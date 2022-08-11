В четверг, 11 августа, в ответном поединке 3-го раунда квалификации ирландский «Слайго Роверс» дома сыграет против норвежского «Викинга». Встреча начнется в 21:00 по мск. «Слайго Роверс» — «Викинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Слайго Роверс»

Неделю тому назад норвежский коллектив практически решил вопрос с выходом в следующий раунд турнира, разгромив ирландцев на своем поле со счетом 5:1.

«Слайго Ровер» же до этого раунда успел выбить одного соперника в этом розыгрыше Лиги конференций, справившись с шотландским «Мозервеллем», дважды обыграв его — 2:0 и 1:0.

Коэффициенты матча Слайго Роверс — Викинг 1 4.80 X 3.70 2 1.75 Ставка

В чемпионате Ирландии «красно-белые» после 24 проведенных туров находятся на пятой позиции в турнирной таблице. За первые три строки они вряд ли смогут зацепиться, а от четвертой отстают лишь на пункт.

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Накануне «Слайго Роверс» на своем поле по-волевому обыграл со счетом 2:1 соседа по турнирке «Богемианс» в чемпионате страны.

«Викинг»

«Викинг» также в этом розыгрыше Лиги конференций успел уже убрать со своего пути одного соперника. Причем норвежцы выбили довольно-таки крепкую пражскую «Спарту».

Сперва в Чехии соперники расписали мировую со счетом 0:0, а на своем поле клуб из Ставангера выиграл в волевом стиле со счетом 2:1, забив решающий гол уже в компенсированное время.

В чемпионате Норвегии после чуть более половины пути коллектив разместился на пятой позиции в турнирной таблице, имея очень небольшие шансы добыть награды первенства.

В преддверии этой игры «Викинг» на выезде расписал мировую со счетом 2:2 с середняком «Саннефьердом». Отметим, что у команды только одно фиаско за прошедшие восемь игр.

Прогноз и ставка на «Слайго Роверс» — «Викинг»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Викинга» — 1.75, победа «Слайго Роверс» — 4.80, ничья — 3.70.

Проход: «Викинга» — 1.01; «Слайго Роверс» — 25.00.

Учитывая результат первого поединка и тот факт, что данные клубы практически во всех последних матчах не уходят с поля без забитых мячей, то напрашивается ставка на обмен забитыми мячами.