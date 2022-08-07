7 августа свой первый матч в новом сезоне Бундеслиги проведут «Кельн» и «Шальке». Игра начнется в 18:30 мск. «Кельн» — «Шальке»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кельн»

«Кельн» в целом неплохо выступил в прошлом чемпионате Германии. Команда финишировала на седьмой позиции в турнирной таблице и получил билет в Лигу конференций.

«Козлы» за всю турнирную дистанцию смогли добыть 14 викторий, а также по десять раз играли вничью и уступали, забили 52 гола, а пропустили всего на три меньше.

Коэффициенты матча Кёльн — Шальке 04 1 1.70 X 4.10 2 4.50 Ставка

Первенство команда завершала двумя поражениями подряд, а перед этим выиграла четыре матча подряд, но пропуская в каждом поединке, и в трех случаях только по голу.

Все прогнозы на Бундеслигу

Нынешним летом коллектив провел семь товарищеских встреч, четыре из которых выиграли, две проиграл и одну свел вничью.

«Шальке»

В минувшем сезоне эта команда вернулась в немецкий элитный дивизион. Гельзенкирхенцы финишировали на 1 месте во Второй Бундеслиге.

«Шальке» вылетели во 2-ю Бундеслигу, где провели один год. Летом команду покинул принявший ее по ходу сезона и выведший ее в Бундеслигу Майк Бюскенс, которого сменил вылетевший с «Арминией» Франк Крамер.

В межсезонье команда обновилась примерно наполовину — пришли опытные Майя Йошида и Себастьян Польтер, вратарь Александр Шволов и бывший игрок «Спартака» Алекс Крал.

Нынешним летом коллектив провел восемь товарищеских встреч, четыре из которых выиграли, две проиграл и две свел вничью.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,70.

Успех гостей оценивается в 4,60, тогда как ничья — в 3,90.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,15.