«Бенфика» сыграет на своем поле с «Мидтьюлланном» в рамках 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 2 августа, начало — в 22:00 мск. «Бенфика» — «Мидтьюлланн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бенфика»

Эта команда только готовится к сезону. Причем эта самая подготовка проходит весьма плодотворно, особенно если учесть кадровые потери в межсезонье.

Четыре последних контрольных поединка завершились для лиссабонцев победами. Причем соперниками были крепкие коллективы.

Коэффициенты матча Бенфика — Мидтьюлланн 1 1.25 X 5.80 2 12.00 Ставка

Свой последний поединок «Бенфика» также провела неплохо. «Ньюкасл» удалось додавить в эндшпиле (3:2).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Наверняка «Бенфика» постарается сделать все возможное, дабы обеспечить себе комфортный голевой задел перед ответной встречей, и уж точно будет активно атаковать.

«Мидтьюлланн»

Эта команда уже стартовала во внутреннем чемпионате. Правда, в трех турах она набрала лишь 4 очка.

В составе команды выделяется Андерс Дрейер, отличившийся уже трижды в чемпионате, а еще не так давно защищавший цвета «Рубина» в РПЛ.

В минувшем туре чемпионата Дании «Мидтьюлланн» наконец-то победил. На выезде был разгромлен «Оденсе» (1:5).

Наверняка эта виктория прибавит датскому клубу психологических вистов. Так что гости наверняка упрутся на «Да Луш».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Бенфику» за 1.24, на ничью за 5.85, а на «Мидтьюлланн» — за 11.50.

«Бенфика» в последних матчах выглядит впечатляюще.

«Мидтьюлланн» постарается дать бой более сильному оппоненту .

Обе команды наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.28.