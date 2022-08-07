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    Как «Шальке» начнет возвращение в элиту?

    «Кельн» — «Шальке». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Бундеслига, 7 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кельн» — «Шальке»
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    «Шальке» вернулся в первую Бундеслигу
    7 августа свой первый матч в новом сезоне Бундеслиги проведут «Кельн» и «Шальке». Игра начнется в 18:30 мск. «Кельн» — «Шальке»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 07 Августа 2022 года
    Кёльн
  • Кёльн
    •  Кёльн 18:30 Шальке 04 Шальке 04
  • Гельзенкирхен
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    «Кельн»

    «Кельн» в целом неплохо выступил в прошлом чемпионате Германии. Команда финишировала на седьмой позиции в турнирной таблице и получил билет в Лигу конференций.

    «Козлы» за всю турнирную дистанцию смогли добыть 14 викторий, а также по десять раз играли вничью и уступали, забили 52 гола, а пропустили всего на три меньше.

    Коэффициенты матча Кёльн — Шальке 04

  • 1
  • 1.70
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 4.50
  • Ставка
    •

    Первенство команда завершала двумя поражениями подряд, а перед этим выиграла четыре матча подряд, но пропуская в каждом поединке, и в трех случаях только по голу.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Нынешним летом коллектив провел семь товарищеских встреч, четыре из которых выиграли, две проиграл и одну свел вничью.

    «Шальке»

    В минувшем сезоне эта команда вернулась в немецкий элитный дивизион. Гельзенкирхенцы финишировали на 1 месте во Второй Бундеслиге.

    «Шальке» вылетели во 2-ю Бундеслигу, где провели один год. Летом команду покинул принявший ее по ходу сезона и выведший ее в Бундеслигу Майк Бюскенс, которого сменил вылетевший с «Арминией» Франк Крамер.

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  • 04/08/2022

    • В межсезонье команда обновилась примерно наполовину — пришли опытные Майя Йошида и Себастьян Польтер, вратарь Александр Шволов и бывший игрок «Спартака» Алекс Крал.

    Нынешним летом коллектив провел восемь товарищеских встреч, четыре из которых выиграли, две проиграл и две свел вничью.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,70.

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    Успех гостей оценивается в 4,60, тогда как ничья — в 3,90.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,15.

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    «Кельн» — «Шальке»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 07.08.2022. Прогнозы на футбол. Как «Шальке» начнет возвращение в элиту?
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