«Слайго Роверс»
Неделю тому назад норвежский коллектив практически решил вопрос с выходом в следующий раунд турнира, разгромив ирландцев на своем поле со счетом 5:1.
«Слайго Ровер» же до этого раунда успел выбить одного соперника в этом розыгрыше Лиги конференций, справившись с шотландским «Мозервеллем», дважды обыграв его — 2:0 и 1:0.
Коэффициенты матча Слайго Роверс — Викинг
В чемпионате Ирландии «красно-белые» после 24 проведенных туров находятся на пятой позиции в турнирной таблице. За первые три строки они вряд ли смогут зацепиться, а от четвертой отстают лишь на пункт.
Накануне «Слайго Роверс» на своем поле по-волевому обыграл со счетом 2:1 соседа по турнирке «Богемианс» в чемпионате страны.
«Викинг»
«Викинг» также в этом розыгрыше Лиги конференций успел уже убрать со своего пути одного соперника. Причем норвежцы выбили довольно-таки крепкую пражскую «Спарту».
Сперва в Чехии соперники расписали мировую со счетом 0:0, а на своем поле клуб из Ставангера выиграл в волевом стиле со счетом 2:1, забив решающий гол уже в компенсированное время.
В чемпионате Норвегии после чуть более половины пути коллектив разместился на пятой позиции в турнирной таблице, имея очень небольшие шансы добыть награды первенства.
В преддверии этой игры «Викинг» на выезде расписал мировую со счетом 2:2 с середняком «Саннефьердом». Отметим, что у команды только одно фиаско за прошедшие восемь игр.
Прогноз и ставка на «Слайго Роверс» — «Викинг»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Викинга» — 1.75, победа «Слайго Роверс» — 4.80, ничья — 3.70.
Проход: «Викинга» — 1.01; «Слайго Роверс» — 25.00.
Учитывая результат первого поединка и тот факт, что данные клубы практически во всех последних матчах не уходят с поля без забитых мячей, то напрашивается ставка на обмен забитыми мячами.