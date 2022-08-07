«Родина» сыграет на своем поле с «Волгарем» в рамках 4-го тура чемпионата России. Матч пройдет 7 августа, начало — в 16:00 мск. «Родина» — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Родина»

Московский клуб ставит перед собой честолюбивые задачи. Правда, сезон команда Дмитрия Парфенова начала скромно.

В трех матчах команда набрала 3 очка и занимает 14 место. Как для новичка, такой результат является не самым слабым.

Минувший тур сложился для команды весьма успешно. «Родина» одержала историческую премьерную викторию над «Велесом» (0:2).

Прогнозы на ФНЛ

Вот и в этом поединке столичный клуб наверняка будет активно атаковать. Парфенов уж точно должен придумать что-то нестандартное.

«Волгарь»

Астраханцы традиционно ершисты. Более того, нынешний сезон команда начала просто превосходно.

В трех сыгранных матчах «Волгарь» набрал 6 очков. Сейчас команда находится на 3 месте в таблице.

Причем в предыдущем туре «Волгарь» добыл три очка. Дома команда переиграла махачкалинское «Динамо» (2:1).

В этом поединке «Волгарь» наверняка не планирует отсиживаться в тылах. Правда, астраханцы являются, все же, ярко выраженной домашней командой.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Родину» за 2.50, на ничью за 3.40, а на «Волгарь» — за 2.80.

«Родина» постарается подняться подальше от группы аутсайдеров.

«Волгарь» неудачно играет на выезде .

Команда Парфенова уже почувствовала вкус победы, и постарается продолжить в том же духе. Наши прогноз и ставка — Победа «Родины» с коэффициентом 2.50.