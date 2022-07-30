ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг Холанд Под микроскопом. 10 звезд, для которых новый сезон станет ключевым Фрагмент матча «Фенербахче» — «Динамо» Киев Стойкость «Динамо» и неудача грузинского футбола Кристиан ПулишичВ ожидании ЧМ-2022. Полосатые звезды
  • 23:47
    • «Барселона» объявила о трансфере Кунде
  • 20:01
    • Дубль Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Уралом»
  • 16:52
    • Агент Изидора неоднозначно ответил на вопрос о будущем игрока в «Локомотиве»
  • 16:28
    • Клопп: «Ман Сити» заслужил победу в АПЛ. Задача «Ливерпуля» теперь — начать гонку заново
  • 16:13
    • Тренер «Оренбурга» Личка о матче со «Спартаком»: Не ждите, что буем стоять сзади
    Все новости спорта

    Кто выиграет Суперкубок Нидерландов?

    «Аякс» — ПСВ. Прогноз (к. 2.05), ставки на футбол, Суперкубок Нидерландов, 30 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Аякс Прогнозы на ПСВ Прогнозы на Эредивизия
    Прогноз и ставки на «Аякс» — ПСВ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Аякс» — фаворит матча
    30 июля состоится матч за Суперкубок Нидерландов, в котором сойдутся «Аякс» и ПСВ. Поединок назначен на 21:00 по мск. «Аякс» — ПСВ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Нидерланды. Суперкубок 30 Июля 2022 года
    Аякс
  • Амстердам
    •  Аякс 21:00 ПСВ ПСВ
  • Нидерланды. Суперкубок
    •

    «Аякс»

    Эта команда в минувшем сезоне выиграла чемпионат Нидерландов. Амстердамцы по игре не знали себе равных.

    Вот только «Аякс» летом устроил привычную распродажу. Особенно чувствительной видится потеря Райана Гравенберха и Себастьена Халлера.

    Коэффициенты матча Аякс — ПСВ

  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 4.05
  • Ставка
    •

    Также не будет в составе амстердамцев Лисандро Мартинеса и Николаса Тальяфико. Все эти игроки пошли на повышение в другие клубы.

    Все прогнозы на футбол

    В контрольных матчах «Аякс» выглядит неплохо. Например, в последнем команда переиграла донецкий «Шахтер» (3:1).

    ПСВ

    ПСВ в прошлом сезоне боролся за чемпионский титул в Нидерландах, но потерпел в этом неудачу, уступив его как раз «Аяксу».

    Вместе с тем, эйндховенцы сумел выиграть кубок страны, обыграв в финале турнира все того же амстердамского соперника (2:1).

  • Под микроскопом. 10 звезд, для которых новый сезон станет ключевым
  • Неймар, Эрлинг Холанд и еще восемь игроков, за которыми будет пристально следить вся Европа
  • Вчера

    • Коллектив, конечно же, еще не проводил официальных поединков, поэтому Суперкубок Нидерландов будет первой серьезной проверкой в новой кампании.

    На сегодня клуб сыграл шесть товарищеских встреч, в которых одержал три победы, одна ничья и два поражения.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,80.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Успех гостей оценивается в 3,90, равно как и ничья — в 3,90.

    Наши прогноз и ставка — «Аякс» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Сиэтл Саундерс
  • Футбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетико — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 14:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Факел — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Потапова — Ван Цян
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Дижон — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Волга — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Блэкберн — КПР
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Велес — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Бирмингем Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Зенит — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  5.80
  • Прогноз на матч Зенит — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Антальяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Арсенал — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Аякс» — ПСВ: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 30.07.2022. Прогнозы на футбол. Кто выиграет Суперкубок Нидерландов?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры