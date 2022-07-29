29 июля состоится один из матчей 1/32 финала Кубка Германии — «Мюнхен-1860» будет принимать «Боруссию» Дортмунд. Начало встречи в 21:45 по мск. «Мюнхен-1860» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мюнхен-1860»

Команда выступает в третьей лиге. В прошлом сезоне она набрала 61 очко и не смогла пробиться в плей-офф для борьбы за путевку во второй дивизион.

В новом сезоне коллектив уже стартовал. Он провел очную встречу с дрезденским «Динамо» и выиграл со счетом 4:3, установив тем самым серию побед в чемпионате.

В межсезонье клубу было непросто. Он крупно проиграл гладбахской «Боруссии» (0:6) и «Ньюкаслу» (0:3). Всего за 5 предсезонных игр у «Мюнхена» была только одна победа.

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В прошлом сезоне команда дошла до 1/8 финала Кубка Германии, где проиграла «Карлсруэ».

«Боруссия» Дортмунд

У гостей это будет первый официальный матч сезона. Ранее они проиграли «Валенсии» (1:3) и «Вильярреалу» (0:2) в рамках контрольных товарищеских встреч.

Прошлый сезон «Боруссия» завершила двумя победами. В Бундеслиге она справилась с «Гройтер Фюртом» (3:1) и «Гертой» (2:1).

В прошлогоднем розыгрыше Кубка «шмели» неожиданно рано покинули турнир. На стадии 1/8 финала команда, тогда еще, Марко Розе проиграла «Санкт-Паули» 1:2. К слову, теперь команду дортмундцев тренирует Эдин Терзич.

Напомним, что «Боруссия» стала второй в Бундеслиге и дошла до 1/16 финала Лиги Европы.

Прогноз и ставка

Никто не верит в успех хозяев — 9.00 и 1.06 на выход команд в следующий раунд. На победу в основное время букмекеры дают 16.00 и 1.17 соответственно.

«Мюнхен» много пропустил в стартовом поединке. Также команда немало получила от «Ньюкасла» и гладбахской «Боруссии». А это команды из высших дивизионов.