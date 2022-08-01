«Ингольштадт»
Эта команда сейчас выступает в третьем по силе немецком дивизионе. И старт в новом сезоне у нее получился успешным.
В стартовом матче команда добыла три очка. Минимально был обыгран «Байройт», причем «Ингольштадт» забил быстрый гол.
Коэффициенты матча Ингольштадт 04 — Дармштадт 98
Основная ставка в атаке наверняка будет сделана на Патрика Шмидта. Правда, в минувшем сезоне он забил только 3 мяча.
Поединки с «Дармштадтом» для команды складываются не столь удачно. Из пяти последних поединков «Ингольштадт» добыл одну победу при двух коллизиях.
«Дармштадт»
Старт у этого клуба получился не столь уверенным. В двух стартовых турах Второй Бундеслиги «Дармштадт» набрал лишь 3 очка.
Впрочем, клуб явно настроен побороться за повышение в классе. Тем паче, минувший чемпионат команда завершила на 4 месте.
В своем последнем поединке «Дармштадт» добыл три очка. Команда сумела переиграть «Зандхаузен» (2:1).
В этом поединке «Дармштадт» также постарается разжиться очками. Отметим Марвина Мехлема, способного как забить самолично, так и умело ассистировать партнерам.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Дармштадт» за 1.90, на ничью за 3.60, а на «Ингольштадт» — за 3.90.
«Ингольштадт» испытывает трудности с реализацией.
«Дармштадт»
Гости смотрятся монолитнее, и наверняка используют свои лучшие качества. Наши прогноз и ставка — Победа «Дармштадта» во 2 тайме с коэффициентом 2.10.