2022

    • «Динамо» провело 10 матчей со старта сезона и выиграло 8 из них. В чемпионате команда отличилась победами над «Хайдуком» (4:1) и «Локомотивом» (3:2).

    На данный момент «Динамо» занимает в своем турнире первое место. В начале сезона оно выиграло Суперкубок страны.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что в основное время у команд почти одинаковые шансы на победу: 2.16 на «Буде» и 2.80 на «Динамо».

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    Это будет встреча двух вполне себе равных команд. Обе показали, что умеют забивать, при этом «Динамо» еще и проблемы в обороне обнажило.

    Если хорваты снова будут допускать ошибки, они будут вынуждены идти вперед и исправлять их. В трех из четырех матчей с участием команды забивалось минимум 3 гола. На тотал больше 2.5 можно поставить с коэффициентом 1.71.

    Если говорить о конкретике, то «Динамо» прошло больше сложных соперников. И букмекеры дают ему больше шансов на проход в групповой этап. Возможно, стоит взять ставку с победой при форе 0 за 2.15.

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    «Буде-Глимт» — «Динамо» Загреб: прогноз, ставка (1.71), статистика, коэффициенты матча 16.08.2022. Прогнозы на футбол. Результативный матч, в котором выиграет «Динамо»?
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