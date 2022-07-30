«Аякс»
Эта команда в минувшем сезоне выиграла чемпионат Нидерландов. Амстердамцы по игре не знали себе равных.
Вот только «Аякс» летом устроил привычную распродажу. Особенно чувствительной видится потеря Райана Гравенберха и Себастьена Халлера.
Коэффициенты матча Аякс — ПСВ
Также не будет в составе амстердамцев Лисандро Мартинеса и Николаса Тальяфико. Все эти игроки пошли на повышение в другие клубы.
В контрольных матчах «Аякс» выглядит неплохо. Например, в последнем команда переиграла донецкий «Шахтер» (3:1).
ПСВ
ПСВ в прошлом сезоне боролся за чемпионский титул в Нидерландах, но потерпел в этом неудачу, уступив его как раз «Аяксу».
Вместе с тем, эйндховенцы сумел выиграть кубок страны, обыграв в финале турнира все того же амстердамского соперника (2:1).
Коллектив, конечно же, еще не проводил официальных поединков, поэтому Суперкубок Нидерландов будет первой серьезной проверкой в новой кампании.
На сегодня клуб сыграл шесть товарищеских встреч, в которых одержал три победы, одна ничья и два поражения.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,80.
Успех гостей оценивается в 3,90, равно как и ничья — в 3,90.
Наши прогноз и ставка — «Аякс» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05.