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    «Дармштадт» прибавит после перерыва

    «Ингольштадт» — «Дармштадт». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Кубок Германии, 1 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ингольштадт» — «Дармштадт»
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    Марвин Мехлем
    «Ингольштадт» сыграет на своем поле с «Дармштадтом» в рамках 1/32 финала Кубка Германии. Матч пройдет 1 августа, начало — в 19:01 мск. «Ингольштадт» — «Дармштадт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 01 Августа 2022 года
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    «Ингольштадт»

    Эта команда сейчас выступает в третьем по силе немецком дивизионе. И старт в новом сезоне у нее получился успешным.

    В стартовом матче команда добыла три очка. Минимально был обыгран «Байройт», причем «Ингольштадт» забил быстрый гол.

    Коэффициенты матча Ингольштадт 04 — Дармштадт 98

  • 1
  • 4.05
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 1.85
  • Ставка
    •

    Основная ставка в атаке наверняка будет сделана на Патрика Шмидта. Правда, в минувшем сезоне он забил только 3 мяча.

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с «Дармштадтом» для команды складываются не столь удачно. Из пяти последних поединков «Ингольштадт» добыл одну победу при двух коллизиях.

    «Дармштадт»

    Старт у этого клуба получился не столь уверенным. В двух стартовых турах Второй Бундеслиги «Дармштадт» набрал лишь 3 очка.

    Впрочем, клуб явно настроен побороться за повышение в классе. Тем паче, минувший чемпионат команда завершила на 4 месте.

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    • В своем последнем поединке «Дармштадт» добыл три очка. Команда сумела переиграть «Зандхаузен» (2:1).

    В этом поединке «Дармштадт» также постарается разжиться очками. Отметим Марвина Мехлема, способного как забить самолично, так и умело ассистировать партнерам.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Дармштадт» за 1.90, на ничью за 3.60, а на «Ингольштадт» — за 3.90.

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    «Ингольштадт» испытывает трудности с реализацией.

    «Дармштадт» наверняка будет действовать с позиции силы.

    Гости смотрятся монолитнее, и наверняка используют свои лучшие качества. Наши прогноз и ставка — Победа «Дармштадта» во 2 тайме с коэффициентом 2.10.

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    «Ингольштадт» — «Дармштадт»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 01.08.2022. Прогнозы на футбол. «Дармштадт» прибавит после перерыва
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