7 августа состоится матч 4 тура Первой лиги России, в котором «Динамо» Махачкала примет «Шинник». Игра начнется в 19:00 мск. «Динамо» Махачкала — «Шинник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Махачкала

Хозяева вошли в сезон без лишнего ускорения. Начало было положено во встрече с «Аланией», которая завершилась нулевой ничьей.

Уже в следующем туре «Динамо» одержало победу. С минимальным счетом 1:0 махачкалинцы обыграли московский «Велес». На этом набор очков был закончен.

В третьем туре коллектив потерпел поражение. 31 августа «сине-белые» на выезде проиграли «Волгарю». Счет в матче составил 1:2 в пользу соперника.

Прогнозы на ФНЛ

В итоге «Динамо» занимает 13 место из 18, имея в своем активе 4 набранных пункта.

«Шинник»

Гости из Ярославля располагаются на две строчки выше. При этом результаты у них такие же, только идут они в другом порядке.

Первый тур «Шинник» проиграл. На своем поле команда уступила дублю «Краснодара» (0:2). После этого «черно-синие» устроили перестрелку с «Акроном», которая закончилась в их пользу со счетом 3:2.

Последний свой матч «Шинник» провел 31 августа. Это была ничья с «Балтикой» (1:1).

Примечательно, что команда проиграла первый тайм во всех трех стартовых турах Первой лиги.

Прогноз и ставка

Букмекеры дают такие коэффициенты на основные исходы: 1.99 на победу «Динамо» и 3.55 на победу «Шинника».

«Динамо» очень мало забило на старте сезона, но «Шинник» — одна из самых пропускающих команд лиги на данный момент.

Учитывая, что гости пропускали первыми во всех турах, можно поставить на первый гол в исполнении «Динамо» за 1.70.