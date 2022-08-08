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    Блицкриг от «Болоньи»?!

    «Болонья» — «Козенца». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Кубок Италии, 8 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Болонья» — «Козенца»
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    Риккардо Орсолини
    «Болонья» сыграет на своем поле с «Козенцей» в рамках 1/32 финала Кубка Италии. Матч пройдет 8 августа, начало — в 22:15 мск. «Болонья» — «Козенца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Кубок 08 Августа 2022 года
    Болонья
  • Болонья
    •  Болонья 22:15 Cosenza Cosenza
  • Италия. Кубок
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    «Болонья»

    Эта команда проводила пока только товарищеские матчи. Причем в обоих потерпела поражения.

    Последний свой поединок команда провалила. «Болонья» была разгромлена «Твенте» со счетом 4:1.

    По итогам минувшего сезона команда заняла 13 место, еще раз подтвердив свой статус середняка Серии А.

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Козенцей» для команды традиционно складываются удачно. Обе очных встречи «Болонья» выиграла.

    «Козенца»

    «Козенца» тоже лишь начинает цикл официальных матчей, до того играя только контрольные поединки.

    Причем по итогам минувшего сезона «Козенца» сохранила прописку в Серии В, обыграв в плей-офф за выживание «Виченцу Виртус».

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    • В своем предыдущем поединке «Козенца» выиграла. Минимально был обыгран «Беневенто».

    В этом поединке «Козенца» наверняка будет действовать вторым номером. Соперник выглядит явно мощнее.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Болонью» за 1.50, на ничью за 3.75, а на «Козенцу» — за 5.50.

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    «Болонья» с первых минут покажет класс. «Козенца» явно будет обороняться.

    Представитель элиты наверняка пойдет в атаку с первых минут встречи. Наши прогноз и ставка — Победа «Болоньи» в 1 тайме с коэффициентом 2.05.

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    «Болонья» — «Козенца»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 08.08.2022. Прогнозы на футбол. Блицкриг от «Болоньи»?!
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