«Фенербахче» сыграет на своем поле с «Словацко» в рамках 1/2 финала квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 4 августа, начало — в 20:00 мск. «Фенербахче» — «Словацко»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фенербахче»

Эта команда уже вылетела из квалификации Лиги чемпионов. Турки в овертайме уступили киевскому «Динамо».

Причем до того «Фенербахче» сносил всех и вся в контрольных матчах. Пять последних завершились победами.

Коэффициенты матча Фенербахче — Словацко 1 1.37 X 4.80 2 8.50 Ставка

Лидером атак команды является Эннер Валенсия. Правда, в минувшем чемпионате Турции он забил только 7 голов.

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Нет сомнений, что в этом матче хозяева будут стремиться добыть победу. Подбор игроков и уровень игры позволяют на нее рассчитывать.

«Словацко»

«Словацко» уже стартовал во внутреннем чемпионате. Команда добыла ничью в матче с «Збройовкой Брно» (2:2).

Неплохо вписался в команду Михал Травник. Его опыт выступлений в чемпионате Турции может очень помочь «Словацко».

«Словацко» довольно неплохо атакует. Да и вообще, чешские клубы традиционно ершисты в еврокубках.

Наверняка в этом поединке команда будет действовать вторым номером. А уж свой шанс в контратаке чехи должны изыскать.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Фенербахче» за 1.37, на ничью за 4.74, а на «Словацко» — за 8.00.

«Фенербахче» наверняка будет активно атаковать .

«Словацко» сыграл только один официальный поединок.

Хозяева сильнее по составу, к тому же мотивированы соорудить голевой задел перед ответным поединком. Наши прогноз и ставка — Фора «Фенербахче» -1.5 с коэффициентом 2.19.