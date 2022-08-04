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    «Фенербахче» не заметит чехов

    «Фенербахче» — «Словацко». Прогноз, ставка (к. 2.19) на футбол, квалификация Лиги Европы, 4 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Словацко»
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    Ирфан Кахведжи
    «Фенербахче» сыграет на своем поле с «Словацко» в рамках 1/2 финала квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 4 августа, начало — в 20:00 мск. «Фенербахче» — «Словацко»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 04 Августа 2022 года
    Фенербахче
  • Стамбул
    •  Фенербахче 20:00 Словацко Словацко
  • Лига Европы. Квалификация
    •

    «Фенербахче»

    Эта команда уже вылетела из квалификации Лиги чемпионов. Турки в овертайме уступили киевскому «Динамо».

    Причем до того «Фенербахче» сносил всех и вся в контрольных матчах. Пять последних завершились победами.

    Коэффициенты матча Фенербахче — Словацко

  • 1
  • 1.37
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 8.50
  • Ставка
    •

    Лидером атак команды является Эннер Валенсия. Правда, в минувшем чемпионате Турции он забил только 7 голов.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Нет сомнений, что в этом матче хозяева будут стремиться добыть победу. Подбор игроков и уровень игры позволяют на нее рассчитывать.

    «Словацко»

    «Словацко» уже стартовал во внутреннем чемпионате. Команда добыла ничью в матче с «Збройовкой Брно» (2:2).

    Неплохо вписался в команду Михал Травник. Его опыт выступлений в чемпионате Турции может очень помочь «Словацко».

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    • «Словацко» довольно неплохо атакует. Да и вообще, чешские клубы традиционно ершисты в еврокубках.

    Наверняка в этом поединке команда будет действовать вторым номером. А уж свой шанс в контратаке чехи должны изыскать.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Фенербахче» за 1.37, на ничью за 4.74, а на «Словацко» — за 8.00.

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    «Фенербахче» наверняка будет активно атаковать.

    «Словацко» сыграл только один официальный поединок.

    Хозяева сильнее по составу, к тому же мотивированы соорудить голевой задел перед ответным поединком. Наши прогноз и ставка — Фора «Фенербахче» -1.5 с коэффициентом 2.19.

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    «Фенербахче» — «Словацко»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 04.08.2022. Прогнозы на футбол. «Фенербахче» не заметит чехов
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