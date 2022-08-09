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    Есть ли у «Лудогорца» шансы против «Динамо» Загреб?

    «Динамо» Загреб — «Лудогорец». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 9 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Загреб — «Лудогорец»
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    «Динамо» Загреб выиграл первый матч
    «Динамо» Загреб сыграет на своем поле с «Лудогорцем» в рамках ответного поединка 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 9 августа, начало — в 21:00 мск. «Динамо» Загреб — «Лудогорец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 09 Августа 2022 года
    Динамо З
  • Загреб
    •  Динамо З 21:00 Лудогорец Лудогорец
  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Динамо» Загреб

    Загребский коллектив в первом же официальном матче обыграл «Хайдук» и тем самым добыл Суперкубок Хорватии.

    Затем «Динамо» одержало победу над «Локомотивой» (3:2), «Славен» (5:1), «Истрой» (4:1) и сыграл вничью с «Вараждином» (1:1) в национальной лиге.

    Коэффициенты матча Динамо З — Лудогорец

  • 1
  • 1.65
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 5.30
  • Ставка
    •

    Что касается Лиги чемпионов, то коллектив стартовал во 2-м раунде квалификации, где прошел северомакедонский «Шкупи» с общим счетом 3:2.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В первом матче нынешнего противостояния коллектив, который в 17 играх во всех турнирах не знает поражений, победил на выезде со счетом 2:1.

    «Лудогорец»

    «Лудогорец» по итогам прошлого сезона в 11-й раз стал чемпионом Болгарии.

    В первом раунде квалификации Лиги чемпионов коллектив дважды выиграл у черногорской «Сутьески» с общим счетом 3:0.

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    • Во втором круге отбора главного еврокубка команда прошла ирландский «Шемрок Роверс» с общим результатом 4:2, прежде чем проиграла «Динамо» Загреб 1:2.

    В четырех стартовах турах болгарского чемпионата клуб набрал 10 очков и уступает лидеру ЦСКА София на один балл при матче в запасе.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,67.

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    Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,70.

    Наши прогноз и ставка — «Динамо» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05.

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    «Динамо» Загреб — «Лудогорец»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 09.08.2022. Прогнозы на футбол. Есть ли у «Лудогорца» шансы против «Динамо» Загреб?
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