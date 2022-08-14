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    «Лион» потеряет очки на поле «Лорьяна»?

    «Лорьян» — «Лион». Прогноз (к. 1.97) и ставки на чемпионат Франции 14 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лорьян» — «Лион»
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    Александр Ляказетт
    «Лион» сыграет на выезде против «Лорьяна» во втором туре чемпионата Франции. Матч пройдет 14 августа, начало — в 14:00 мск. «Лорьян» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 14 Августа 2022 года
    Лорьян
  • Франция. Лига 1
    •  Лорьян 14:00 Лион Лион
  • Лион
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    «Лорьян»

    «Лорьян» в первом туре неожиданно выиграл на поле «Ренна» — 1:0. И это результат, которого точно никто не ждал.

    Команда Режиса Ле Бри набрала три очка благодаря автоголу игрока «Ренна» в середине второго тайма.

    Коэффициенты матча Лорьян — Лион

  • 1
  • 4.30
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 1.75
  • Ставка
    •

    Но вообще, надо сказать, что «Лорьяну» повезло. Оборона Les Merlus трещала по швам с первой до последней минуты, но «Ренн» так и не смог хотя бы сравнять счет, несмотря на то, что нанес больше 20 ударов.

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    Интересно, что «Лорьян» смог забить больше одного мяча лишь в одном товарищеском матче. С нападением тут явно есть проблемы.

    «Лион»

    «Лион» тоже набрал три очка в первом туре, одержав домашнюю победу над «Аяччо» (2:1).

    Но без приключений все равно не обошлось, по-другому «Лион» просто не умеет.

    Забив к середине первого тайма два мяча, команда Петера Боса, казалось, спокойно контролирует ситуацию, но вскоре арбитры пришлось показать красную карточку голкиперу «Лиона» Антони Лопешу.

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    • Понятно, что после этого началась нервотрепка. Теперь «Лион» уже больше думал о не о том, как еще забить, а о том, как не пропустить.

    Кое-как «Лион» все-таки добился своего, удержал победный счет, но очень похоже на то, что таких историй в новом сезоне будет немало.

    Прогноз и ставка

    На «Лорьян» в этом матче можно поставить за 4.10, ничью букмекеры предлагают за 4.00, а победу «Лиона» — за 1.80.

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    Несмотря на то, что хозяева пока не могут похвастаться классной игрой в атаке, есть подозрение, что в предстоящем матче им все равно удастся забить хотя бы один мяч. Потому что «Лион» очень неаккуратная команда. И заметное превосходство в кадровых ресурсах здесь не играет никакой роли.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.97.

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    «Лорьян» — «Лион»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 14.08.2022. Прогнозы на футбол. «Лион» потеряет очки на поле «Лорьяна»?
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