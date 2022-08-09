«Динамо» Загреб сыграет на своем поле с «Лудогорцем» в рамках ответного поединка 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 9 августа, начало — в 21:00 мск. «Динамо» Загреб — «Лудогорец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Загреб

Загребский коллектив в первом же официальном матче обыграл «Хайдук» и тем самым добыл Суперкубок Хорватии.

Затем «Динамо» одержало победу над «Локомотивой» (3:2), «Славен» (5:1), «Истрой» (4:1) и сыграл вничью с «Вараждином» (1:1) в национальной лиге.

Коэффициенты матча Динамо З — Лудогорец 1 1.65 X 3.90 2 5.30 Ставка

Что касается Лиги чемпионов, то коллектив стартовал во 2-м раунде квалификации, где прошел северомакедонский «Шкупи» с общим счетом 3:2.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В первом матче нынешнего противостояния коллектив, который в 17 играх во всех турнирах не знает поражений, победил на выезде со счетом 2:1.

«Лудогорец»

«Лудогорец» по итогам прошлого сезона в 11-й раз стал чемпионом Болгарии.

В первом раунде квалификации Лиги чемпионов коллектив дважды выиграл у черногорской «Сутьески» с общим счетом 3:0.

Во втором круге отбора главного еврокубка команда прошла ирландский «Шемрок Роверс» с общим результатом 4:2, прежде чем проиграла «Динамо» Загреб 1:2.

В четырех стартовах турах болгарского чемпионата клуб набрал 10 очков и уступает лидеру ЦСКА София на один балл при матче в запасе.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,67.

Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,70.

Наши прогноз и ставка — «Динамо» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05.