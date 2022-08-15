«Рубин» сыграет на своем поле с «Кубанью» в рамках 5-го тура чемпионата России. Матч пройдет 15 августа, начало — в 19:30 мск. «Рубин» — «Кубань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рубин»

Команда Леонида Слуцкого явно провалила старт сезона. От казанцев ожидали чуть ли не тотального доминирования в первой лиге.

В четырех матчах команда набрала всего 5 очков и занимает 10 место. Причем забили казанцы всего 6 мячей.

Минувший тур сложился для команды неудачно. «Рубин» не смог победить «Нефтехимик» в дерби Татарстана (2:2).

Прогнозы на ФНЛ

«Рубин» явно не планирует раскачиваться и дальше. Над Слуцким постепенно сгущаются тучи, и это станет мотивацией для наставника казанцев.

«Кубань»

Кубанцы стартовали вполне себе прилично. Команда Роберта Евдокимова демонстрирует интересный футбол.

На текущий момент «Кубань» находится на 4 месте. Причем от лидера «КамАЗа» команда отстает на 3 очка.

В предыдущем туре «Кубань» смогла добыть три пункта. На выезде команда разгромила ульяновскую «Волгу» (1:4).

В этом поединке «Кубань» будет стараться зацепиться за очки. Тем более, соперник пока лишь привыкает к реалиям первой лиги.

Прогноз и ставка

На победу «Рубина» в этом матче можно поставить за 1.29, ничью букмекеры предлагают взять за 5.05, а победу «Кубани» — за 11.00.

«Рубин» наверняка будет действовать первым номером.

«Кубань» имеет надежные тылы .

Гости наверняка дадут бой нестабильным казанцам. Наши прогноз и ставка — Победа «Кубани» или ничья с коэффициентом 3.48.