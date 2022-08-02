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    «Орлы» забьют и… пропустят?!

    «Бенфика» — «Мидтьюлланн». Ставка (к. 2.28) и прогноз на Лигу чемпионов 2 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Мидтьюлланн»
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    Рафа Силва
    «Бенфика» сыграет на своем поле с «Мидтьюлланном» в рамках 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 2 августа, начало — в 22:00 мск. «Бенфика» — «Мидтьюлланн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 02 Августа 2022 года
    Бенфика
  • Лиссабон
    •  Бенфика 22:00 Мидтьюлланн Мидтьюлланн
  • Хернинг
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    «Бенфика»

    Эта команда только готовится к сезону. Причем эта самая подготовка проходит весьма плодотворно, особенно если учесть кадровые потери в межсезонье.

    Четыре последних контрольных поединка завершились для лиссабонцев победами. Причем соперниками были крепкие коллективы.

    Коэффициенты матча Бенфика — Мидтьюлланн

  • 1
  • 1.25
  • X
  • 5.80
  • 2
  • 12.00
  • Ставка
    •

    Свой последний поединок «Бенфика» также провела неплохо. «Ньюкасл» удалось додавить в эндшпиле (3:2).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Наверняка «Бенфика» постарается сделать все возможное, дабы обеспечить себе комфортный голевой задел перед ответной встречей, и уж точно будет активно атаковать.

    «Мидтьюлланн»

    Эта команда уже стартовала во внутреннем чемпионате. Правда, в трех турах она набрала лишь 4 очка.

    В составе команды выделяется Андерс Дрейер, отличившийся уже трижды в чемпионате, а еще не так давно защищавший цвета «Рубина» в РПЛ.

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    • В минувшем туре чемпионата Дании «Мидтьюлланн» наконец-то победил. На выезде был разгромлен «Оденсе» (1:5).

    Наверняка эта виктория прибавит датскому клубу психологических вистов. Так что гости наверняка упрутся на «Да Луш».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Бенфику» за 1.24, на ничью за 5.85, а на «Мидтьюлланн» — за 11.50.

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    «Бенфика» в последних матчах выглядит впечатляюще.

    «Мидтьюлланн» постарается дать бой более сильному оппоненту.

    Обе команды наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.28.

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    «Бенфика» — «Мидтьюлланн»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 02.08.2022. Прогнозы на футбол. «Орлы» забьют и… пропустят?!
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