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    «Партизан» пройдет дальше

    «Партизан» — «АЕК Ларнака». Прогноз, ставка (к. 1.98) на футбол, Лига Европы, 11 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Партизан» — «АЕК Ларнака»
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    Рикардо Гомес
    «Партизан» на своем поле сыграет против «АЕКа Ларнаки» в рамках ответного матча 1/2 квалификации Лиги Европы. Поединок состоится 11 августа, начало — 22:00 (мск). «Партизан» — «АЕК Ларнака»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 11 Августа 2022 года
    Партизан
  • Белград
    •  Партизан 22:00 АЕК Ларнака АЕК Ларнака
  • Лига Европы. Квалификация
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    «Партизан»

    «Черно-белые» уже начали новый сезон в чемпионате Сербии где после 4-х сыгранных матчей занимают 9-е место в турнирной таблице набрав 5 очков. Команда смогла забить своим соперникам 7 голов, а пропустила — 4.

    В родном чемпионате у «Партизана» хорошим выдался только первый тур, котором команда смогла разгромить «Явор Иваницу» со счетом 0:4. После этого «черно-белые» дважды сыграли вничью с «Радничками Нишем» (3:3) и «Бачкой-Тополой (0:0).

    Коэффициенты матча Партизан — АЕК Ларнака

  • 1
  • 1.63
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 5.30
  • Ставка
    •

    А в последнем туре чемпионата Сербии "Партизан" и вовсе проиграл такому сопернику как "Нови Пазар" с минимальным счетом 1:0, оставшись в меньшинстве с 22-й минуты матча.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В первом матче 1/2 кваоификации Лиги Европы "Партизан" на выезде встречался с "АЕКом Ларнакой", которому проиграл со счетом 2:1, хотя и смог забить первый на 18-й минуте встречи.

    "АЕК Ларнака"

    "Желто-зеленые" в прошлом сезоне заняли второе место в чемпионате Кипра набрав 54 очка после 32-х сыгранных матчей. Команде не хватило всего 4 балла, что бы стать чемпионами своей страны.

    В Лиге чемпионов "АЕКу" помешал пройти дальше коллектив из Дании "Мидтьюлланн", с которым сначала команды не определили сильнейшего и разошлись ничьей со счетом 1:1, а во втором матче все решила серия пенальт, где "АЕК" оказался слабее.

    Прошлый матч против "Партизана" показал, что "желто-зеленые" находятся в отличной форме, так как пропустив быстрый гол "АЕК" смог собраться и забить 2 мяча в ответ своему сопернику.

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  • 08/08/2022

    • "АЕК Ларанка" проводит беспроигрышную выездную серию, которая длится уже 5 матчей кряду, команда дважды побеждала и три раза сыграла вничью.

    Прогноз и ставка

    На победу "Партизана" в этом матче можно поставить за 1.63, ничью букмекеры предлагают взять за 3.90, а победу "АЕКа Ларнаки" — за 5.10.

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    Прогноз - Оба коллектива находятся в хорошей форме. Но "Партизан" имеет больше опыта и сделает все возможное, что бы при родных трибунах оформить себе проход дальше в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

    Ставка - "Партизан" пройдет дальше за 1.98.

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    «Партизан» — «АЕК Ларнака»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 11.08.2022. Прогнозы на футбол. «Партизан» пройдет дальше
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