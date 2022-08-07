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    «Динамо» Махачкала — «Шинник». Ставка (к. 1.70) и прогноз на футбол, Первая лига, 7 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Махачкала — «Шинник»
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    Муталип Алибеков
    7 августа состоится матч 4 тура Первой лиги России, в котором «Динамо» Махачкала примет «Шинник». Игра начнется в 19:00 мск. «Динамо» Махачкала — «Шинник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 07 Августа 2022 года
    Динамо-Махачкала
  • Россия. ФНЛ
    •  Динамо-Махачкала 19:00 Шинник Шинник
  • Ярославль
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    «Динамо» Махачкала

    Хозяева вошли в сезон без лишнего ускорения. Начало было положено во встрече с «Аланией», которая завершилась нулевой ничьей.

    Уже в следующем туре «Динамо» одержало победу. С минимальным счетом 1:0 махачкалинцы обыграли московский «Велес». На этом набор очков был закончен.

    В третьем туре коллектив потерпел поражение. 31 августа «сине-белые» на выезде проиграли «Волгарю». Счет в матче составил 1:2 в пользу соперника.

    Прогнозы на ФНЛ

    В итоге «Динамо» занимает 13 место из 18, имея в своем активе 4 набранных пункта.

    «Шинник»

    Гости из Ярославля располагаются на две строчки выше. При этом результаты у них такие же, только идут они в другом порядке.

    Первый тур «Шинник» проиграл. На своем поле команда уступила дублю «Краснодара» (0:2). После этого «черно-синие» устроили перестрелку с «Акроном», которая закончилась в их пользу со счетом 3:2.

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    • Последний свой матч «Шинник» провел 31 августа. Это была ничья с «Балтикой» (1:1).

    Примечательно, что команда проиграла первый тайм во всех трех стартовых турах Первой лиги.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры дают такие коэффициенты на основные исходы: 1.99 на победу «Динамо» и 3.55 на победу «Шинника».

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    «Динамо» очень мало забило на старте сезона, но «Шинник» — одна из самых пропускающих команд лиги на данный момент.

    Учитывая, что гости пропускали первыми во всех турах, можно поставить на первый гол в исполнении «Динамо» за 1.70.

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    «Динамо» Махачкала — «Шинник»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 07.08.2022. Прогнозы на футбол. Кто первым выйдет вперед?
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