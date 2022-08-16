«Бирмингем» на своем поле сыграет против «Уотфорда» в рамках 4-го тура Чемпионшипа. Матч состоится 16 августа, начало — 21:45 (мск). «Бирмингем» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бирмингем»

«Синие» после трех сыгранных матчей в новом сезоне Чемпионшипа, занимают 11-е место в турнирной таблице набрав при этом 4 очка. Команда имеет одинаковую разницу забитых/пропущенных голов — 2/2.

На старте нового сезона «Бирмингем» встретился с «Лутон Таун» в выездном матче, в котором команды не показали результативных действий и разошлись ничьей со счетом 0:0. После этого, уже на домашней арене, «синие» оказались сильнее «Хаддерсфилда» и победили их со счетом 2:1.

Коэффициенты матча Бирмингем Сити — Уотфорд 1 3.35 X 3.35 2 2.20 Ставка

А вот в прошлом туре случилось первое поражение «Бирмингема» в матче против «Кардиффа», который смог обыграть их с минимальным счетом 1:0. Единственный гол в матче был забит еще в первом тайме на 17-й минуте.

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Так же «Бирмингем» провел поединок в 1/64 Кубка Английской Лиги, где встретился с Норвичем. В основное время команды разошлись результативной ничьей со счетом 2:2, а в серии пенальти «синие» оказались слабее и завершили борьбу за трофей.

«Уотфорд»

«Шершни» довольно уверенно чувствуют себя в Чемпионшипе и в данный момент занимают вторую строчку турнирной таблицы набрав 7 очков и отстают от расположившегося выше «Халла», только из-за худшей разницы забитый/пропущенных голов — 3:1.

«Уотфорд» еще не узнал горького вкуса поражений в Чемпионшипе. Самым плохим результатом команды считается матч против «Вест Бромвича», который завершился ничьей со счетом 1:1 и «шершни» не смогли забрать 3 очка.

Так как в остальных двух поединках «Уотфорд» пусть и минимально, но смог обыграть таких соперников как «Шеффилд Юнайтед» и «Бернли». Стоит отметить, что именно «Бернли» вместе с «Уотфордом» в прошлом сезоне покинули АПЛ.

Из последних 5-ти очных встреч нынешних соперников «Уотфорд» лишь раз потерпел поражение, а остальные 4 поединка «шершни» уверенно выиграли.

Прогноз и ставка

На победу «Бирмингема» в этом матче можно поставить за 3.38, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Уотфорда» — за 2.19.

Прогноз - «Уотфорд» поставил перед собой цель — любыми способами вернуться в АПЛ и стоит заметить, что в данный момент у них это хорошо получается. Такой соперник как «Бирмингем» не составит труда «шершням» забрать такие нужные 3 очка.

Ставка - Победа «Уотфорда» за 2.19.