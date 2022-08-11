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    «Слайго Роверс» — «Викинг». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, Лига конференций, 11 августа 2022 года

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    «Викинг»
    В четверг, 11 августа, в ответном поединке 3-го раунда квалификации ирландский «Слайго Роверс» дома сыграет против норвежского «Викинга». Встреча начнется в 21:00 по мск. «Слайго Роверс» — «Викинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 11 Августа 2022 года
    Слайго Роверс
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Слайго Роверс 21:00 Викинг Викинг
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Слайго Роверс»

    Неделю тому назад норвежский коллектив практически решил вопрос с выходом в следующий раунд турнира, разгромив ирландцев на своем поле со счетом 5:1.

    «Слайго Ровер» же до этого раунда успел выбить одного соперника в этом розыгрыше Лиги конференций, справившись с шотландским «Мозервеллем», дважды обыграв его — 2:0 и 1:0.

    Коэффициенты матча Слайго Роверс — Викинг

  • 1
  • 4.80
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.75
  • Ставка
    •

    В чемпионате Ирландии «красно-белые» после 24 проведенных туров находятся на пятой позиции в турнирной таблице. За первые три строки они вряд ли смогут зацепиться, а от четвертой отстают лишь на пункт.

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    Накануне «Слайго Роверс» на своем поле по-волевому обыграл со счетом 2:1 соседа по турнирке «Богемианс» в чемпионате страны.

    «Викинг»

    «Викинг» также в этом розыгрыше Лиги конференций успел уже убрать со своего пути одного соперника. Причем норвежцы выбили довольно-таки крепкую пражскую «Спарту».

    Сперва в Чехии соперники расписали мировую со счетом 0:0, а на своем поле клуб из Ставангера выиграл в волевом стиле со счетом 2:1, забив решающий гол уже в компенсированное время.

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  • 08/08/2022

    • В чемпионате Норвегии после чуть более половины пути коллектив разместился на пятой позиции в турнирной таблице, имея очень небольшие шансы добыть награды первенства.

    В преддверии этой игры «Викинг» на выезде расписал мировую со счетом 2:2 с середняком «Саннефьердом». Отметим, что у команды только одно фиаско за прошедшие восемь игр.

    Прогноз и ставка на «Слайго Роверс» — «Викинг»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Викинга» — 1.75, победа «Слайго Роверс» — 4.80, ничья — 3.70.

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    Проход: «Викинга» — 1.01; «Слайго Роверс» — 25.00.

    Учитывая результат первого поединка и тот факт, что данные клубы практически во всех последних матчах не уходят с поля без забитых мячей, то напрашивается ставка на обмен забитыми мячами.

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    «Слайго Роверс» — «Викинг»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 11.08.2022. Прогнозы на футбол. Голевому обмену снова быть?
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