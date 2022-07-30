30 июля состоится матч за Суперкубок Нидерландов, в котором сойдутся «Аякс» и ПСВ. Поединок назначен на 21:00 по мск. «Аякс» — ПСВ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аякс»

Эта команда в минувшем сезоне выиграла чемпионат Нидерландов. Амстердамцы по игре не знали себе равных.

Вот только «Аякс» летом устроил привычную распродажу. Особенно чувствительной видится потеря Райана Гравенберха и Себастьена Халлера.

Коэффициенты матча Аякс — ПСВ 1 1.85 X 3.90 2 4.05 Ставка

Также не будет в составе амстердамцев Лисандро Мартинеса и Николаса Тальяфико. Все эти игроки пошли на повышение в другие клубы.

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В контрольных матчах «Аякс» выглядит неплохо. Например, в последнем команда переиграла донецкий «Шахтер» (3:1).

ПСВ

ПСВ в прошлом сезоне боролся за чемпионский титул в Нидерландах, но потерпел в этом неудачу, уступив его как раз «Аяксу».

Вместе с тем, эйндховенцы сумел выиграть кубок страны, обыграв в финале турнира все того же амстердамского соперника (2:1).

Коллектив, конечно же, еще не проводил официальных поединков, поэтому Суперкубок Нидерландов будет первой серьезной проверкой в новой кампании.

На сегодня клуб сыграл шесть товарищеских встреч, в которых одержал три победы, одна ничья и два поражения.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,80.

Успех гостей оценивается в 3,90, равно как и ничья — в 3,90.

Наши прогноз и ставка — «Аякс» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05.