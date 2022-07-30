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    Выиграет ли «Аякс» свой первый трофей без Тен Хага?

    «Аякс» — «ПСВ Эйндховен». Ставка (к. 2.45) и прогноз на Суперкубок Нидерландов 30 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Аякс» — «ПСВ Эйндховен»
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    «Аякс» — «ПСВ Эйндховен»
    Амстердамский «Аякс» сыграет с «ПСВ Эйндховен» в матче за Суперкубок Нидерландов, который пройдет 30 июля в Амстердаме на «Йохан Кройф Арене» и начнется в 21:00 мск. «Аякс» — «ПСВ Эйндховен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Суперкубок 30 Июля 2022 года
    Аякс
  • Амстердам
    •  Аякс 21:00 ПСВ ПСВ
  • Нидерланды. Суперкубок
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    «Аякс»

    Чемпионы Нидерландов проходят этап обновления — Эрик Тен Хаг ушел в «Манчестер Юнайтед», прихватив с собой нескольких лидеров, включая Лисандро Мантинеса и Антони.

    Новый главный тренер Альфред Шредер близок по философии к Тен Хагу, а в команду большое количество новичков, среди которых выделяется Бергвейн, на которого была потрачена рекордная сумма.

    Коэффициенты матча Аякс — ПСВ

  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 4.05
  • Ставка
    •

    В межсезонье «Аякс» провел шесть контрольных матчей, в которых проиграл только немецкому «Падерборну» (2:5), а с бельгийским «Эйпеном» сыграл вничью — 1:1.

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    В последних встречах амстердамцы победили «РБ Зальцбург» (3:2) и «Шахтер» (3:1), отгрузив обоим соперникам по 3 мяча.

    «ПСВ Эйндховен»

    «ПСВ Эйндховен» завершил прошлый сезон в Эредивизии на 2-м месте, проиграв «Аяксу» всего 2 пункта. Зато в Кубке Нидерландов победил ребят Тен Хага со счетом 2:1.

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  • 25/07/2022

    • Эйндховенский клуб тоже с новым главным тренером ― Руудом ван Нистелроем. Потерь у ПСВ не так много, как у «Аякса», но главная — ушел Марио Гетце.

    В межсезонье клуб провел контрольные матчи с испанскими «Бетисом» (2:1) и «Вильярреалом» (2:1), ФК «Эйндховеном» (5:0), бельгийским «Серкль Брюгге» (2:2) и немецкой «Арминией Билефельд» (0:4).

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    Особенное значение для «ПСВ Эйндховен» имеет тот факт, что впереди игра Лиги чемпионов против «Монако», необходимо распределять силы.

    Прогноз и ставка

    На победу «Аякса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.87, на ничью в основное время — 3.90, а на победу «ПСВ Эйндховен» — 4.00.

    На выигрыш «Аяксом» трофея дают коэффициент 1.45, а на успех ПСВ — 2.70.

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    В прошлом Суперкубке амстердамцы проиграли ПСВ 0:4. В первом круге Эредивизи все произошло наоборот «Аякс» выиграл 5:0. Потом «Аякс» снова выиграл (2:1), но ПСВ оформил зеркальный счёт в финале Кубка.

    Обе команды проходят обновление, но проблем у «Аякса» больше, а ПСВ постарается сыграть строже. Прогноз: ПСВ не проиграет верховой матч. .

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.53 и ТБ 2,5 за 1.56.

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    «Аякс» — «ПСВ Эйндховен»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 30.07.2022. Прогнозы на футбол. Выиграет ли «Аякс» свой первый трофей без Тен Хага?
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