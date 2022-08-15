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    «Рубин» упрется в кубанские тылы

    «Рубин» — «Кубань». Прогноз, ставка (к. 3.48) на футбол, Первая лига, 15 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Кубань»
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    Илья Самошников
    «Рубин» сыграет на своем поле с «Кубанью» в рамках 5-го тура чемпионата России. Матч пройдет 15 августа, начало — в 19:30 мск. «Рубин» — «Кубань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 15 Августа 2022 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 19:30 Кубань Кубань
  • Краснодар
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    «Рубин»

    Команда Леонида Слуцкого явно провалила старт сезона. От казанцев ожидали чуть ли не тотального доминирования в первой лиге.

    В четырех матчах команда набрала всего 5 очков и занимает 10 место. Причем забили казанцы всего 6 мячей.

    Минувший тур сложился для команды неудачно. «Рубин» не смог победить «Нефтехимик» в дерби Татарстана (2:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    «Рубин» явно не планирует раскачиваться и дальше. Над Слуцким постепенно сгущаются тучи, и это станет мотивацией для наставника казанцев.

    «Кубань»

    Кубанцы стартовали вполне себе прилично. Команда Роберта Евдокимова демонстрирует интересный футбол.

    На текущий момент «Кубань» находится на 4 месте. Причем от лидера «КамАЗа» команда отстает на 3 очка.

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    • В предыдущем туре «Кубань» смогла добыть три пункта. На выезде команда разгромила ульяновскую «Волгу» (1:4).

    В этом поединке «Кубань» будет стараться зацепиться за очки. Тем более, соперник пока лишь привыкает к реалиям первой лиги.

    Прогноз и ставка

    На победу «Рубина» в этом матче можно поставить за 1.29, ничью букмекеры предлагают взять за 5.05, а победу «Кубани» — за 11.00.

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    «Рубин» наверняка будет действовать первым номером.

    «Кубань» имеет надежные тылы.

    Гости наверняка дадут бой нестабильным казанцам. Наши прогноз и ставка — Победа «Кубани» или ничья с коэффициентом 3.48.

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    «Рубин» — «Кубань»: прогноз, ставка (3.48), статистика, коэффициенты матча 15.08.2022. Прогнозы на футбол. «Рубин» упрется в кубанские тылы
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