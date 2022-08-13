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    «Арсенал» наберет три очка в матче с «Лестером»?

    «Арсенал» — «Лестер». Ставка (к. 2.13) и прогноз на чемпионат Англии 13 августа 2022 года

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    «Арсенал» начал сезон с победы над «Кристал Пэлас»
    Лондонский «Арсенал» сыграет на своем поле против «Лестера» во втором туре чемпионата Англии. Матч пройдет 13 августа, начало — в 17:00 мск. «Арсенал» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Августа 2022 года
    Арсенал Лондон
  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 17:00 Лестер Лестер
  • Лестер
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    «Арсенал»

    В отличие от прошлого сезона, на этот раз «Арсенал» начал новый чемпионат с победы. В первом туре «канониры» выиграли на выезде у «Кристал Пэлас» — 2:0.

    Возможно, «Арсенал» не показал чего-то выдающегося, но самое главное, что игра, в основном, была под его контролем.

    Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Лестер

  • 1
  • 1.50
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 6.20
  • Ставка
    •

    В первом тайме отличился Габриэль Мартинелли, которому ассистировал Александр Зинченко. А уже ближе к финальному свистку игрок «Кристал Пэлас» поразил собственные ворота.

    Все прогнозы на АПЛ

    С учетом товарищеских матчей победная серия «Арсенала» составляет уже семь матчей. Команда Микеля Артеты подтвердила, что предсезонные победы были не случайными.

    «Лестер»

    «Лестер» тем временем уже успел потерять очки. На прошлой неделе «лисы» сыграли вничью с «Брентфордом» — 2:2.

    Так себе результат для домашнего матча. А тем более с учетом того, что в начале второго тайма счет был 2:0 в пользу «Лестера». Но в итоге соперник отыгрался.

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    • В общем, с обороной у «Лестера» по-прежнему не все в порядке. «Брентфорд» забил два мяча после всего лишь трех ударов в створ.

    В шести товарищеских матчах «Лестер» потерпел лишь одно поражение, но при этом в четырех случаях он пропускал хотя бы один мяч.

    Прогноз и ставка

    На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 1.53, ничью букмекеры предлагают за 4.85, а победу «Лестера» — за 7.00.

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    «Арсенал» в пяти предыдущих матчах против «Лестера» одержал четыре победы. И это несмотря на то, что в целом «канониры» в то время не впечатляли. Но против «Лестера» команда Артеты, как правило, играет довольно успешно.

    Сейчас «Арсенал» выглядит заметно лучше, и вполне логично предположить, что «Лестер» покинет Лондон с пустыми руками.

    Ставка — победа «Арсенала» + тотал больше 2,5 за 2.13.

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    «Арсенал» — «Лестер»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 13.08.2022. Прогнозы на футбол. «Арсенал» наберет три очка в матче с «Лестером»?
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