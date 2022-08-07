«Волга» Ульяновск сыграет на своем поле с «Кубанью» в рамках 4-го тура чемпионата России. Матч пройдет 7 августа, начало — в 17:00 мск. «Волга» Ульяновск — «Кубань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Волга» Ульяновск

Эта команда стартовала в чемпионате не лучшим образом. Вернувшийся в первую лигу клуб набрал лишь один пункт.

В трех матчах команда забила всего 2 мяча и занимает 17 место. При этом в свои ворота было пропущено 5 мячей.

Минувший тур сложился для команды крайне неудачно. «Волга» Ульяновск дома уступила «Нефтехимику» (0:2).

Прогнозы на ФНЛ

В этом поединке столичный клуб наверняка будет активно атаковать. Очки нужны срочно, да и соперник не блещет на старте сезона.

«Кубань»

Команду Роберта Евдокимова изначально считали чуть ли не кандидатом на повышение. На деле же кубанцы — только середняки.

В трех сыгранных матчах «Кубань» набрала 4 очка. Сейчас команда находится на 7 месте в турнирной таблице.

Причем в предыдущем туре «Кубань» впервые уступила. Дома краснодарцы минимально проиграли «КамАЗу».

В этом поединке «Кубань» наверняка не планирует отсиживаться в тылах. Пора ведь улучшать атакующие показатели.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Волгу» Ульяновск за 2.52, на ничью за 3.10, а на «Кубань» — за 3.00.

«Волга» Ульяновск постарается подняться из опасной зоны.

«Кубань» отлично обороняется .

Кубанцы выглядят монолитнее, что и докажут на поле. Наши прогноз и ставка — Победа «Кубани» с коэффициентом 3.00.