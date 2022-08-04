«Фенербахче»
Эта команда уже вылетела из квалификации Лиги чемпионов. Турки в овертайме уступили киевскому «Динамо».
Причем до того «Фенербахче» сносил всех и вся в контрольных матчах. Пять последних завершились победами.
Коэффициенты матча Фенербахче — Словацко
Лидером атак команды является Эннер Валенсия. Правда, в минувшем чемпионате Турции он забил только 7 голов.
Нет сомнений, что в этом матче хозяева будут стремиться добыть победу. Подбор игроков и уровень игры позволяют на нее рассчитывать.
«Словацко»
«Словацко» уже стартовал во внутреннем чемпионате. Команда добыла ничью в матче с «Збройовкой Брно» (2:2).
Неплохо вписался в команду Михал Травник. Его опыт выступлений в чемпионате Турции может очень помочь «Словацко».
«Словацко» довольно неплохо атакует. Да и вообще, чешские клубы традиционно ершисты в еврокубках.
Наверняка в этом поединке команда будет действовать вторым номером. А уж свой шанс в контратаке чехи должны изыскать.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Фенербахче» за 1.37, на ничью за 4.74, а на «Словацко» — за 8.00.
«Фенербахче»
«Словацко» сыграл только один официальный поединок.
Хозяева сильнее по составу, к тому же мотивированы соорудить голевой задел перед ответным поединком. Наши прогноз и ставка — Фора «Фенербахче» -1.5 с коэффициентом 2.19.