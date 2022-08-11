«Партизан» на своем поле сыграет против «АЕКа Ларнаки» в рамках ответного матча 1/2 квалификации Лиги Европы. Поединок состоится 11 августа, начало — 22:00 (мск). «Партизан» — «АЕК Ларнака»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Партизан»

«Черно-белые» уже начали новый сезон в чемпионате Сербии где после 4-х сыгранных матчей занимают 9-е место в турнирной таблице набрав 5 очков. Команда смогла забить своим соперникам 7 голов, а пропустила — 4.

В родном чемпионате у «Партизана» хорошим выдался только первый тур, котором команда смогла разгромить «Явор Иваницу» со счетом 0:4. После этого «черно-белые» дважды сыграли вничью с «Радничками Нишем» (3:3) и «Бачкой-Тополой (0:0).

Коэффициенты матча Партизан — АЕК Ларнака 1 1.63 X 4.00 2 5.30 Ставка

А в последнем туре чемпионата Сербии "Партизан" и вовсе проиграл такому сопернику как "Нови Пазар" с минимальным счетом 1:0, оставшись в меньшинстве с 22-й минуты матча.

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В первом матче 1/2 кваоификации Лиги Европы "Партизан" на выезде встречался с "АЕКом Ларнакой", которому проиграл со счетом 2:1, хотя и смог забить первый на 18-й минуте встречи.

"АЕК Ларнака"

"Желто-зеленые" в прошлом сезоне заняли второе место в чемпионате Кипра набрав 54 очка после 32-х сыгранных матчей. Команде не хватило всего 4 балла, что бы стать чемпионами своей страны.

В Лиге чемпионов "АЕКу" помешал пройти дальше коллектив из Дании "Мидтьюлланн", с которым сначала команды не определили сильнейшего и разошлись ничьей со счетом 1:1, а во втором матче все решила серия пенальт, где "АЕК" оказался слабее.

Прошлый матч против "Партизана" показал, что "желто-зеленые" находятся в отличной форме, так как пропустив быстрый гол "АЕК" смог собраться и забить 2 мяча в ответ своему сопернику.

"АЕК Ларанка" проводит беспроигрышную выездную серию, которая длится уже 5 матчей кряду, команда дважды побеждала и три раза сыграла вничью.

Прогноз и ставка

На победу "Партизана" в этом матче можно поставить за 1.63, ничью букмекеры предлагают взять за 3.90, а победу "АЕКа Ларнаки" — за 5.10.

Прогноз - Оба коллектива находятся в хорошей форме. Но "Партизан" имеет больше опыта и сделает все возможное, что бы при родных трибунах оформить себе проход дальше в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

Ставка - "Партизан" пройдет дальше за 1.98.