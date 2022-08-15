«Рубин»
Команда Леонида Слуцкого явно провалила старт сезона. От казанцев ожидали чуть ли не тотального доминирования в первой лиге.
В четырех матчах команда набрала всего 5 очков и занимает 10 место. Причем забили казанцы всего 6 мячей.
Минувший тур сложился для команды неудачно. «Рубин» не смог победить «Нефтехимик» в дерби Татарстана (2:2).
«Рубин» явно не планирует раскачиваться и дальше. Над Слуцким постепенно сгущаются тучи, и это станет мотивацией для наставника казанцев.
«Кубань»
Кубанцы стартовали вполне себе прилично. Команда Роберта Евдокимова демонстрирует интересный футбол.
На текущий момент «Кубань» находится на 4 месте. Причем от лидера «КамАЗа» команда отстает на 3 очка.
В предыдущем туре «Кубань» смогла добыть три пункта. На выезде команда разгромила ульяновскую «Волгу» (1:4).
В этом поединке «Кубань» будет стараться зацепиться за очки. Тем более, соперник пока лишь привыкает к реалиям первой лиги.
Прогноз и ставка
На победу «Рубина» в этом матче можно поставить за 1.29, ничью букмекеры предлагают взять за 5.05, а победу «Кубани» — за 11.00.
«Рубин» наверняка будет действовать первым номером.
«Кубань»
Гости наверняка дадут бой нестабильным казанцам. Наши прогноз и ставка — Победа «Кубани» или ничья с коэффициентом 3.48.