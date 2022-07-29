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    «Боруссия» не оставит шансов сопернику?

    «Мюнхен-1860» — «Боруссия» Д. Ставка (к. 1.72) и прогноз на футбол, Кубок Германии, 29 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Мюнхен-1860» — «Боруссия» Д
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    Марко Ройс
    29 июля состоится один из матчей 1/32 финала Кубка Германии — «Мюнхен-1860» будет принимать «Боруссию» Дортмунд. Начало встречи в 21:45 по мск. «Мюнхен-1860» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 29 Июля 2022 года
    Мюнхен-1860
  • Мюнхен
    •  Мюнхен-1860 21:45 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    «Мюнхен-1860»

    Команда выступает в третьей лиге. В прошлом сезоне она набрала 61 очко и не смогла пробиться в плей-офф для борьбы за путевку во второй дивизион.

    В новом сезоне коллектив уже стартовал. Он провел очную встречу с дрезденским «Динамо» и выиграл со счетом 4:3, установив тем самым серию побед в чемпионате.

    В межсезонье клубу было непросто. Он крупно проиграл гладбахской «Боруссии» (0:6) и «Ньюкаслу» (0:3). Всего за 5 предсезонных игр у «Мюнхена» была только одна победа.

    Все прогнозы на футбол

    В прошлом сезоне команда дошла до 1/8 финала Кубка Германии, где проиграла «Карлсруэ».

    «Боруссия» Дортмунд

    У гостей это будет первый официальный матч сезона. Ранее они проиграли «Валенсии» (1:3) и «Вильярреалу» (0:2) в рамках контрольных товарищеских встреч.

    Прошлый сезон «Боруссия» завершила двумя победами. В Бундеслиге она справилась с «Гройтер Фюртом» (3:1) и «Гертой» (2:1).

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  • 25/07/2022

    • В прошлогоднем розыгрыше Кубка «шмели» неожиданно рано покинули турнир. На стадии 1/8 финала команда, тогда еще, Марко Розе проиграла «Санкт-Паули» 1:2. К слову, теперь команду дортмундцев тренирует Эдин Терзич.

    Напомним, что «Боруссия» стала второй в Бундеслиге и дошла до 1/16 финала Лиги Европы.

    Прогноз и ставка

    Никто не верит в успех хозяев — 9.00 и 1.06 на выход команд в следующий раунд. На победу в основное время букмекеры дают 16.00 и 1.17 соответственно.

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    «Мюнхен» много пропустил в стартовом поединке. Также команда немало получила от «Ньюкасла» и гладбахской «Боруссии». А это команды из высших дивизионов.

    Дортмундцы явно огорчены двумя поражениями подряд и намерены одержать уверенную победу. У них для этого все есть. Рекомендуется поставить на победу «Боруссии» с форой -2 за 1.72.

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    «Мюнхен-1860» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 29.07.2022. Прогнозы на футбол. «Боруссия» не оставит шансов сопернику?
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