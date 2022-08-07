«Кельн»
«Кельн» в целом неплохо выступил в прошлом чемпионате Германии. Команда финишировала на седьмой позиции в турнирной таблице и получил билет в Лигу конференций.
«Козлы» за всю турнирную дистанцию смогли добыть 14 викторий, а также по десять раз играли вничью и уступали, забили 52 гола, а пропустили всего на три меньше.
Коэффициенты матча Кёльн — Шальке 04
Первенство команда завершала двумя поражениями подряд, а перед этим выиграла четыре матча подряд, но пропуская в каждом поединке, и в трех случаях только по голу.
Нынешним летом коллектив провел семь товарищеских встреч, четыре из которых выиграли, две проиграл и одну свел вничью.
«Шальке»
В минувшем сезоне эта команда вернулась в немецкий элитный дивизион. Гельзенкирхенцы финишировали на 1 месте во Второй Бундеслиге.
«Шальке» вылетели во 2-ю Бундеслигу, где провели один год. Летом команду покинул принявший ее по ходу сезона и выведший ее в Бундеслигу Майк Бюскенс, которого сменил вылетевший с «Арминией» Франк Крамер.
В межсезонье команда обновилась примерно наполовину — пришли опытные Майя Йошида и Себастьян Польтер, вратарь Александр Шволов и бывший игрок «Спартака» Алекс Крал.
Нынешним летом коллектив провел восемь товарищеских встреч, четыре из которых выиграли, две проиграл и две свел вничью.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,70.
Успех гостей оценивается в 4,60, тогда как ничья — в 3,90.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,15.