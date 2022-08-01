«Ривер Плейт» сыграет на своем поле против «Сармьенто» в рамках 11-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 1 августа в Буэнос-Айресе, начало — в 02:30 мск. «Ривер Плейт» — «Сармьенто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ривер Плейт»

«Ривер Плейт» занимает десятое место в турнирной таблице после десяти сыгранных матчей, в которых набрал 15 очков.

Судя по всему, клуб из Буэнос-Айреса начинает приходить в себя. В трех предыдущих матчах команда Марсело Гальярдо набрала семь очков.

В середине июля «Ривер Плейт» сыграл вничью с «Велес Сарсфилд», после чего выиграл у «Химнасии» (1:0) из Ла-Платы и «Альдосиви» (3:0).

Кроме того, в начале месяца «Ривер Плейт» разгромил «Барракас Сентраль» (3:0) в рамках Кубка Аргентины.

«Ривер Плейт» забил девять мячей в четырех предыдущих матчах, а пропустил лишь два.

«Сармьенто»

«Сармьенто» тем временем находится всего лишь на 21-й строчке, набрав в десяти матчах 11 очков.

Клуб из Хунина проиграл два недавних матча. Сначала было поражение от «Атлетико Тукуман», а затем — от «Колона».

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В июле «Сармьенто» выиграл лишь один из пяти матчей. В середине месяца команда Исраэля Дамонте победила на своем поле «Дефенса и Хустисия» (2:0).

«Сармьенто» проиграл пять из шести предыдущих матчей на выезде.

Прогноз и ставка

На «Ривер Плейт» в этом матче можно поставить за 1.32, ничью букмекеры предлагают за 5.10, а победу «Сармьенто» — за 10.50.

Пару месяцев назад «Ривер Плейт» разбил «Сармьенто» в рамках Кубка аргентинской лиги. Тот матч завершился яркой победой фаворита со счетом 7:0.

И есть подозрение, что в предстоящей игре «Сармьенто» снова получит по полной программе. «Ривер Плейт» какое-то время буксовал, но сейчас команда Гальярдо снова в порядке.

Ставка — победа «Ривер Плейт» с форой (-1,5) за 2.01.