«Болонья»
Эта команда проводила пока только товарищеские матчи. Причем в обоих потерпела поражения.
Последний свой поединок команда провалила. «Болонья» была разгромлена «Твенте» со счетом 4:1.
По итогам минувшего сезона команда заняла 13 место, еще раз подтвердив свой статус середняка Серии А.
Матчи с «Козенцей» для команды традиционно складываются удачно. Обе очных встречи «Болонья» выиграла.
«Козенца»
«Козенца» тоже лишь начинает цикл официальных матчей, до того играя только контрольные поединки.
Причем по итогам минувшего сезона «Козенца» сохранила прописку в Серии В, обыграв в плей-офф за выживание «Виченцу Виртус».
В своем предыдущем поединке «Козенца» выиграла. Минимально был обыгран «Беневенто».
В этом поединке «Козенца» наверняка будет действовать вторым номером. Соперник выглядит явно мощнее.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Болонью» за 1.50, на ничью за 3.75, а на «Козенцу» — за 5.50.
«Болонья»
Представитель элиты наверняка пойдет в атаку с первых минут встречи. Наши прогноз и ставка — Победа «Болоньи» в 1 тайме с коэффициентом 2.05.