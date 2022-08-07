«Родина»
Московский клуб ставит перед собой честолюбивые задачи. Правда, сезон команда Дмитрия Парфенова начала скромно.
В трех матчах команда набрала 3 очка и занимает 14 место. Как для новичка, такой результат является не самым слабым.
Минувший тур сложился для команды весьма успешно. «Родина» одержала историческую премьерную викторию над «Велесом» (0:2).
Вот и в этом поединке столичный клуб наверняка будет активно атаковать. Парфенов уж точно должен придумать что-то нестандартное.
«Волгарь»
Астраханцы традиционно ершисты. Более того, нынешний сезон команда начала просто превосходно.
В трех сыгранных матчах «Волгарь» набрал 6 очков. Сейчас команда находится на 3 месте в таблице.
Причем в предыдущем туре «Волгарь» добыл три очка. Дома команда переиграла махачкалинское «Динамо» (2:1).
В этом поединке «Волгарь» наверняка не планирует отсиживаться в тылах. Правда, астраханцы являются, все же, ярко выраженной домашней командой.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Родину» за 2.50, на ничью за 3.40, а на «Волгарь» — за 2.80.
«Родина» постарается подняться подальше от группы аутсайдеров.
«Волгарь»
Команда Парфенова уже почувствовала вкус победы, и постарается продолжить в том же духе. Наши прогноз и ставка — Победа «Родины» с коэффициентом 2.50.