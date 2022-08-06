Дортмундская «Боруссия» на своем поле сыграет против «Байера» в рамках 1-го тура Бундеслиги. Матч состоится 6 июля, начало — 19:30 (мск). «Боруссия Д» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия Д»

«Черно-желтые» прошлый сезон завершили на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 69 очков после 34-х сыгранных матчей. Команда забивала в ворота соперников 85 раз, а в свои ворота пропускала — 52.

В последнем туре Бундеслиги сезона 21/2022 дортмундская «Боруссия» на своем поле принимала «Герту», которую смогла переиграть со счетом 2:1, благодаря голам Эрлинга Холанда и Юссуфа Мукоко.

Коэффициенты матча Боруссия Д — Байер 1 2.02 X 4.10 2 3.15 Ставка

Стоит заметить, что Холанд, который был звездой «черно-желтых», этим летом покинул клуб. Но теперь у новичков пришедших в команду, а так же молодежи, будет возможность показать себя.

Календарь и таблица Бундеслиги

В летнее межсезонье «Боруссия» провела 5 товарищеских матчей, из которых первые три поединка против немецких команд «желто-черные» уверенно выиграли, а вот такие испанские клубы как «Валенсия» (1:3) и «Вильярреал» (0:2), оказались сильнее «шмелей».

Так же уже стартовал Кубок Германии, в котором дортмундская команда успела разгромить «Мюнхен 1860» со счетом 0:3 на стадии 1/32. А после этого «Боруссия» провела еще одну товарищескую встречу с « Антальяспором» и не определив сильнейшего команды разошлись со счетом 1:1.

«Байер»

«Фармацевты» в прошлом сезоне расположились на одну строчку ниже от нынешнего соперника набрав 64 очка за 34 игры. Эта команда забивала 80 голов в ворота соперников, а пропускала — 47.

На финише прошлого сезона «Байер» выдал серию из побед, которая длилась 4 матча подряд. Команда легко смогла справится с такими соперниками как «Гройтер Фюрт» (1:4), «Айнтрахт Ф» (2:0), «Хоффенхайм» (2:4) и «Фрайбург» (2:1).

Прошлый еврокубковый сезон для «Байера» завершился на стадии 1/8 Лиги Европы, где «фармацевты» проиграли итальянской «Аталанте» по сумме двух матчей со счетом 2:4. А в этом году команда свой путь начнет на групповом этапе Лиги Чемпионов.

В летнее межсезонье «Байер» так же показал нестабильность в товарищеских матчах. Сначала команда проиграла «Толуке» (1:0), после этого было две побед над «Дуйсбургом» (6:1) и «Удинезе» (1:2), а так же один ничейный результат с «Панатинаикосом» (0:0).

Гости этого матча каким то дивом уже успели вылететь из борьбы за Кубок Германии проиграв в 1/32 клубу Третьей лиги «Эльфсбергу» в очень результативном поединке со счетом 4:3.

Прогноз и ставка

На победу «Боруссии Д» в этом матче можно поставить за 2.08, ничью букмекеры предлагают взять за 4.24, а победу «Байера» — за 3.22.

Прогноз — Встречаются два принципиальных соперника, которые всегда проводят очень результативные матчи. «Боруссия» с большими амбициями входит в новый сезон и точно захочет побеждать в первом туре на родном стадионе. А «Байеру» нужно реабилитироваться перед болельщиками за вылет из кубка, поэтому обе команды будут стараться забить как много больше.

Ставка — Тотал матча больше 2.5 за 2.00.