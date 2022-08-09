«Динамо» Загреб
Загребский коллектив в первом же официальном матче обыграл «Хайдук» и тем самым добыл Суперкубок Хорватии.
Затем «Динамо» одержало победу над «Локомотивой» (3:2), «Славен» (5:1), «Истрой» (4:1) и сыграл вничью с «Вараждином» (1:1) в национальной лиге.
Коэффициенты матча Динамо З — Лудогорец
Что касается Лиги чемпионов, то коллектив стартовал во 2-м раунде квалификации, где прошел северомакедонский «Шкупи» с общим счетом 3:2.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В первом матче нынешнего противостояния коллектив, который в 17 играх во всех турнирах не знает поражений, победил на выезде со счетом 2:1.
«Лудогорец»
«Лудогорец» по итогам прошлого сезона в 11-й раз стал чемпионом Болгарии.
В первом раунде квалификации Лиги чемпионов коллектив дважды выиграл у черногорской «Сутьески» с общим счетом 3:0.
Во втором круге отбора главного еврокубка команда прошла ирландский «Шемрок Роверс» с общим результатом 4:2, прежде чем проиграла «Динамо» Загреб 1:2.
В четырех стартовах турах болгарского чемпионата клуб набрал 10 очков и уступает лидеру ЦСКА София на один балл при матче в запасе.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,67.
Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,70.
Наши прогноз и ставка — «Динамо» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05.