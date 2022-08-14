«Лион» сыграет на выезде против «Лорьяна» во втором туре чемпионата Франции. Матч пройдет 14 августа, начало — в 14:00 мск. «Лорьян» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лорьян»

«Лорьян» в первом туре неожиданно выиграл на поле «Ренна» — 1:0. И это результат, которого точно никто не ждал.

Команда Режиса Ле Бри набрала три очка благодаря автоголу игрока «Ренна» в середине второго тайма.

Коэффициенты матча Лорьян — Лион 1 4.30 X 4.00 2 1.75 Ставка

Но вообще, надо сказать, что «Лорьяну» повезло. Оборона Les Merlus трещала по швам с первой до последней минуты, но «Ренн» так и не смог хотя бы сравнять счет, несмотря на то, что нанес больше 20 ударов.

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Интересно, что «Лорьян» смог забить больше одного мяча лишь в одном товарищеском матче. С нападением тут явно есть проблемы.

«Лион»

«Лион» тоже набрал три очка в первом туре, одержав домашнюю победу над «Аяччо» (2:1).

Но без приключений все равно не обошлось, по-другому «Лион» просто не умеет.

Забив к середине первого тайма два мяча, команда Петера Боса, казалось, спокойно контролирует ситуацию, но вскоре арбитры пришлось показать красную карточку голкиперу «Лиона» Антони Лопешу.

Понятно, что после этого началась нервотрепка. Теперь «Лион» уже больше думал о не о том, как еще забить, а о том, как не пропустить.

Кое-как «Лион» все-таки добился своего, удержал победный счет, но очень похоже на то, что таких историй в новом сезоне будет немало.

Прогноз и ставка

На «Лорьян» в этом матче можно поставить за 4.10, ничью букмекеры предлагают за 4.00, а победу «Лиона» — за 1.80.

Несмотря на то, что хозяева пока не могут похвастаться классной игрой в атаке, есть подозрение, что в предстоящем матче им все равно удастся забить хотя бы один мяч. Потому что «Лион» очень неаккуратная команда. И заметное превосходство в кадровых ресурсах здесь не играет никакой роли.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.97.