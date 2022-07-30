В матче 3-го тура чемпионата России «Сочи» примет на своем поле грозненский «Ахмат». Матч пройдет на арене «Фишт» 30 июля и начнется в 20:00 мск. «Сочи» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

В межсезонье команда, впервые завоевавшая серебряные медали РПЛ, сменила тренера — южан возглавил наставник «Енисея» Вадим Гаранин, хотя из-за отсутствия у него лицензии формально руководит Александр Точилин.

«Барсы» понесли существенную потерю в лице своего лучшего бомбардира Матео Кассерьры и защитника Родригао. В «Крыльях Советов» был куплен форвард Сарвели, в «Зените» арендован хавбек Кравцов.

Коэффициенты матча Сочи — Ахмат 1 2.00 X 3.60 2 3.70 Ставка

В рамках предзсезонного турнира «Сочи» по пенальти уступил «Зениту» — 1:1 (2:4), после чего по пенальти же одолел «Пари НН» — 1:1 (4:2), а закончил «Кубок Матч Премьер» поражением от бывшего тренера.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В новом сезоне РПЛ сочинцы стартовали выездной победой над «Торпедо» (3:1), зато во втором туре крупно уступили на выезде ЦСКА (0:3).

«Ахмат»

Летом покинули команду Виталии Гудиев, Александр Пуцко, Виталий Лысцов, Игорь Коновалов, Артем Архипов, Сенин Себаи, Даниил Уткин, Игорь Коновалов.

Грозненцы подписали защитника Юрия Журавлева, голкипера Юрия Опарина, форварда Владимсира Ильина, полузащитника Ивана Олейникова.

В контрольных матчах «Ахмат» дважды проиграл «Крыльям Советов» (0:1 и 1:2), обыграл пензенский «Зенит» (9:1) и «Строгино» (3:0), и сыграл вничью с «Шинником» (0:0).

Календарь и таблица РПЛ

В стартовом матче нового сезона грозненцы упустили домашнюю победу над «Спартаком» (1:1), но в следующем матче на своем поле победили «Факел» (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Сочи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.11, на ничью в основное время — 3.60, а на победу «Ахмата» — 3.45.

«Сочи» побеждал «Ахмат» в 4 последних личных встречах в чемпионате России, причем в 3 предыдущих очных поединках команда забивала как минимум 2 гола. Все три матча на «Фиште» выиграли сочинцы.

На выезде грозненский клуб одержал всего 1 победу в 7 последних матчах в чемпионате России (3 ничьи, 3 поражения). Прогноз: «Сочи» не проиграет, забьют обе команды. .