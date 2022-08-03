В среду, 3 августа «Црвена Звезда» сыграет против «Пюника» в рамках первого поединка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Матч начнётся — в 21:45 (мск). «Црвена Звезда» — «Пюник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Црвена Звезда»

Чемпион Сербии вступает в борьбу за путевку в групповой этап Лиги чемпионов. «Црвена Звезда» начинает свой путь в самом престижном турнире Европы с 3-го отборочного раунда.

В прошлом году белградская команда также начинала европоход с 3-й стадии квалификации. Но неожиданно для всех была остановлена тираспольским «Шерифом» — (1:1 — в Сербии и 0:1 — в Тирасполе).

В последний раз «Црвена Звезда» играла в основной сетке 3 года назад. Тогда сербам в одном квартете противостояли «Бавария», «Олимпиакос» и «Тоттенхэм».

Все прогнозы на Лигу чемпионов

«Црвена Звезда» — уже пятый год подряд выигрывает титул чемпиона Сербии. И в новом сезоне белградцы тоже пока играют уверенно. 4 игры — 4 победы.

29 июля команда провела матч 4-го тура и одержала крупную домашнюю победу. «Црвена Звезда» vs «Радник Сурдулица» (6:0).

«Пюник»

«Пюник» — последний участник от федерации футбола Армении в еврокубках. Еревенский клуб для большинства любителей футбола уже стал открытием квалификации Лиги чемпионов.

В 1-м раунде чемпион Армении сенсационно переиграл и оставил за бортом одного из фаворитов отбора — ЧФР. «Клуж» проиграл чемпиону Армении в серии пенальти (4:2 — победа «Пюника»).

Затем был бит лучший клуб Люксембурга — «Дюделанж». Дома «Пюник» уступил с минимальным счетом 0:1. Но в гостях добыл крупную победу с результатом 4:1.

Теперь «Пюник» будет играть на два фронта. Стартовал новый сезон в чемпионате Армении. 30 июля действующий чемпион провел матч 1-го тура. Дома была встреча против ереванской команды «Арарат». Первая игра вышла комом. «Пюник» её проиграл со счётом 0:1.

Прогноз и ставка

На победу «Пюника» в этом матче можно поставить за 17.00, ничью букмекеры оценивают в 6.75, а победу «Црвены Звезды» — за 1.20.

Абсолютно разный уровень команд. Сербский клуб — явный фаворит пары. Чемпиона Армении может спасти лишь строгая дисциплина в обороне.

Наши прогноз и ставка — фора «Пюника» в два мяча, поставить на это можно с коэффициентом 1.82