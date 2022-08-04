4 августа, стадион «Болгарской Армии» (София) — ЦСКА примет «Сент-Патрикс» в рамках третьего раунда квалификации Лиги конференций. Начало матча в 20:00 мск. ЦСКА София — «Сент-Патрикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА София

«Армейцы» потихоньку вкатываются в сезон и пока что на старте у них все ровно. В 6 поединках у команды ни одного поражения и 4 победы.

ЦСКА сейчас идет на серии из трех побед. Клуб одолел «Черно Море» (1:0) и «Берое» (5:1) в чемпионате Болгарии. В турнире он идет нога в ногу с «Лудогорцем».

В Лиге конференций хозяева уже встретились с «Македонией». Первый матч оказался равным, а вот во втором поединке, домашнем, ЦСКА разгромил соперника со счетом 4:0.

Все прогнозы на Лигу конференций

В этом сезоне «красные» провели 4 домашних матча и все успешные. Только в одном из них команда пропустила, остальные три закончились всухую.

«Сент-Патрикс»

Скромный ирландский клуб, который в принципе не имеет опыта выступлений в групповых этапах еврокубков.

Уже на прошлой стадии отбора команда испытала огромные трудности. В противостоянии с «Мурой» «Сент-Патрикс» смогли выиграть только через серию пенальти, так как результат встречи был ничейным 1:1.

31 июля клуб провел последний матч, в рамках которого он проиграл «Уотерфорд Юнайтед» 2:3. Тем самым «атлетики» прекратили выступления в Кубке Ирландии.

В чемпионате страны на данный момент гости идут четвертыми. Там у них одна победа в последних четырех поединках.

Прогноз и ставка

Софийский ЦСКА куда более опытен в плане еврокубковых баталий. Скромный «Сент-Патрикс» после матчей с «Мурой» понял, что легких прогулок не будет. Теперь перед ирландским коллективом еще серьезнее соперник, чем был до этого.

Котировки букмекеров показывают, что ЦСКА фаворит — 1.55 и 6.00 соответственно.