«Ингольштадт» сыграет на своем поле с «Дармштадтом» в рамках 1/32 финала Кубка Германии. Матч пройдет 1 августа, начало — в 19:01 мск. «Ингольштадт» — «Дармштадт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ингольштадт»

Эта команда сейчас выступает в третьем по силе немецком дивизионе. И старт в новом сезоне у нее получился успешным.

В стартовом матче команда добыла три очка. Минимально был обыгран «Байройт», причем «Ингольштадт» забил быстрый гол.

Коэффициенты матча Ингольштадт 04 — Дармштадт 98 1 4.05 X 3.75 2 1.85 Ставка

Основная ставка в атаке наверняка будет сделана на Патрика Шмидта. Правда, в минувшем сезоне он забил только 3 мяча.

Все прогнозы на футбол

Поединки с «Дармштадтом» для команды складываются не столь удачно. Из пяти последних поединков «Ингольштадт» добыл одну победу при двух коллизиях.

«Дармштадт»

Старт у этого клуба получился не столь уверенным. В двух стартовых турах Второй Бундеслиги «Дармштадт» набрал лишь 3 очка.

Впрочем, клуб явно настроен побороться за повышение в классе. Тем паче, минувший чемпионат команда завершила на 4 месте.

В своем последнем поединке «Дармштадт» добыл три очка. Команда сумела переиграть «Зандхаузен» (2:1).

В этом поединке «Дармштадт» также постарается разжиться очками. Отметим Марвина Мехлема, способного как забить самолично, так и умело ассистировать партнерам.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Дармштадт» за 1.90, на ничью за 3.60, а на «Ингольштадт» — за 3.90.

«Ингольштадт» испытывает трудности с реализацией.

«Дармштадт» наверняка будет действовать с позиции силы .

Гости смотрятся монолитнее, и наверняка используют свои лучшие качества. Наши прогноз и ставка — Победа «Дармштадта» во 2 тайме с коэффициентом 2.10.