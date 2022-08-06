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    «Боруссия Д» — «Байер». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 6 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия Д» — «Байер»
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    Джуд Беллингем
    Дортмундская «Боруссия» на своем поле сыграет против «Байера» в рамках 1-го тура Бундеслиги. Матч состоится 6 июля, начало — 19:30 (мск). «Боруссия Д» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 06 Августа 2022 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 19:30 Байер Байер
  • Леверкузен
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    «Боруссия Д»

    «Черно-желтые» прошлый сезон завершили на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 69 очков после 34-х сыгранных матчей. Команда забивала в ворота соперников 85 раз, а в свои ворота пропускала — 52.

    В последнем туре Бундеслиги сезона 21/2022 дортмундская «Боруссия» на своем поле принимала «Герту», которую смогла переиграть со счетом 2:1, благодаря голам Эрлинга Холанда и Юссуфа Мукоко.

    Коэффициенты матча Боруссия Д — Байер

  • 1
  • 2.02
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 3.15
  • Ставка
    •

    Стоит заметить, что Холанд, который был звездой «черно-желтых», этим летом покинул клуб. Но теперь у новичков пришедших в команду, а так же молодежи, будет возможность показать себя.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В летнее межсезонье «Боруссия» провела 5 товарищеских матчей, из которых первые три поединка против немецких команд «желто-черные» уверенно выиграли, а вот такие испанские клубы как «Валенсия» (1:3) и «Вильярреал» (0:2), оказались сильнее «шмелей».

    Так же уже стартовал Кубок Германии, в котором дортмундская команда успела разгромить «Мюнхен 1860» со счетом 0:3 на стадии 1/32. А после этого «Боруссия» провела еще одну товарищескую встречу с « Антальяспором» и не определив сильнейшего команды разошлись со счетом 1:1.

    «Байер»

    «Фармацевты» в прошлом сезоне расположились на одну строчку ниже от нынешнего соперника набрав 64 очка за 34 игры. Эта команда забивала 80 голов в ворота соперников, а пропускала — 47.

    На финише прошлого сезона «Байер» выдал серию из побед, которая длилась 4 матча подряд. Команда легко смогла справится с такими соперниками как «Гройтер Фюрт» (1:4), «Айнтрахт Ф» (2:0), «Хоффенхайм» (2:4) и «Фрайбург» (2:1).

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    • Прошлый еврокубковый сезон для «Байера» завершился на стадии 1/8 Лиги Европы, где «фармацевты» проиграли итальянской «Аталанте» по сумме двух матчей со счетом 2:4. А в этом году команда свой путь начнет на групповом этапе Лиги Чемпионов.

    В летнее межсезонье «Байер» так же показал нестабильность в товарищеских матчах. Сначала команда проиграла «Толуке» (1:0), после этого было две побед над «Дуйсбургом» (6:1) и «Удинезе» (1:2), а так же один ничейный результат с «Панатинаикосом» (0:0).

    Гости этого матча каким то дивом уже успели вылететь из борьбы за Кубок Германии проиграв в 1/32 клубу Третьей лиги «Эльфсбергу» в очень результативном поединке со счетом 4:3.

    Прогноз и ставка

    На победу «Боруссии Д» в этом матче можно поставить за 2.08, ничью букмекеры предлагают взять за 4.24, а победу «Байера» — за 3.22.

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    Прогноз — Встречаются два принципиальных соперника, которые всегда проводят очень результативные матчи. «Боруссия» с большими амбициями входит в новый сезон и точно захочет побеждать в первом туре на родном стадионе. А «Байеру» нужно реабилитироваться перед болельщиками за вылет из кубка, поэтому обе команды будут стараться забить как много больше.

    Ставка — Тотал матча больше 2.5 за 2.00.

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    «Боруссия Д» — «Байер»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 06.08.2022. Прогнозы на футбол. Соперники устроят феерию из голов
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