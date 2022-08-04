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    Очередная домашняя победа для ЦСКА?

    ЦСКА София — «Сент-Патрикс». Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 4 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА София — «Сент-Патрикс»
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    Георгий Йомов
    4 августа, стадион «Болгарской Армии» (София) — ЦСКА примет «Сент-Патрикс» в рамках третьего раунда квалификации Лиги конференций. Начало матча в 20:00 мск. ЦСКА София — «Сент-Патрикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 04 Августа 2022 года
    ЦСКА София
  • Лига конференций. Квалификация
    •  ЦСКА София 20:00 Сент-Патрикс Сент-Патрикс
  • Лига конференций. Квалификация
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    ЦСКА София

    «Армейцы» потихоньку вкатываются в сезон и пока что на старте у них все ровно. В 6 поединках у команды ни одного поражения и 4 победы.

    ЦСКА сейчас идет на серии из трех побед. Клуб одолел «Черно Море» (1:0) и «Берое» (5:1) в чемпионате Болгарии. В турнире он идет нога в ногу с «Лудогорцем».

    В Лиге конференций хозяева уже встретились с «Македонией». Первый матч оказался равным, а вот во втором поединке, домашнем, ЦСКА разгромил соперника со счетом 4:0.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В этом сезоне «красные» провели 4 домашних матча и все успешные. Только в одном из них команда пропустила, остальные три закончились всухую.

    «Сент-Патрикс»

    Скромный ирландский клуб, который в принципе не имеет опыта выступлений в групповых этапах еврокубков.

    Уже на прошлой стадии отбора команда испытала огромные трудности. В противостоянии с «Мурой» «Сент-Патрикс» смогли выиграть только через серию пенальти, так как результат встречи был ничейным 1:1.

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  • 01/08/2022

    • 31 июля клуб провел последний матч, в рамках которого он проиграл «Уотерфорд Юнайтед» 2:3. Тем самым «атлетики» прекратили выступления в Кубке Ирландии.

    В чемпионате страны на данный момент гости идут четвертыми. Там у них одна победа в последних четырех поединках.

    Прогноз и ставка

    Софийский ЦСКА куда более опытен в плане еврокубковых баталий. Скромный «Сент-Патрикс» после матчей с «Мурой» понял, что легких прогулок не будет. Теперь перед ирландским коллективом еще серьезнее соперник, чем был до этого.

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    Котировки букмекеров показывают, что ЦСКА фаворит — 1.55 и 6.00 соответственно.

    «Атлетик» не смог выиграть в 4 из 5 выездных матчей. Победа над «Мурой» в серии пенальти тоже вряд ли может считаться за полноценный успех. У ЦСКА стопроцентный результат дома при среднем показателе 3 гола за игру. Ставка — победа ЦСКА+тотал больше 1.5 за 1.83.

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    ЦСКА София — «Сент-Патрикс»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 04.08.2022. Прогнозы на футбол. Очередная домашняя победа для ЦСКА?
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