«Минск»
Минчане по игре выглядят выгодно. Вот только 25 пропущенных мячей — явно многовато для претендента на высокие места.
«Минск» довольно неплохо смотрится в атаке. В 16 сыгранных матчах команда смогла забить 28 раз.
Минувший тур чемпионата сложился для команды не лучшим образом. В дерби с динамовцами «Минск» уступил (3:1).
«Минск» традиционно удачно противостоит «Витебску». Из пяти последних очных поединков было выиграно два при трех ничьих.
«Витебск»
«Витебск» традиционно не хватает с неба звезд. 14 место в таблице выглядит явным провалом для клуба.
К тому же «Витебск» имеет сложности с обороной. В 16 матчах команда пропустила уже 26 мячей.
В предыдущем туре чемпионата «Витебск» вновь уступил. Дома команда проиграла «Энергетику-БГУ» со счетом 0:3.
Наверняка и в этом матче команда будет больше обороняться, нежели атаковать. Да и вообще, «Витебск» не выигрывает уже полтора месяца.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Минск» за 1.80, на ничью за 3.58, а на «Витебск» — за 3.70.
«Минск» постарается улучшить свое турнирное положение.
«Витебск»
Витебляне имеют заметные трудности с реализацией. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.10.