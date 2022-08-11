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    Сохранит ли АПОЭЛ ворота на замке?

    «Кызылжар» — АПОЭЛ. Прогноз, ставка (к. 1.72) на футбол, квалификация Лиги конференций, 11 августа 2022 года

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    Августи Софронис, главный тренер АПОЭЛ
    В четверг, 11 августа «Кызылжар» примет АПОЭЛ в рамках ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций. Начало матча в 16:30 (мск). «Кызылжар» — АПОЭЛ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 11 Августа 2022 года
    Кызыл-Жар
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    «Кызылжар»

    «Кызылжар» — успешно стартовал в квалификации Лиги конференций. Для 4-й команды Казахстана сезон 2022/2023 — дебютный.

    Во 2-м отборочном раунде еврокубка команда сенсационно обыграла бронзового призёра чемпионата Хорватии — «Осиек».

    Интересный момент. Домашний матч «орлы» проиграли «Осиеку» (1:2). Но в ответном поединке в Хорватии казахстанскому коллективу удалось переломить ход встречи. «Кызылжар» одолел соперника со счётом 2:0.

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    3-й отборочный раунд Лиги конференций казахи также начали с поражения от кипрского АПОЭЛа (0:1). Впереди игра дома и есть шанс сотворить очередной камбэк — на этот раз с бронзовым призёром чемпионата Кипра.

    АПОЭЛ

    Кипрский клуб начал свою еврокампанию в Лиге конференций со 2-го отборочного раунда.

    АПОЭЛ смог обыграть бронзового призёра чемпионата Болгарии — «Ботев».

    Матч в гостях завершился вничью (0:0). В домашней игре киприоты одержали победу со счётом 2:0.

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  • 07/08/2022

    • Матч против «Кызылжара» тоже оказался победным для футболистов АПОЭЛ (1:0). В этом розыгрыше Лиги конференций кипрская команда еще не пропускала, забив три гола.

    В случае повторного успеха в плей-офф Лиги конференций АПОЭЛ встретится с победителем пары «Сепси» (Румыния) — «Юргорден» (Швеция).

    Прогноз и ставка

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу АПОЭЛ предлагают поставить за 1.72. Ничья оценивается в 3.52, на успех «Кызылжара» — за 4.78.

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    «Кызылжар» уже сотворил мини-сенсацию в Лиге конференций, обыграв «Осиек». На второй такой успех сложно рассчитывать, особенно если в соперниках у тебя одна из ведущих команд чемпионата Кипра.

    АПОЭЛ — в этой еврокампании не пропускает, и скорее всего оставит свои ворота на замке и в ответном матче против «Кызылжар».

    Наши прогноз и ставка — победа АПОЭЛ за 1.72

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    «Кызылжар» — АПОЭЛ: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 11.08.2022. Прогнозы на футбол. Сохранит ли АПОЭЛ ворота на замке?
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