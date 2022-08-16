«Буде-Глимт»
До этого сетка для норвежцев была относительно простой. Команда прошла «Клаксвик», «Линфилд» и прошлом раунде «Жальгирис».
Вопрос с «Жальгирисом» был решен еще в первой игре с помощью пяти забитых голов. Во второй соперник смог лишь раз ответить и этого явно оказалось недостаточно.
Попутно «Буде-Глимт» разбирался с соперниками в чемпионате Норвегии, где коллектив разгромил «Одд» 7:0 и «Сарпсборг» 4:1.
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В прошлом сезоне «Буде» дошел до четвертьфинала Лиги конференций, где проиграл «Роме».
«Динамо» Загреб
Наиболее тяжелым соперником для гостей стал «Лудогорец». Тем не менее хорваты выиграли оба матча (2:1, 4:2).
Ранее «Динамо» встречалось со «Шкупи» и там вопрос был решен во второй игре благодаря одному голу (3:2).
«Динамо» провело 10 матчей со старта сезона и выиграло 8 из них. В чемпионате команда отличилась победами над «Хайдуком» (4:1) и «Локомотивом» (3:2).
На данный момент «Динамо» занимает в своем турнире первое место. В начале сезона оно выиграло Суперкубок страны.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают, что в основное время у команд почти одинаковые шансы на победу: 2.16 на «Буде» и 2.80 на «Динамо».
Это будет встреча двух вполне себе равных команд. Обе показали, что умеют забивать, при этом «Динамо» еще и проблемы в обороне обнажило.
Если хорваты снова будут допускать ошибки, они будут вынуждены идти вперед и исправлять их. В трех из четырех матчей с участием команды забивалось минимум 3 гола. На тотал больше 2.5 можно поставить с коэффициентом 1.71.
Если говорить о конкретике, то «Динамо» прошло больше сложных соперников. И букмекеры дают ему больше шансов на проход в групповой этап. Возможно, стоит взять ставку с победой при форе 0 за 2.15.