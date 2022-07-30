ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кристиан ПулишичВ ожидании ЧМ-2022. Полосатые звезды Пэдди ПимблеттПэдди Пимблетт идет по стопам Конора Макгрегора. В UFC появляется новая суперзвезда Скрин из Grand Theft Auto VТипа Бонни и типа Клайд + локации в виде обнов. В медиа просочились очередные инсайды о GTA 6
  • 22:57
    • БАТЭ второй раз проиграл «Коньяспору» в квалификации Лиги конференций
  • 21:18
    • ЦСКА подписал опорника «Партизана» Зделара
  • 20:42
    • «Барселона» объявила о трансфере Кунде
  • 17:21
    • ЦСКА объявил о переходе Виктора Мендеса
  • 21:23
    • Оздоев подписал контракт с турецким клубом «Фатих Карагюмрюк»
  • 20:56
    • «Габала» и «Кайрат» закончили выступление в Лиге конференций УЕФА
  • 19:58
    • «Астана» второй раз проиграла «Ракуву» и вылетела из Лиги конференций
    Все новости спорта

    Прервется ли череда неудач «Ахмата» на «Фиште»?

    «Сочи» — «Ахмат». Ставка (к. 2.30) и прогноз на РПЛ 30 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Сочи Прогнозы на Ахмат Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Ахмат»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Сочи»
    В матче 3-го тура чемпионата России «Сочи» примет на своем поле грозненский «Ахмат». Матч пройдет на арене «Фишт» 30 июля и начнется в 20:00 мск. «Сочи» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 30 Июля 2022 года
    Сочи
  • Сочи
    •  Сочи 20:00 Ахмат Ахмат
  • Грозный
    •

    «Сочи»

    В межсезонье команда, впервые завоевавшая серебряные медали РПЛ, сменила тренера — южан возглавил наставник «Енисея» Вадим Гаранин, хотя из-за отсутствия у него лицензии формально руководит Александр Точилин.

    «Барсы» понесли существенную потерю в лице своего лучшего бомбардира Матео Кассерьры и защитника Родригао. В «Крыльях Советов» был куплен форвард Сарвели, в «Зените» арендован хавбек Кравцов.

    Коэффициенты матча Сочи — Ахмат

  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.70
  • Ставка
    •

    В рамках предзсезонного турнира «Сочи» по пенальти уступил «Зениту» — 1:1 (2:4), после чего по пенальти же одолел «Пари НН» — 1:1 (4:2), а закончил «Кубок Матч Премьер» поражением от бывшего тренера.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    В новом сезоне РПЛ сочинцы стартовали выездной победой над «Торпедо» (3:1), зато во втором туре крупно уступили на выезде ЦСКА (0:3).

    «Ахмат»

    Летом покинули команду Виталии Гудиев, Александр Пуцко, Виталий Лысцов, Игорь Коновалов, Артем Архипов, Сенин Себаи, Даниил Уткин, Игорь Коновалов.

  • Федотов обыграл свой бывший клуб — «Сочи». ЦСКА лидирует в турнирной таблице РПЛ
  • Реакция спортивных СМИ на победу ЦСКА в матче 2-го тура РПЛ над «Сочи»
  • 23/07/2022

    • Грозненцы подписали защитника Юрия Журавлева, голкипера Юрия Опарина, форварда Владимсира Ильина, полузащитника Ивана Олейникова.

    В контрольных матчах «Ахмат» дважды проиграл «Крыльям Советов» (0:1 и 1:2), обыграл пензенский «Зенит» (9:1) и «Строгино» (3:0), и сыграл вничью с «Шинником» (0:0).

    Календарь и таблица РПЛ

    В стартовом матче нового сезона грозненцы упустили домашнюю победу над «Спартаком» (1:1), но в следующем матче на своем поле победили «Факел» (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Сочи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.11, на ничью в основное время — 3.60, а на победу «Ахмата» — 3.45.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Сочи» побеждал «Ахмат» в 4 последних личных встречах в чемпионате России, причем в 3 предыдущих очных поединках команда забивала как минимум 2 гола. Все три матча на «Фиште» выиграли сочинцы.

    На выезде грозненский клуб одержал всего 1 победу в 7 последних матчах в чемпионате России (3 ничьи, 3 поражения). Прогноз: «Сочи» не проиграет, забьют обе команды. .

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.71 и ТБ 2,5 за 1.84.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Ордабасы — Атырау
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Карбальес-Баэна — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Урал — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Банга — Джюгас Тельшяй
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кайсар — Каспий
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Накашима — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Ивашко — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Нойстрелиц — Карлсруэ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Пярну Вапрус — Нымме Калью
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Каан-Мариенборн — Нюрнберг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Динамо Дрезден — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Оденсе — Митьюлланд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Краковия — Легия Варшава
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сочи» — «Ахмат»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 30.07.2022. Прогнозы на футбол. Прервется ли череда неудач «Ахмата» на «Фиште»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры