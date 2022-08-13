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    «Монако» и «Ренн» порадуют голами?

    «Монако» — «Ренн». Ставка (к. 1.78) и прогноз на футбол, Лига 1, 13 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Ренн»
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    Виссам Бен Йеддер
    В матче 2 тура чемпионата Франции «Монако» и «Ренн» встретятся на поле «Луи II». Игра запланирована на 13 августа 18:00 мск. «Монако» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 13 Августа 2022 года
    Монако
  • Монако
    •  Монако 18:00 Ренн Ренн
  • Ренн
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    «Монако»

    Первый тур выдался для «монегасков» непростым. Результат 2:1 со «Страсбургом» вряд ли можно назвать уверенным. Тем не менее свои три очка команда набрала и пока идет шестой.

    Победный гол забил полузащитник Софиян Диоп, который оформил взятие ворот вслед за Крепином Диатта.

    Коэффициенты матча Монако — Ренн

  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.30
  • Ставка
    •

    «Монако» лишился права на участие в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Хозяева проиграли «Бенфике» после дополнительного времени и поэтому поборются за место в группе Лиги Европы.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Если «Монако» удастся снова набрать очки, то это будет уже 12 матч без поражений в Лиге 1 для команды.

    «Ренн»

    Гости первый тур проиграли. Им не удалось набрать очки в матче с «Лорьяном», который проходил на домашнем поле. Игра закончилась со счетом 0:1.

    Это было второе поражение команды в последних четырех матча турнира. Прошлый сезон «Ренн» закончил ничьей с «Лиллем».

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    • Кроме поражения в матче с «Лорьяном», «красно-черные» потерпели неудачу в контрольной игре с «Астон Виллой» (1:2).

    Напомним, что в прошлом сезоне команда набрала 66 очков и заняла 4 место, благодаря чему попала в групповой этап Лиги Европы.

    Прогноз и ставка

    «Монако» фаворит у букмекеров. На его победу предлагают поставить с коэффициентом 2.23. Победа «Ренна» оценивается котировкой 3.20.

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    Очные матчи этих команд обычно приносят как минимум 3-4 гола. При этом и сами букмекеры склоняются к результативному исходу поединка.

    Рекомендуется поставить на тотал матча больше 2.5. Коэффициент составляет 1.78.

    Не исключено, что «Ренн» сможет зацепиться за очки. Да, он не обыгрывал «Монако» уже три встречи подряд, но «монегаски» на неделе провели изнуряющий матч против «Бенфики». Это может сыграть свою роль. Ставка — фора «Ренна» 0 за 2.27.

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    «Монако» — «Ренн»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 13.08.2022. Прогнозы на футбол. «Монако» и «Ренн» порадуют голами?
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