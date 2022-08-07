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    Три очка для «Родины»?

    «Родина» — «Волгарь». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Первая лига, 7 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Родина» — «Волгарь»
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    Дмитрий Парфенов
    «Родина» сыграет на своем поле с «Волгарем» в рамках 4-го тура чемпионата России. Матч пройдет 7 августа, начало — в 16:00 мск. «Родина» — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 07 Августа 2022 года
    Родина
  • Москва
    •  Родина 16:00 Волгарь Волгарь
  • Россия. ФНЛ
    •

    «Родина»

    Московский клуб ставит перед собой честолюбивые задачи. Правда, сезон команда Дмитрия Парфенова начала скромно.

    В трех матчах команда набрала 3 очка и занимает 14 место. Как для новичка, такой результат является не самым слабым.

    Минувший тур сложился для команды весьма успешно. «Родина» одержала историческую премьерную викторию над «Велесом» (0:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    Вот и в этом поединке столичный клуб наверняка будет активно атаковать. Парфенов уж точно должен придумать что-то нестандартное.

    «Волгарь»

    Астраханцы традиционно ершисты. Более того, нынешний сезон команда начала просто превосходно.

    В трех сыгранных матчах «Волгарь» набрал 6 очков. Сейчас команда находится на 3 месте в таблице.

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    • Причем в предыдущем туре «Волгарь» добыл три очка. Дома команда переиграла махачкалинское «Динамо» (2:1).

    В этом поединке «Волгарь» наверняка не планирует отсиживаться в тылах. Правда, астраханцы являются, все же, ярко выраженной домашней командой.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Родину» за 2.50, на ничью за 3.40, а на «Волгарь» — за 2.80.

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    «Родина» постарается подняться подальше от группы аутсайдеров.

    «Волгарь» неудачно играет на выезде.

    Команда Парфенова уже почувствовала вкус победы, и постарается продолжить в том же духе. Наши прогноз и ставка — Победа «Родины» с коэффициентом 2.50.

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    «Родина» — «Волгарь»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 07.08.2022. Прогнозы на футбол. Три очка для «Родины»?
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