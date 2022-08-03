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    Уверенная победа «Вильярреала»?

    «Вильярреал» — «Леванте». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, товарищеский матч, 3 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вильярреал» — «Леванте»
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    Дани Парехо
    «Вильярреал» сыграет на своем поле с «Леванте» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 3 августа, начало — в 20:00 мск. «Вильярреал» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 03 Августа 2022 года
    Вильярреал
  • Вильярреал
    •  Вильярреал 21:00 Леванте Леванте
  • Валенсия
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    «Вильярреал»

    «Желтая субмарина» прекрасно выглядит в контрольных матчах. «Вильярреал» сносит всех и вся на своем пути.

    Последний поединок, правда, принес команде лишь ничью. «Фулхэм» оказался крепким оппонентом (1:1).

    Зато до того «Вильярреал» выиграл четыре матча подряд. Причем соперники были куда более мощными, как ПСВ и дортмундская «Боруссия».

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Леванте» для команды традиционно проходят довольно успешно. Из пяти последних очных свиданий добыто две победы при одном поражении.

    «Леванте»

    «Леванте» также проводит товарищеские матчи. Причем левантийцы также выглядят весьма монолитно.

    Из четырех контрольных поединков выиграно три. И лишь матч с «Хетафе» завершился мировой (0:0).

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    • Последний поединок команда провела блестяще. «Леванте» учинил разгром «Кастельону» со счетом 4:0.

    До сих пор в деле Роберто Сольдадо. 37-летний форвард очень полезен команде в созидательной фазе.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Вильярреал» за 1.36, на ничью за 5.25, а на «Леванте» — за 7.50.

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    «Вильярреал» прекрасно выглядит в летнее межсезонье.

    «Леванте» традиционно неудачно играет с «желтой субмариной».

    «Вильярреал» постарается максимально активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Фора «Вильярреала» -1.5 с коэффициентом 2.02.

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    «Вильярреал» — «Леванте»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 03.08.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная победа «Вильярреала»?
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