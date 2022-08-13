«Минск» сыграет на своем поле с «Витебском» в рамках 17-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 13 августа, начало — в 17:00 мск. «Минск» — «Витебск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Минск»

Минчане по игре выглядят выгодно. Вот только 25 пропущенных мячей — явно многовато для претендента на высокие места.

«Минск» довольно неплохо смотрится в атаке. В 16 сыгранных матчах команда смогла забить 28 раз.

Минувший тур чемпионата сложился для команды не лучшим образом. В дерби с динамовцами «Минск» уступил (3:1).

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«Минск» традиционно удачно противостоит «Витебску». Из пяти последних очных поединков было выиграно два при трех ничьих.

«Витебск»

«Витебск» традиционно не хватает с неба звезд. 14 место в таблице выглядит явным провалом для клуба.

К тому же «Витебск» имеет сложности с обороной. В 16 матчах команда пропустила уже 26 мячей.

В предыдущем туре чемпионата «Витебск» вновь уступил. Дома команда проиграла «Энергетику-БГУ» со счетом 0:3.

Наверняка и в этом матче команда будет больше обороняться, нежели атаковать. Да и вообще, «Витебск» не выигрывает уже полтора месяца.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Минск» за 1.80, на ничью за 3.58, а на «Витебск» — за 3.70.

«Минск» постарается улучшить свое турнирное положение.

«Витебск» имеет сложности с надежностью тылов .

Витебляне имеют заметные трудности с реализацией. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.10.