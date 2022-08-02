«Бенфика»
Эта команда только готовится к сезону. Причем эта самая подготовка проходит весьма плодотворно, особенно если учесть кадровые потери в межсезонье.
Четыре последних контрольных поединка завершились для лиссабонцев победами. Причем соперниками были крепкие коллективы.
Коэффициенты матча Бенфика — Мидтьюлланн
Свой последний поединок «Бенфика» также провела неплохо. «Ньюкасл» удалось додавить в эндшпиле (3:2).
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Наверняка «Бенфика» постарается сделать все возможное, дабы обеспечить себе комфортный голевой задел перед ответной встречей, и уж точно будет активно атаковать.
«Мидтьюлланн»
Эта команда уже стартовала во внутреннем чемпионате. Правда, в трех турах она набрала лишь 4 очка.
В составе команды выделяется Андерс Дрейер, отличившийся уже трижды в чемпионате, а еще не так давно защищавший цвета «Рубина» в РПЛ.
В минувшем туре чемпионата Дании «Мидтьюлланн» наконец-то победил. На выезде был разгромлен «Оденсе» (1:5).
Наверняка эта виктория прибавит датскому клубу психологических вистов. Так что гости наверняка упрутся на «Да Луш».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Бенфику» за 1.24, на ничью за 5.85, а на «Мидтьюлланн» — за 11.50.
«Бенфика» в последних матчах выглядит впечатляюще.
«Мидтьюлланн»
Обе команды наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.28.