ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Садио МанеЮбилейный сезон. Чего ждать от 60-го розыгрыша Бундеслиги? Мбаппе, Месси и Неймар сыгрались за годТолько «Лион» может остановить ПСЖ во Франции «Арсенал»АПЛ. «Арсенал» обыграл «Кристал Пэлас», «Фулхэм» примет «Ливерпуль», «шпоры» против «святых»
  • 23:56
    • Автогол помог «Арсеналу» победить «Кристал Пэлас» в первом матче сезона АПЛ
  • 01:52
    • Кудерметова пробилась в полуфинал турнира в Сан-Хосе
  • 00:04
    • Гол и пас Ляказетта помогли «Лиону» обыграть «Аяччо»
  • 23:49
    • Касаткина вышла в полуфинал турнира в Сан-Хосе, обыграв Соболенко
  • 23:30
    • «Бавария» забила шесть мячей «Айнтрахту» в стартовом матче Бундеслиги
  • 19:55
    • Как и где сейчас смотреть трансляции АПЛ в России?
  • 23:25
    • СМИ: «Краснодар» и «Фламенго» согласовали трансфер защитника
    Все новости спорта

    «Кубань» добудет три очка

    «Волга» Ульяновск — «Кубань». Прогноз, ставка (к. 3.00) на футбол, Первая лига, 7 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на Кубань Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Волга» Ульяновск — «Кубань»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберт Евдокимов
    «Волга» Ульяновск сыграет на своем поле с «Кубанью» в рамках 4-го тура чемпионата России. Матч пройдет 7 августа, начало — в 17:00 мск. «Волга» Ульяновск — «Кубань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 07 Августа 2022 года
    Волга Ульяновск
  • Россия. ФНЛ
    •  Волга Ульяновск 17:00 Кубань Кубань
  • Краснодар
    •

    «Волга» Ульяновск

    Эта команда стартовала в чемпионате не лучшим образом. Вернувшийся в первую лигу клуб набрал лишь один пункт.

    В трех матчах команда забила всего 2 мяча и занимает 17 место. При этом в свои ворота было пропущено 5 мячей.

    Минувший тур сложился для команды крайне неудачно. «Волга» Ульяновск дома уступила «Нефтехимику» (0:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    В этом поединке столичный клуб наверняка будет активно атаковать. Очки нужны срочно, да и соперник не блещет на старте сезона.

    «Кубань»

    Команду Роберта Евдокимова изначально считали чуть ли не кандидатом на повышение. На деле же кубанцы — только середняки.

    В трех сыгранных матчах «Кубань» набрала 4 очка. Сейчас команда находится на 7 месте в турнирной таблице.

  • Топ-10 вопросов перед стартом АПЛ
  • О новом конкуренте «Ман Сити» и «Ливерпуля», непростой ситуации «Челси», неудачном побеге Роналду и не только
  • 03/08/2022

    • Причем в предыдущем туре «Кубань» впервые уступила. Дома краснодарцы минимально проиграли «КамАЗу».

    В этом поединке «Кубань» наверняка не планирует отсиживаться в тылах. Пора ведь улучшать атакующие показатели.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Волгу» Ульяновск за 2.52, на ничью за 3.10, а на «Кубань» — за 3.00.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Волга» Ульяновск постарается подняться из опасной зоны.

    «Кубань» отлично обороняется.

    Кубанцы выглядят монолитнее, что и докажут на поле. Наши прогноз и ставка — Победа «Кубани» с коэффициентом 3.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.91
  • Прогноз на матч Норри — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Енисей — Велес
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Фулхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Урал — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Слуцк — Ислочь
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Боруссия М — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Унион Берлин — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Борнмут — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Лидс — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Страсбург — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Волга» Ульяновск — «Кубань»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 07.08.2022. Прогнозы на футбол. «Кубань» добудет три очка
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры